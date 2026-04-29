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पांडव कुमार हत्याकांड: मृतक के परिजन से मिले मनोज तिवारी, परिवार ने कहा- एक ही लड़का था कमाने वाला..

नई दिल्ली: "क्या बिहारी होना गुनाह है?" पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर इलाके में हर किसी की जबान पर यही सवाल है, क्योंकि यहां रहने वाले 21 वर्षीय पांडव कुमार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कॉन्स्टेबल नीरज ने बीते 26 अप्रैल की रात को अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी थी. घटना में पांडव की मौके पर ही मौत हो गई थी. मृतक के दोस्त और परिवार का परिवार का आरोप है कि पांडव ने पुलिसवाले को बताया था कि वह बिहार का निवासी है, जिसपर हेड कॉन्स्टेबल ने उसे गोली मार दी थी.

गोली पांडव के शरीर को पार करते हुए निकल गई और इसके पीछे खड़े कृष्णा नाम के युवक को को जा लगी. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने पांडव को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल कृष्ण का उपचार चल रहा है. दिल्ली पुलिस ने आरोपी हेड कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे सस्पेंड भी किया जा चुका है.

रखी ये मांग: हादसे के बाद से यह मामला 'बिहारी अस्मिता' जुड़ गया है. लोगों का कहना है कि क्या बिहार का निवासी होना कोई गुनाह है. परिवार की मांग है आरोप पुलिस वाले को फांसी की सजा दी जाए और आर्थिक मदद के साथ साथ पांडव के छोटे भाई विकास और उनकी मां मीना देवी का इलाज करवाया जाए. दरअसल, पांडव कुमार ही परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति था. उनके पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया था. मां बीमार रहती है, जबकि छोटे भाई को बीते तीन वर्ष से टीबी है.

पांडव कुमार की मौत के बाद सदमे में परिवार (ETV Bharat)

परिवार से मिले मनोज तिवारी: पांडव कुमार पांच वर्षों से फूड डिलीवर बाय का काम कर रहे थे, जिसकी कमाई से परिवार की जरूरतें और भाई का इलाज करवा रहे थे. उनकी मौत से बाद परिवार सदमे में है. वहीं 29 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और कमलजीत सहरावत पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा. इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने मृतक के पिता गणेश सिंह को कुछ धनराशि भी दी और पांडव की मां और भाई का दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करवाने का आश्वासन दिया.

एक लाख रुपए की मदद: मनोज तिवारी ने कहा कि यह घटना पूरी मानवता को हिला देने वाली है. यह एक आदमी के अंदर बसे हुए राक्षस का परिणाम है, जिसे सुनकर हम सब स्तब्ध हैं. हम सभी परिवार के साथ खड़े हैं. जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसको फांसी की सजा भी हो सकती है. मैं परिवार से मिला हूं. मेरे पास शब्द नहीं है. हमने भी अपनी तरफ से एक लाख रुपए की मदद की है.