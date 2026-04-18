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पेरिस से जापान तक इस गांव के हल्दी की डिमांड, परिवार संग पहुंच कलेक्टर ने समझा जादुई फॉर्मूला

पांढुर्णा कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ पूरे परिवार के साथ भुम्मा पहुंचे और मटरूलाल डोंगरे के खेत में हो रही जैविक हल्दी की खेती एवं प्रोसेसिंग यूनिट का जायजा किया.

Pandhurna farmer organic turmeric
परिवार के साथ कलेक्टर नीरज कुमार ने देखी जैविक खेती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 8:36 PM IST

3 Min Read
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पांढुर्णा: मटरू लाल डोंगरे ने ऑस्ट्रेलिया, पेरिस और जापान का सिर्फ नाम ही सुना है, वहां जाने का मौका नहीं मिला. लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है कि इन देशों के लोग भी उनके दीवाने हो गए हैं. वे पांढुर्णा के गांव के खेतों में एक ऐसी फसल उगा रहे हैं जिनकी डिमांड दुनिया के कई देशों में है.

पांढुर्णा के भुम्मा गाँव के किसान मटरूलाल डोंगरे कुल 3 एकड़ जमीन पर हल्दी, अदरक, मक्का, कपास, संतरा, टमाटर, गेहूँ, चना एवं अन्य फसलों की खेती करते हैं. आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वे जैविक खेती के माध्यम से हल्दी का उत्पादन कर रहे हैं. उनके पास बायोगैस, वर्मी कम्पोस्ट टांके एवं एजोला टांके उपलब्ध हैं. उनकी जैविक हल्दी की मांग ऑस्ट्रेलिया, पेरिस और जापान तक पहुंच चुकी है और जैविक हॉट बाजार में हाथों-हाथ बिक रही है.

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परिवार के साथ कलेक्टर नीरज कुमार ने देखी जैविक खेती (ETV Bharat)

जैविक हल्दी का कमाल, आस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक डिमांड, 1 एकड़ में ढाई लाख की आमदनी

किसान मटरूलाल डोंगरे ने बताया कि आत्मा(ATMA) परियोजना के तकनीकी मार्गदर्शन में दो एकड़ में जैविक हल्दी का उत्पादन करते हैं. वह लगभग दस क्विंटल कच्ची हल्दी उगाते हैं. वे खुद प्रोसेसिंग एवं पैकिंग कर “भुम्मा जैविक समिति” के नाम से 400 रुपये प्रति किलो के भाव से लोकल मार्केट एवं मेले-प्रदर्शनी, जैविक हॉट बाजार में बिक्री करते हैं. एक एकड़ की कुल आमदनी लगभग 2,50,000 रुपये बचत के रूप में प्राप्त हो रही है. इस प्रकार वे जैविक खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं. आत्मा परियोजना के तहत उद्यानिकी फसलों में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें विगत वर्षों में विकास खण्ड स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

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अधिकारियों ने देखी जैविक हल्दी की खेती एवं प्रोसेसिंग यूनिट (ETV Bharat)

खेती देखने परिवार सहित गांव पहुँचे कलेक्टर

कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ को जैसे ही जानकारी मिली, वे पूरे परिवार के साथ भुम्मा पहुंचे और मटरूलाल डोंगरे के खेत में हो रही जैविक हल्दी की खेती एवं प्रोसेसिंग यूनिट का भ्रमण किया. उन्होंने प्राकृतिक खेती की प्रक्रिया की जानकारी ली. मटरूलाल ने बताया कि उनकी जैविक हल्दी आस्ट्रेलिया, पेरिस एवं जापान तक निर्यात हो रही है और वे दूसरे किसानों को भी इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं.

85 फीसदी गाँव में बायोगैस के प्लांट, LPG की नहीं जरूरत

पांढुर्णा कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ एवं उपसंचालक कृषि जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि भुम्मा में लगभग 230 परिवार रहते हैं, जिनमें लगभग सभी परिवारों के पास पशुधन उपलब्ध है. करीब 85 प्रतिशत परिवार घरेलू उपयोग में बॉयोगैस का उपयोग कर रहे हैं. इससे गांव के किसान एलपीजी गैस पर निर्भर नहीं हैं. साथ ही बॉयोगैस संयंत्र से निकलने वाली खाद का उपयोग खेतों में किया जा रहा है.

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