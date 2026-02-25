ETV Bharat / state

पंडरिया नगरपालिका CMO निलंबित, राजस्व वसूली में लापरवाही के चलते कार्रवाई

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से कई गई इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में हड़कंप मचा हुआ है.

Pandaria Municipality
पंडरिया नगरपालिका (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 25, 2026 at 12:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले अंतर्गत पंडरिया नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) अमिताभ शर्मा को निलंबित कर दिया गया है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने ये कार्रवाई की है.

जानकारी के अनुसार 14 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 2025 सितम्बर तक संपत्तियों का नवीन कर निर्धारण (न्यू टैक्स असेसमेंट) पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे. समीक्षा के दौरान पाया गया कि पंडरिया नगरपालिका में निर्धारित समय सीमा तक संपत्तियों का नया कर निर्धारण नहीं किया गया, जिसके चलते राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो सकी.

Pandaria Municipality
पंडरिया नगरपालिका सीएमओ अमिताभ शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

राजस्व वसूली में कमी पर सीएमओ निलंबित

विभागीय अधिकारियों ने इसे कार्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता माना. राजस्व वसूली में कमी को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग ने सीएमओ अमिताभ शर्मा के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की. आदेश जारी होते ही उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया.

Pandaria Municipality
सीएमओ अमिताभ शर्मा के निलंबन का पत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

राजस्व वसूली पर सरकार सख्त

बताया जा रहा है कि शासन स्तर पर नगरीय निकायों की आय बढ़ाने और वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. ऐसे में कर निर्धारण और राजस्व वसूली में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा. इस कार्रवाई के बाद अन्य नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के अधिकारियों में भी सतर्कता बढ़ गई है.

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में राजस्व वसूली और कर निर्धारण कार्यों की सख्त समीक्षा की जाएगी. शासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि लक्ष्य पूर्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

अंबिकापुर में पीलिया से दूसरी मौत, वार्ड में कैंप, नगर निगम का घेराव करेगी कांग्रेस
शराब माफिया के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, सक्ती एसपी से की शिकायत, नशा मुक्त गांव की मांग
बाइक सवार 3 लोगों को कुचला, मरने वालों में 2 सगे भाई शामिल, सड़क पर बिछी लाशें

TAGGED:

पंडरिया सीएमओ निलंबित
पंडरिया नगरपालिका
PANDARIA MUNICIPALITY
PANDARIA NEWS
KAWARDHA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.