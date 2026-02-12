ETV Bharat / state

कम लागत में मोटी कमाई, चंद महीनों में किसान बनें लखपति, ट्राई करें ये कैश क्राप

मध्य प्रदेश में पांढुर्ना जिले के किसान सफेद शकरकंद की खेती से कर रहे अच्छी कमाई, 200 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही है खेती.

CASH CROP SWEET POTATO
शकरकंद की खेती से चंद महीनों में किसान बनें लखपति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 7:54 AM IST

पांढुर्ना: किसान खेती में भरपूर मेहनत करता है, लेकिन अधिकतर घाटे का सौदा साबित होती है. अगर खेती में तकनीक और सही फसल का चयन किया जाए तो फायदे का सौदा भी साबित हो सकती है. ऐसा ही किया है पांढुर्णा जिले के किसान ने जिसने शकरकंद की फसल लगाकर मात्र 4 महीने में लाखों रुपए की कमाई कर डाली है.

शकरकंद से किसान हो गया मालामाल

पांढुर्णा के खैरीपैका के किसान योगराज तुकाराम डोंगरे ने सफेद शकरकंद की खेती करके पारंपरिक फसलों के स्थान पर नकदी फसल के रूप में शकरकंद को अपनाकर उन्होंने न केवल अपनी आमदनी बढ़ाई है, बल्कि क्षेत्र के दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बने हैं. लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में शकरकंद की खेती की जिसमें 4 महीने में 1 लाख 20 हजार रुपए की आमदनी हुई है.

White Sweet Potato Farming
शकरकंद की खेती (ETV Bharat)

10 से 15 हजार की लागत लाखों की कमाई

किसान युवराज डोंगरे ने बताया कि "एक एकड़ खेती में शकरकंद की फसल लगाने में करीब 10 से 15 हजार रुपए की लागत आती है. जिससे उन्हें 5 से 6 टन तक उत्पादन प्राप्त होता है. जबकि 1 लाख से 1 लाख 20 हजार रुपये तक का मुनाफा होता है. किसान के अनुसार शकरकंद एक लाभकारी नकदी फसल है, जिसमें कम लागत में अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है."

Pandhurna SWEET POTATO FARMING
शकरकंद से किसान हो गया मालामाल (ETV Bharat)

कम पानी कम खाद और देखरेख की नहीं होती जरूरत

कृषि उपसंचालक जितेंद्र सिंह ने बताया कि "रोपाई के 120 से 130 दिनों के भीतर शकरकंद की फसल तैयार हो जाती है. जब पौधों की पत्तियां पीले रंग की दिखाई देने लगती है, तब कंदों की खुदाई कर ली जाती है. इस फसल में न तो अधिक पानी की जरूरत होती है और न ही अधिक खाद की. साथ ही विशेष देखभाल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती. सर्दियों के मौसम में बाजार में शकरकंद की मांग अधिक रहती है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं.

Pandhurna Cash Crop White Sweet Potato
करकंद की फसल कम लागत में मोटी कमाई (ETV Bharat)

300 से ज्यादा किसान कर रहे शकरकंद की खेती

शकरकंद की खेती का दायरा अब पांढुर्णा के खैरीपैका, खापा एवं मालेगांव तक फैल चुका है. यहां करीब 250 से 300 किसान लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती कर रहे हैं. खास बात यह है कि कृषकों द्वारा शकरकंद उत्पादन में जैविक विधि का उपयोग किया जा रहा है तथा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है, जिससे उत्पादन गुणवत्तापूर्ण एवं स्वास्थ्यवर्धकता बनी रहती है.

