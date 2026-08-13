महंगे शौक करने लड़की ने चुराए मां के जेवर, बॉयफ्रेंड को देकर ले लिया लोन, फिर हुआ ये खुलासा
शक ना हो इसलिए अलमारी में रख दिए थे नकली जेवर, बेटी ही निकली चोर, लड़की समेत दो आरोपियों को जेल. महेंद्र
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 2:31 PM IST
पांढुर्णा : मध्य प्रदेश के पांढुर्णा से एक चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां महंगे कपड़े मोबाइल और मेकअप का शौक एक लड़की को इस कदर चढ़ा कि उसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी ही मां को चूना लगा दिया. लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां के जेवर चुराए और बैंक में गिरवी रखकर लोन ले लिया. यह मामला पांढुर्णा जिले के मारूढ़ गांव का है. जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए ये बड़ा खुलासा किया है.
जेवर चोरी कर ले लिया 2.9 लाख का लोन
मारूढ़ गांव में एक महिला ने घर में सोने के जेवर चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने जब इस मामले में जांच की तो पता लगा कि बेटी ने ही अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए जेवर चुराए थे और बॉयफ्रेंड को दे दिए थे. बॉयफ्रेंड ने जेवर गिरवी रखकर बैंक से लोन ले लिया. थाना प्रभारी अमित दानी ने बताया, '' 10 अगस्त को अलमारी से जेवर चोरी होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच की तो पता चला कि महिला की बेटी समेत उसके दो साथियों ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है. आरोपियों ने चोरी किए गए जेवरों को एक निजी बैंक में गिरवी रखकर 2 लाख 90 हजार रुपए का लोन लिया.
अलमारी में रख दिए थे नकली गहने
थाना प्रभारी अमित दानी ने बताया, '' चोरी का पता ना चले इसलिए बेटी ने असली गहने निकालकर नकली जेवर अलमारी में रख दिए थे. महिला ने अलमारी खोलकर देखा तो उसके जेवर नकली मिले और अंगूठी पर बना निशान भी नहीं था. जांच के दौरान पुलिस को परिवार के सदस्यों पर शक हुआ था. पूछताछ में महिला की बेटी ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करने की बात कबूली है. आरोपी बेटी ने कहा है कि बड़ेगांव के हार्दिक निकाजू और बैतूल के विशाल मराठे के साथ मिलकर इस चोरी की साजिश को अंजाम दिया.''
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लड़की समेत दो आरोपियों को जेल
मां के असली जेवर गिरवी रखकर दो आरोपियों के साथ बेटी ने एक निजी बैंक से 2 लाख 90 हजार रुपए का कर्ज भी लिया. इसके बाद मां को शक ना हो इसलिए अलमारी में नकली गहने रख दिए थे. पुलिस ने आरोपी युवती और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर छिन्दवाड़ा न्यायालय में पेश किया है. न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को छिंदवाड़ा जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले में चोरी किए गए जेवरों और बैंक से संबंधित दस्तावेजों को भी जांच में शामिल किया है.