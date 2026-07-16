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रिकॉर्ड समय में पंडरिया शक्कर कारखाने ने किया गन्ना किसानों की एफआरपी का शत प्रतिशत भुगतान

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के हजारों गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में करोड़ों की राशि ट्रांसफर की गई है.

SUGARCANE FARMERS KAWARDHA
पंडरिया शक्कर कारखाना (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
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कवर्धा: पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के हजारों गन्ना उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है. लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पंडरिया ने पेराई सत्र 2025-26 की गन्ना खरीदी के एवज में किसानों की बकाया 18.97 करोड़ रुपये की एफआरपी (फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस) राशि जारी कर दी है. इसके साथ ही इस सत्र का एफआरपी भुगतान शत-प्रतिशत पूरा हो गया है. कारखाना प्रबंधन के अनुसार यह पिछले पांच वर्षों में सबसे कम समय में किया गया पूर्ण भुगतान है.

गन्ना किसानों को 40 करोड़ से ज्यादा का भुगतान

कारखाना के प्रबंध संचालक यूके कौशिक ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 329.05 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदी की गई थी. किसानों को कुल 40.05 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था. इसमें से 21.07 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके थे, जबकि शेष 18.97 करोड़ रुपये सोमवार को 4,961 गन्ना विक्रेता किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित कर दिए गए. यह भुगतान 21 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 के बीच गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए किया गया है. कारखाना प्रबंधन ने शेष रिकवरी राशि का भुगतान भी जल्द करने का भरोसा दिया है.

sugarcane farmers kawardha
विधायक भावना बोहरा ने किसानों को बधाई दी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पंडरिया विधायक ने किसानों को दी बधाई

विधायक भावना बोहरा ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि किसानों का हित उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि कारखाना प्रबंधन और शासन स्तर पर लगातार प्रयासों के कारण इस वर्ष रिकॉर्ड समय में एफआरपी का पूरा भुगतान संभव हो सका. उन्होंने कहा कि उनकी नीति स्पष्ट और नीयत साफ है और किसानों को उनके परिश्रम का पूरा सम्मान और समय पर भुगतान दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी.

भावना बोहरा ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. शेष रिकवरी राशि का भुगतान भी जल्द सुनिश्चित कराया जाएगा.

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