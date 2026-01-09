ETV Bharat / state

पंडरिया विधानसभा में करीब 20 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन, उप मुख्यमंत्री साव ने किए कई ऐलान

पंडरिया में सड़क निर्माण समेत कई कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण किया गया. पंडरिया के लिए 2 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भी ऐलान किया गया.

pandariya development projects
पंडरिया विधानसभा में करीब 20 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 9, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए शुक्रवार का दिन विकास के लिहाज से बेहद खास रहा. पीएमश्री स्वामी आत्मानंद स्कूल मैदान, पंडरिया में विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया गया. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और पंडरिया विधायक भावना बोहरा शामिल हुए.

पंडरिया विधानसभा में उप मुख्यमंत्री साव ने किए कई ऐलान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन कार्यों का हुआ लोकार्पण और भूमिपूजन: कार्यक्रम में ₹19 करोड़ 94 लाख 75 हजार रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. कार्यक्रम में जिन प्रमुख कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन हुआ, उनमें शामिल हैं:

  • सड़क निर्माण कार्य
  • पेयजल योजनाएं
  • नगरपालिका भवन सह व्यावसायिक परिसर
  • मिनी स्टेडियम
  • चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण
  • नवीन तहसील भवन
  • अन्य जनसुविधा से जुड़े कार्य
pandariya development projects
पंडरिया में सड़क निर्माण समेत कई कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उप मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधायक भावना बोहरा की अनुशंसा पर नगर पालिका परिषद पंडरिया के लिए ₹2 करोड़, नगर पंचायत पांडातराई के लिए ₹1 करोड़, नगर पंचायत इंदौरी के लिए ₹1 करोड़ की अतिरिक्त राशि की घोषणा की.

विधायक भावना बोहरा ने जनसेवा को अपना संकल्प बनाया है. पंडरिया क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है.- अरुण साव, उपमुख्यमंत्री

सरकार का लक्ष्य जनहित और सुशासन: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनहित, विकास और सुशासन के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है. पंडरिया विधानसभा में हो रहे विकास कार्य इसकी स्पष्ट मिसाल हैं.

pandariya development projects
पंडरिया के लिए 2 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भी ऐलान किया गया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक भावना बोहरा का संकल्प: विधायक भावना बोहरा ने कहा कि जनता के विश्वास से जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उसे वे पूरी ईमानदारी से निभा रही हैं. उन्होंने कहा कि आज ₹19 करोड़ से अधिक के विकास कार्य जनता को समर्पित किए गए हैं. उनका लक्ष्य है कि पंडरिया विधानसभा का हर गांव, हर बस्ती और वनांचल क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से जुड़े. इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.

pandariya development projects
पीएमश्री स्वामी आत्मानंद स्कूल मैदान, पंडरिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम में प्रमुख ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू, जनपद और नगरीय निकायों के अध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए. वहीं करीब 10 हजार से ज्यादा आम जनता भी शामिल हुई.

नए साल पर पंडरिया में विकास कार्यों का विस्तार, भावना बोहरा ने दी सौगात
पंडरिया में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन, विधायक भावना वोहरा ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि
पंडरिया में विधायक बोहरा ने किया 3 सड़कों के निर्माण का भूमिपूजन, 4 करोड़ से अधिक की लागत से बनेंगी सड़कें

TAGGED:

PANDARIYA ASSEMBLY DEVELOPMENT
PANDARIYA DEVELOPMENT
लोकार्पण एवं भूमिपूजन
पंडरिया में सड़क निर्माण
PANDARIYA DEVELOPMENT PROJECTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.