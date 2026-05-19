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पांडव कुमार हत्याकांड: 15 दिन में दिल्ली सरकार ने नहीं की परिवार की मदद तो सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस

15 दिन बाद भी परिवार की मदद न करने से भाजपा सरकार का पूर्वांचल विरोधी चेहरा बेनकाब: अनिल भारद्वाज

दिल्ली कांग्रस की प्रेस वार्ता
दिल्ली कांग्रस की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 19, 2026 at 9:10 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पांडव कुमार की हत्या के बाद दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता न देने को लेकर निशाना साधा. प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव संगठन एवं कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज ने पांडव कुमार की हत्या करने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंन्द्र यादव की मांग को दोहराते हुए पांडव कुमार के परिवार को न्याय दिलाने के मामले को फास्ट्र ट्रैक कोर्ट चलाकर जल्द न्याय दिलाकर दोषियों को सजा दिलाने, क्षेत्रवादी हिंसा की रोकथा के लिए पांडव एक्ट बनाने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक करोड़ मुआवजा देने की मांग पूरी करने के लिए भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार को 15 दिन की चेतावनी दी है.

अनिल भारद्वाज ने कहा कि अगर 15 दिन में भाजपा सरकार मृतक पांडव कुमार को न्याय दिलाने, आर्थिक मदद करने, सरकारी नौकरी देने व सुरक्षा एक्ट बनाने पर कार्रवाई नहीं करेगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली भर में सड़कों पर उतर कर लोकतांत्रिक मान्यताओं के अंतर्गत आंदोलन करेंगे. जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस का आंदोलन रुकेगा नही.

अनिल भारद्वाज, कांग्रेस नेता (ETV Bharat)

दिल्ली बनी क्राइम कैपिटल: अनिल भारद्वाज

अनिल भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में हिंसा का वातावरण लगातार बना हुआ है क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और दिल्ली पूरी तरह असुरिक्षत है. उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के इकलौते कमाने वाले पांडव कुमार की हत्या के बाद परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. सरकार को तुरंत आर्थिक मदद देने पर कार्यवाही करनी चाहिए. हरियाणा, पंजाब, बिहार, छतीसगढ़, यूपी, बंगाल, तमिलनाडू, झारखंड आदि प्रदेशों से राजधानी में रोजगार कमाने के लिए आते है, और बाहर से आने वाले लोगों को सुरक्षित और भयमुक्त वातारण देने की जिम्मेदारी सरकार की होनी है, क्योंकि यह लोग दिल्ली के निर्माण में अहम भूमिका निभाते आए हैं.

बेरोजगारी, महंगाई के कारण अपराध में इजाफा

अनिल भारद्वाज ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई के कारण बढ़ते अपराधों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बलात्कार और अपराध, हत्या, नशा खोरी, लूट, किडनेपिंग के कारण दिल्ली अपराध में क्राइम कैपिटल बन गई है. उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दूध और ब्रेड की कीमतों ने आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है. महंगाई की इस मार से गरीब, मध्यम वर्ग,नौकरीपेशा और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं.

अनिल भारद्वाज ने कहा कि सिर्फ मई महीने में एक हफ़्ते के अंदर दिल्ली समेत देशभर में मदर डेयरी और अमूल ने दूध 2 रुपये प्रति लीटर महंगा किया. पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाए गए फिर एक रूपये प्रति किलो महंगी हुई जिसके बाद कीमत 80.09 प्रति किलो हो गई और आज मॉडर्न ब्रेड ने ब्रेड के दाम 5 प्रति पैकेट तक बढ़ा दिए, जिससे रोजमर्रा के खाने का खर्च और बढ़ गया.

दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन फिर भी दिल्ली में नहीं सुधर रही कानून व्यवस्था

प्रो. सुधांशु कुमार ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं देश का दिल है. पांडव कुमार की क्रूर हत्या क्षेत्रवाद के नाम पर करना प्रवासियों के खिलाफ रोष और राजधानी में मानवता के खिलाफ माहौल सहित भाईचारे को खत्म करने की घटना है. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से धर्म, वर्ग विशेष के खिलाफ राजनीति करती भाजपा अब क्षेत्रवाद की नफरत की राजनीति भी कर रही है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा पीड़ित परिवार के लिए अभी तक कोई घोषणा नहीं करना उनका गरीब और पूर्वाचंल विरोधी चेहरे को उजागर करता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अधीन है लेकिन पांडव कुमार को पुलिस अधिकारी द्वारा गोली मारने के बाद एक शब्द भी संवेदना का नहीं कहा जाना असंवेदनशील है. उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस अपने अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाती रहेगी और अगर भाजपा सरकार ने 15 दिनों में मृतक पांडव कुमार के परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी या सुरक्षा कानून अथवा दोषी को सजा दिलाकर न्याय दिलाने पर कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतकर सरकार से न्याय की मांग करेगा.

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