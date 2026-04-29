पांडव कुमार हत्याकांड: मृतक के परिजन से मिले मनोज तिवारी, परिवार ने कहा- एक ही लड़का था कमाने वाला..
पांडव कुमार कुमार की मौत के बाद जहां परिवार सदमे में हैं, वहीं उनके आगे जीवनयापन की चुनौती भी आ खड़ी हुई है. पढ़ें खबर..
Published : April 29, 2026 at 9:50 PM IST
नई दिल्ली: "क्या बिहारी होना गुनाह है?" पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर इलाके में हर किसी की जबान पर यही सवाल है, क्योंकि यहां रहने वाले 21 वर्षीय पांडव कुमार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कॉन्स्टेबल नीरज ने बीते 26 अप्रैल की रात को अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी थी. घटना में पांडव की मौके पर ही मौत हो गई थी. मृतक के दोस्त और परिवार का परिवार का आरोप है कि पांडव ने पुलिसवाले को बताया था कि वह बिहार का निवासी है, जिसपर हेड कॉन्स्टेबल ने उसे गोली मार दी थी.
गोली पांडव के शरीर को पार करते हुए निकल गई और इसके पीछे खड़े कृष्णा नाम के युवक को को जा लगी. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने पांडव को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल कृष्ण का उपचार चल रहा है. दिल्ली पुलिस ने आरोपी हेड कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे सस्पेंड भी किया जा चुका है.
रखी ये मांग: हादसे के बाद से यह मामला 'बिहारी अस्मिता' जुड़ गया है. लोगों का कहना है कि क्या बिहार का निवासी होना कोई गुनाह है. परिवार की मांग है आरोप पुलिस वाले को फांसी की सजा दी जाए और आर्थिक मदद के साथ साथ पांडव के छोटे भाई विकास और उनकी मां मीना देवी का इलाज करवाया जाए. दरअसल, पांडव कुमार ही परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति था. उनके पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया था. मां बीमार रहती है, जबकि छोटे भाई को बीते तीन वर्ष से टीबी है.
परिवार से मिले मनोज तिवारी: पांडव कुमार पांच वर्षों से फूड डिलीवर बाय का काम कर रहे थे, जिसकी कमाई से परिवार की जरूरतें और भाई का इलाज करवा रहे थे. उनकी मौत से बाद परिवार सदमे में है. वहीं 29 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और कमलजीत सहरावत पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा. इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने मृतक के पिता गणेश सिंह को कुछ धनराशि भी दी और पांडव की मां और भाई का दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करवाने का आश्वासन दिया.
एक लाख रुपए की मदद: मनोज तिवारी ने कहा कि यह घटना पूरी मानवता को हिला देने वाली है. यह एक आदमी के अंदर बसे हुए राक्षस का परिणाम है, जिसे सुनकर हम सब स्तब्ध हैं. हम सभी परिवार के साथ खड़े हैं. जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसको फांसी की सजा भी हो सकती है. मैं परिवार से मिला हूं. मेरे पास शब्द नहीं है. हमने भी अपनी तरफ से एक लाख रुपए की मदद की है.
परिवार की जरूरतें करता था पूरी: पांडव के पिता गणेश सिंह ने बताया कि वह 35 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं. उन्होंने कहा, करीब 17 वर्ष पहले पांडव भाई और मां के साथ दिल्ली आ गया था. उसने 10 वीं तक पढ़ाई की थी. इसके और परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए वह काम करने लगा था. पिछले पांच साल से वह फूड डिलीवर बाय का काम कर रहा था. बहुत समझदार बच्चा था. जब उसकी नौकरी लगी तो उसने मुझे मजदूरी करने से मना कर दिया. तब से परिवार की सभी जरूरतें वही पूरी कर रहा था. अब उसकी मौत के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है. एक और बेटा है, लेकिन वह टीबी का मरीज है. हमारी सरकार से मांग है कि छोटे बेटे विकास का इलाज करवाएं और उसे नौकरी दें. साथ ही हमारी आर्थिक मदद करें.
कैसे भरा जाएगा घर का किराया: वहीं सिसकती आवाज में पांडव की मां मीना ने कहा कि मेरा बेटा बहुत सुंदर था. कहता था उसी लड़की से शादी करूंगा, जो मेरी मां की सेवा करेगी. वह बहुत समझदार था सभी जिम्मेदारियों को समझता था. पूरा परिवार उसी के ऊपर निर्भर था. घर का किराया कैसे भरा जाएगा. कुछ समझ नहीं आ रहा. मेरे बेटे को तभी इंसाफ मिलेगा जड़ आरोपी को फांसी की सजा होगी.
यह है मामला: वारदात द्वारका जिले के जाफरपुर कलां इलाके की है. मृतक पांडव कुमार खगड़िया (बिहार) का रहने वाला था. वह दिल्ली में फूड डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा था. शनिवार रात पांडव अपने दोस्त कृष्ण के साथ एक बर्थडे पार्टी से घर लौट के लिए सड़क पर खड़ा था. तभी शोर शराबा सुनकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कॉन्स्टेबल नीरज वहां पहुंचा. आरोप है कि नीरज नशे की हालत में था. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि आरोपी कॉन्स्टेबल बिहारी शब्द का प्रयोग करते हुए गाली दे रहा था और विवाद इतना बढ़ा कि उसने अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी. गोली पांडव के सीने को चीरती हुई पीछे खड़े उसके साथी कृष्ण को जा लगी. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने पांडव को मृत घोषित कर दिया, जबकि कृष्ण का उपचार चल रहा है. दिल्ली पुलिस ने आरोपी हेड कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. उसे सस्पेंड भी किया जा चुका है.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के हाथों मारे गए युवक के परिजनों से मिले सांसद पप्पू यादव, केंद्र पर साधा निशाना
दिल्ली के करोल बाग में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग, एक व्यक्ति गंभीर घायल