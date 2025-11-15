ETV Bharat / state

कवर्धा के कुंडा में बैंक डकैती का आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा के कुंडा थाना इलाके में एक चोर को पुलिस ने अरेस्ट किया है.

Theft In Bank Of Pandaria
पंडरिया के बैंक में चोरी का आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 15, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
कवर्धा: पंडरिया के कुंडा थाना इलाके में सहकारिता बैंक डकैती के मास्टरमाइंड को पुलिस ने दबोच लिया. पुलिस ने बैंक के अंदर से चोरी को अंजाम देते हुए उसे गिरफ्तार किया. इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

कवर्धा पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान गिरफ्त में चोर: यह मामला थाना कुंडा का है, जहां आधी रात पुलिस गश्त के दौरान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव (छग) शाखा कुंडा बैंक के पास बिजली गुल मिली. पास जाने पर बैंक के अंदर से कटर मशीन की आवाज आने पर संदेह हुआ तो गश्त टीम ने आसपास से लोगों को बुलाकर मुआयना किया.

पंडरिया पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)

जानिए कैसे चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार ? : पुलिस गश्त टीम को बैंक के अंदर चैनल गेट और मुख्य दरवाजा का ताला टूटा हुआ मिला. बैंक मैनेजर के आने पर सामने बरामदा का ताला खोला गया. पता चला कि चोर अंदर ही है. उसने दरवाजे को बंद कर दिया था. बमुश्किल पुलिस ने दरवाजा खोला और चोर को कटर मशीन, सब्बल के साथ दबोच लिया. वहीं घटना स्थल से कुछ दूरी पर आरोपी की बाइक मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है.

बैंक मैनेजर ने बताया, ''रात करीब 1 बजे के आसपास पुलिस ने फोन कर बताया गया कि बैंक में चोर घुसा है. फिर मैं बैंक पहुंचा. पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है. इस मामले की जानकारी उच्च अधियारियों को दी गई है.''

पंडरिया के एसडीओपी ने क्या कहा ?: पंडरिया एसडीओपी भूपत सिंह ने बताया कि मध्य रात्रि गश्त टीम के द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कुंडा में चोरी करते हुए एक चोर को पकड़ा गया है. चोर ने बैंक में लगे बिजली कनेक्शन को बिजली पोल से काट दिया. फिर बैंक में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को ऊपर उठाया और मेन गेट चैनल का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुआ. वह बैंक में लगे अलार्म वाले तार को तोड़कर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा था लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

TAGGED:

BANK ROBBERY IN KAWARDHA
पंडरिया कुंडा थाना
कवर्धा की पंडरिया पुलिस
कवर्धा क्राइम न्यूज
PANDARIA POLICE

