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जंगल में तड़प रहा था शख्स, एंजेल बने स्कूली बच्चे, मदद मिलते तक नहीं छोड़ा साथ

पांढुर्णा में बच्चों ने की शख्स की मदद ( ETV Bharat )

पांढुर्णा: वाकई बच्चे भगवान का रूप होते हैं. भगवान के स्वरूप में आकर कब आपकी मदद करेंगे, यह समझना मुश्किल भी होता है. कुछ ऐसा ही हुआ है हेटी गांव में जहां पर एक व्यक्ति जंगल में सीताफल तोड़ रहा था और अचानक गिरकर बेहोश पड़ा था. वहीं से स्कूल जा रहे बच्चों ने देखा तो कुछ लोगों से मदद मांगी लोगों ने अनसुना करते हुए वहां से निकल गए, बच्चों ने हार नहीं मानी और व्यक्ति की मदद करने के लिए ठान ली. वहीं से मांगुरली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नितिन उपाध्याय गुजर रहे थे, जिन्होंने रुक कर बच्चों की बात सुनी और फिर बीमार व्यक्ती का इलाज कर अपने साथ कार में बैठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे.

सीताफल के पेड़ से गिरा था व्यक्ति, बच्चे बने मसीहा