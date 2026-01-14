ETV Bharat / state

पंडरिया विधानसभा में 16.09 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों का भूमिपूजन, कई गांवों को मिलेगी सुविधा

पंडरिया विधानसभा में 16.09 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों का भूमिपूजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये काम

कवर्धा: जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक भावना बोहरा ने 16 करोड़ 09 लाख 25 हजार की लागत से बनने वाली सड़कों का भूमिपूजन किया है. ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्राम गौरव पथ योजना के तहत बनाई जाएंगी. इन कार्यों से कई गांवों को सड़क सुविधा मिलेगी.

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और ग्राम गौरव पथ योजना के तहत ये काम

सूरजपुरा से ढोरली तक 2.50 किलोमीटर सड़क का निर्माण, लागत 2 करोड़ 14 लाख 29 हजार

ग्राम गौरमाटी में सीसी रोड का निर्माण शुरू, लागत- 33 लाख

विधायक भावना बोहरा ने बनने वाली सड़कों का भूमिपूजन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन गांवों को मिलेगा फायदा: इन सड़क निर्माण कार्यों से दानीघटोली, गेंदपुर, रुसे, सिंघौरी, गोरखपुर, बंधी, अमलीडीह, देवदहरा, पैलपार, हरदी, रगरा, नवागांव, कोसमन्दा, गौरमाटी और वीरेंद्रनगर सहित आसपास के गांवों को सीधा लाभ मिलेगा. किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, वहीं छात्रों, मरीजों और ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी.

गांवों का सर्वांगीण विकास ही देश और प्रदेश की प्रगति की नींव है. हमारी सरकार का संकल्प है कि हर गांव तक मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित सड़क पहुंचे.- विधायक भावना बोहरा

भूमिपूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन शामिल हुए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भूमिपूजन कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य, जनपद प्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन शामिल हुए.