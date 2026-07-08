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कांग्रेस MLA पर चहेतों को सरकारी पैसा देने का आरोप, जांच के लिए सौसर पहुंची EOW टीम

आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ जबलपुर की टीम सौंसर पहुंची है. यह टीम सौंसर विधायक द्वारा स्वेच्छानुदान राशि वितरण में कथित गड़बड़ी की शिकायत पर जांच करने आई है. जांच से सौंसर में हड़कंप मच गया. जबलपुर की टीम नगर पालिका कार्यालय में जांच केंद्र बनाकर संबंधितों से पूछताछ कर रही है. टीम के सदस्यों ने पहले विधायक के निजी सचिव से पूछताछ की. इसके बाद शिकायत में उल्लेखित नामजद लोगों से पूछताछ की.

पांढुर्ना: सौंसर से कांग्रेस के विधायक विजय चौरे पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने विधायक स्वेच्छा अनुदान की राशि अपने निजी सचिव से लेकर अपने चाहते लोगों को देकर भ्रष्टाचार किया था जिसमें करीब 45 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ (EOW) जबलपुर में दर्ज कराया गया था. ईओडब्ल्यू की टीम सौंसर पहुंची और नगर पालिका में आरोपियों को बुलाकर दस्तावेजों की जांच की.

शिकायतकर्ता मुन्ना भाई अब्दुल कलाम ने बताया "सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मिलने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ शिकायत की थी कि विधायक विजय चौरे ने स्वेच्छानुदान राशि जरुरतमंदों को देने के बजाए अपने चहेतों को बांटी. विधायक ने नियमों का उल्लंघन करते हुए शासकीय राशि का दुरुपयोग किया है. एक दिसंबर 2025 को आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ जबलपुर को यह शिकायत की गई थी. शिकायत में विधायक के निजी सचिव चंद्रप्रकाश गनोरकर के साथ पांच और लोगों के नाम शामिल किए गए हैं."

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शिकायत में छह लोगों के नाम कुल 45 लाख 15 हजार रुपए की राशि की गड़बड़ी का उल्लेख किया गया है. इसमें विधायक के निजी सचिव चंद्रप्रकाश गनोरकर के नाम 17 लाख 50 हजार, दो व्यापारियों को 8 लाख 29 हजार एवं 5 लाख 80 हजार, तीन परिवारों को 9 लाख 31 हजार, 2 लाख 84 हजार एवं एक लाख 41 हजार रुपए दिए जाने का जिक्र किया गया है. गौरतलब है कि स्वेच्छानुदान राशि की सूची में कई लोगों के भी नाम हैं लेकिन शिकायत में छह नाम ही शामिल किए गए हैं. छह माह पहले हुई शिकायत के आधार पर जांच करने पहुंची टीम के अधिकारी स्वेच्छानुदान राशि वितरण की प्रक्रिया के रिकार्ड खंगाल रहे हैं. टीम के अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी देने की बजाए इतना ही बताया कि स्वेच्छानुदान राशि से जुड़े बैंक ट्रांजेक्शन और स्वीकृत पत्रों की जांच कर रहे हैं.

झूठी है शिकायत समय पर जरूरतमंदों की थी मदद