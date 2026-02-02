पंडरिया में 65 लोगों की धर्मवापसी, भावना बोहरा की पहल से अब तक 265 लोग सनातन धर्म में लौटे
पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने फिर से धर्मवापसी कार्यक्रम की पहल की है. सोमवार को 65 लोगों अपने मूल धर्म में वापस लौटे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 2, 2026 at 8:33 PM IST
कबीरधाम: जिले की पंडरिया विधानसभा में एक बार फिर धर्मवापसी का कार्यक्रम आयोजित किया गया. वनांचल गांव दमगढ़ में हुए इस कार्यक्रम में 65 आदिवासी महिला-पुरुषों ने अपने मूल सनातन धर्म में वापसी की. यह कार्यक्रम पंडरिया विधायक भावना बोहरा की पहल पर हुआ.
अब तक 265 लोगों की हो चुकी है धर्मवापसी
आयोजकों के अनुसार, भावना बोहरा के प्रयासों से अब तक कुल 265 लोगों की धर्मवापसी कराई जा चुकी है. विधायक का कहना है कि आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा. आयोजकों ने साफ कहा कि धर्मवापसी पूरी तरह स्वेच्छा से हुई है. इसका उद्देश्य अपने मूल धर्म में लौटने वाले परिवारों को सम्मान और सामाजिक स्वीकार्यता देना है.
पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत
धर्मवापसी करने वाले आदिवासी परिवारों का पूरे विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ स्वागत किया गया. कार्यक्रम में विधायक भावना बोहरा ने खुद लोगों के पैर पखारकर सम्मान किया और उन्हें उपहार भी भेंट किए.
क्यों किया था पहले धर्म परिवर्तन
धर्मवापसी करने वाले लोगों ने बताया कि बीमारी, आर्थिक परेशानी, कठिन हालात की वजह से वे पहले दूसरे धर्म से जुड़े थे. अब सही जानकारी मिलने और स्थानीय प्रयासों के कारण वे अपने मूल सनातन धर्म में लौटे हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति और संतोष मिला है.
मिशनरी गतिविधियों को लेकर आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कमी का फायदा उठाकर लंबे समय से धर्मांतरण हो रहा है. बीमारी ठीक करने और आर्थिक मदद जैसे वादों से लोगों को बहकाया जाता रहा है.
आदिवासी समाज की आस्था और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा जरूरी है, धर्मवापसी किसी के खिलाफ नहीं है. भ्रम या लालच में धर्म बदलने वालों को सही जानकारी देकर उनके मूल विश्वास से जोड़ा जा रहा है- भावना बोहरा, विधायक
स्वास्थ्य सेवाओं की पहल
विधायक ने कहा कि सरकार और समाज को मिलकर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसर बढ़ाने होंगे. इसी दिशा में दुर्गम इलाकों के लिए जहां एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती, वहां दो बाइक एंबुलेंस का उद्घाटन भी किया गया.
फिलहाल पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में धर्मांतरण और धर्मवापसी को लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा तेज बनी हुई है.