जंगल में तड़प रहा था शख्स, एंजेल बने स्कूली बच्चे, मदद मिलते तक नहीं छोड़ा साथ
पांढुर्णा में बीच रास्ते बेहोश पड़ा था शख्स, मसीहा बनकर पहुंचे स्कूली बच्चे, मदद लकेर पहुंचाया अस्पताल. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 7:10 PM IST
पांढुर्णा: वाकई बच्चे भगवान का रूप होते हैं. भगवान के स्वरूप में आकर कब आपकी मदद करेंगे, यह समझना मुश्किल भी होता है. कुछ ऐसा ही हुआ है हेटी गांव में जहां पर एक व्यक्ति जंगल में सीताफल तोड़ रहा था और अचानक गिरकर बेहोश पड़ा था. वहीं से स्कूल जा रहे बच्चों ने देखा तो कुछ लोगों से मदद मांगी लोगों ने अनसुना करते हुए वहां से निकल गए, बच्चों ने हार नहीं मानी और व्यक्ति की मदद करने के लिए ठान ली. वहीं से मांगुरली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नितिन उपाध्याय गुजर रहे थे, जिन्होंने रुक कर बच्चों की बात सुनी और फिर बीमार व्यक्ती का इलाज कर अपने साथ कार में बैठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे.
सीताफल के पेड़ से गिरा था व्यक्ति, बच्चे बने मसीहा
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मांगुरली के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने ईटीवी भारत को बताया कि "वह रोज की तरह ही अपने अस्पताल जा रहे थे. इसी दौरान हेटी गांव के पास सड़क के किनारे कुछ स्कूली बच्चे उनकी कार रोकने के लिए इशारा कर रहे थे. उन्होंने जैसे ही कार रोकी तो बच्चों ने बताया कि सड़क के किनारे सीताफल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बेहोश पड़े हुए हैं. उनके मुंह से झाग निकल रहा है.
मैंने जैसे ही व्यक्ति को देखा तो सबसे पहले प्राथमिक इलाज दिया और उसके बाद अपनी कार में बैठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गया. जहां पर उनका इलाज किया गया और वे खतरे से बाहर है. बच्चों की वजह से आज एक व्यक्ति की जान बची है.
जरा सी समझदारी किसी की बचा सकती है जान
डॉ नितिन उपाध्याय ने बताया कि सरकार से लेकर समाज तक लोगों को जागरूक करती है कि अगर कहीं कोई दुर्घटना में घायल व्यक्ति मिले या किसी तरीके से बीमार हो जाए तो उसे तुरंत इलाज उपलब्ध कराना चाहिए या नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन लोग डर के कारण मदद नहीं करते हैं. इस मामले में भी ऐसा ही हुआ. बच्चों ने कई लोगों को रोका, लेकिन लोग रुके नहीं.
इन बच्चों की समझदारी की वजह से ही एक व्यक्ति की जान बच पाई. यह बच्चे इस व्यक्ति के लिए भगवान से कम नहीं है. लोगों को अगर ऐसे कोई भी बीमार व्यक्ति मिले या दुर्घटना में घायल व्यक्ति दिखे तो उसकी मदद जरूर करना चाहिए.
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मुंह से निकल रहा था झाग, मेडिकल हिस्ट्री की हो रही जांच
मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उपाध्याय ने बताया कि जिस व्यक्ति को बच्चों की मदद से अस्पताल लेकर पहुंचे हैं. अब वह खतरे से बाहर है. फिलहाल उनके शरीर में पानी की कमी पाई गई है. जिसके कारण बेहोशी आने का कारण हो सकता है. हालांकि मुंह से झाग निकलना और भी कई कारण हो सकते हैं. इसके लिए उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी पता की जा रही है.