पांढुर्ना में 31 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव, एंथ्रेक्स बीमारी की जांच के लिए भेजे थे सैंपल

लैब से आई एंथ्रेक्स बीमारी की रिपोर्ट तो लोगों ने ली राहत की सांस ( ETV Bharat )

पांढुर्ना: हिवरा पृथ्वीराम गांव में पालतू पशु गाय में एंथ्रेक्स बीमारी फैलने के बाद 31 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गये थे. जिसमें सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है. यह खतरनाक बीमारी जानवरों से इंसानों में भी फैलने की आशंका रहती है गांव में कुछ लोग बीमार थे इसलिए इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेश गोन्नाड़े ने बताया कि "पांढुर्ना के हिवरा पृथ्वीराम गांव में एंथ्रेक्स बीमारी की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव के संदिग्ध 31 व्यक्तियों के ब्लड सैंपल लिये गये थे. जिन्हें एंथ्रेक्स बीमारी की पुष्टि की जांच के लिये नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल (NCDC) लैब नई दिल्ली भेजा गया था. नई दिल्ली से 31 व्यक्तियों के ब्लड सैंपल की जांच रिपोर्ट में सभी निगेटिव पाए गए हैं."

एंथ्रेक्स बीमारी की जांच करने भेजे थे सैंपल (ETV Bharat)

मेडिकल कॉलेज जबलपुर से आई थी 10 डॉक्टरों की टीम

पांढुर्ना के हिवरा पृथ्वीराम गांव में पशुओं में एंथ्रेक्स बीमारी फैल रही थी. जिससे 2 गायों की मौत हो गई थी. बताया गया कि यह बीमारी जानवरों के संपर्क में आने से इंसानों में भी फैल जाती है. इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर से 10 डॉक्टरों की टीम इस गांव में पहुंची थी और घर-घर जाकर सर्वे किया था. इसी दौरान 31 लोग जिन्हें सर्दी जुकाम और संदिग्ध थे, ऐसे लोगों के सैम्पल जांच के लिए भेजे गये थे. रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने दावा किया है कि अब इन गांव में हालात सामान्य हैं.

पांढुर्ना में 31 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले में एडवाइजरी जारी

जैसे ही एंथ्रेक्स बीमारी की पुष्टि हुई थी, तो पांढुर्णा कलेक्टर ने संक्रमित इलाकों में मांस और दूध की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके साथ ही जिले में बिना अनुमति आने-जाने व पशुओं की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी थी. सुरक्षा के लिए छिंदवाड़ा कलेक्टर ने भी पांढुर्णा से छिंदवाड़ा जिले में पशुओं को लाने, ले जाने और खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी थी, ताकि किसी तरह की हानि न हो सके.