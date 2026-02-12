ETV Bharat / state

कम लागत में मोटी कमाई, चंद महीनों में किसान बनें लखपति, ट्राई करें ये कैश क्राप

पांढुर्णा के खैरीपैका के किसान योगराज तुकाराम डोंगरे ने सफेद शकरकंद की खेती करके पारंपरिक फसलों के स्थान पर नकदी फसल के रूप में शकरकंद को अपनाकर उन्होंने न केवल अपनी आमदनी बढ़ाई है, बल्कि क्षेत्र के दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बने हैं. लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में शकरकंद की खेती की जिसमें 4 महीने में 1 लाख 20 हजार रुपए की आमदनी हुई है.

पांढुर्ना: किसान खेती में भरपूर मेहनत करता है, लेकिन अधिकतर घाटे का सौदा साबित होती है. अगर खेती में तकनीक और सही फसल का चयन किया जाए तो फायदे का सौदा भी साबित हो सकती है. ऐसा ही किया है पांढुर्णा जिले के किसान ने जिसने शकरकंद की फसल लगाकर मात्र 4 महीने में लाखों रुपए की कमाई कर डाली है.

किसान युवराज डोंगरे ने बताया कि "एक एकड़ खेती में शकरकंद की फसल लगाने में करीब 10 से 15 हजार रुपए की लागत आती है. जिससे उन्हें 5 से 6 टन तक उत्पादन प्राप्त होता है. जबकि 1 लाख से 1 लाख 20 हजार रुपये तक का मुनाफा होता है. किसान के अनुसार शकरकंद एक लाभकारी नकदी फसल है, जिसमें कम लागत में अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है."

कम पानी कम खाद और देखरेख की नहीं होती जरूरत

कृषि उपसंचालक जितेंद्र सिंह ने बताया कि "रोपाई के 120 से 130 दिनों के भीतर शकरकंद की फसल तैयार हो जाती है. जब पौधों की पत्तियां पीले रंग की दिखाई देने लगती है, तब कंदों की खुदाई कर ली जाती है. इस फसल में न तो अधिक पानी की जरूरत होती है और न ही अधिक खाद की. साथ ही विशेष देखभाल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती. सर्दियों के मौसम में बाजार में शकरकंद की मांग अधिक रहती है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं.

300 से ज्यादा किसान कर रहे शकरकंद की खेती

शकरकंद की खेती का दायरा अब पांढुर्णा के खैरीपैका, खापा एवं मालेगांव तक फैल चुका है. यहां करीब 250 से 300 किसान लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती कर रहे हैं. खास बात यह है कि कृषकों द्वारा शकरकंद उत्पादन में जैविक विधि का उपयोग किया जा रहा है तथा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है, जिससे उत्पादन गुणवत्तापूर्ण एवं स्वास्थ्यवर्धकता बनी रहती है.