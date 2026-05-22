ETV Bharat / state

काला आलू एक पंथ दो काज, शुगर मरीजों के लिए बेस्ट, किसान भी हो रहे मालामाल

पांढुर्णा में किसान कर रहा काले आलू की खेती, शुगर मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं, बाजार में महंगे दाम, महेंद्र राय की रिपोर्ट.

PANDHURNA BLACK POTATOES CULTIVATE
शुगर मरीजों के लिए बेस्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 4:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पांढुर्णा: आलू खाने के शौकीन हैं, लेकिन शुगर की बीमारी के चलते आलू खाने की इच्छा अधूरी रह जाती है. क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी आलू है, जिससे शुगर पेशेंट कितना भी खाए दिक्कत नहीं होगी. यह है शुगर फ्री काला आलू जो सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मददगार होता है.

स्टार्च फ्री होता है काला आलू सब्जी भी होगी काली

पांढुर्णा जिले के सौसर में काले आलू की खेती करने वाले मोरेश्वर दांडवे ने बताया कि "काला आलू शुगर फ्री मरीजों के लिए रामबाण साबित हो रहा है. जितने भी शुगर पेशेंट को हमने काला आलू दिए हैं, अगर उन्होंने उसे लगातार खाया है, तो उनकी शुगर की टेबलेट भी बंद हुई है. इस आलू में स्टार्च बहुत कम होता है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए शुगर फ्री होता है. इस आलू के उपयोग से ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी फायदा होता है."

पांढुर्णा में काले आलू की खेती (ETV Bharat)

1 एकड़ में 20 हजार की लागत, लखनऊ से आया बीज

काला आलू की खेती करने के लिए एक एकड़ में करीब ₹20000 का बीज लगता है. लखनऊ से सौसर में काला आलू लगाया और पूरी खेती प्राकृतिक तरीके से की, हालांकि उपज कम हुई, लेकिन बाजार में दाम 100 से 150 रुपए किलो मिलने की वजह से मुनाफा ज्यादा हुआ है. इस आलू की सब्जी भी काले रंग की दिखाई देती है.

PANDHURNA Farmer BLACK POTATO
सौसर का किसान मोरेश्वर दांडवे (ETV Bharat)

काले आलू के फायदे, बीमारी भी दूर मरीज खुश

कृषि उपसंचालक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि "काले आलू के कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और पॉलीफेनोल तत्व ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, जिससे शुगर के मरीजों के लिए बेहतर विकल्प है. लाल और सफेद आलू के मुकाबले लगभग 40-60% अधिक आयरन और तीन गुना अधिक विटामिन-सी होता है, जो शरीर में खून की कमी को पूरा करता है.

BLACK POTATOES CONTROL DIABETES
शुगर मरीजों के लिए फायदेमंद है काला आलू (ETV Bharat)

इसमें एंथोसायनिन नामक भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव में मददगार है.
डाइटरी फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और इसमें मौजूद पोटेशियम हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करता है."

पचने के बाद शुगर की मात्रा बढ़ाता है आलू

कृषि वैज्ञानिक डॉ अनिल कुमार ने बताया कि "आमतौर पर लाल या सफेद आलू में शुगर की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, लेकिन स्टार्च की ज्यादा मात्रा में होने की वजह से पचने के बाद ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. जो शुगर के पेशेंट के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए शुगर के पेशेंट को आलू खाने से परहेज करना पड़ता है. इसके साथ ही आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक होता है, जिसका मतलब है कि यह आपके खून में ब्लड शुगर के स्तर को बहुत तेजी से बढ़ाता है."

TAGGED:

PANDHURNA FARMER BLACK POTATO
BLACK POTATOES CONTROL DIABETES
BLACK POTATOE MARKET HIGH PRICE
BLACK POTATOES BENEFITS
PANDHURNA BLACK POTATOES CULTIVATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.