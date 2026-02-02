ETV Bharat / state

पंडरिया में 65 लोगों की धर्मवापसी, भावना बोहरा की पहल से अब तक 265 लोग सनातन धर्म में लौटे

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने फिर से धर्मवापसी कार्यक्रम की पहल की है. सोमवार को 65 लोगों अपने मूल धर्म में वापस लौटे.

Pandaria Dharma Wapsi
विधायक भावना बोहरा ने 65 लोगों की कराई धर्म वापसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम: जिले की पंडरिया विधानसभा में एक बार फिर धर्मवापसी का कार्यक्रम आयोजित किया गया. वनांचल गांव दमगढ़ में हुए इस कार्यक्रम में 65 आदिवासी महिला-पुरुषों ने अपने मूल सनातन धर्म में वापसी की. यह कार्यक्रम पंडरिया विधायक भावना बोहरा की पहल पर हुआ.

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने फिर से धर्मवापसी कार्यक्रम की पहल की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब तक 265 लोगों की हो चुकी है धर्मवापसी

आयोजकों के अनुसार, भावना बोहरा के प्रयासों से अब तक कुल 265 लोगों की धर्मवापसी कराई जा चुकी है. विधायक का कहना है कि आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा. आयोजकों ने साफ कहा कि धर्मवापसी पूरी तरह स्वेच्छा से हुई है. इसका उद्देश्य अपने मूल धर्म में लौटने वाले परिवारों को सम्मान और सामाजिक स्वीकार्यता देना है.

Pandaria Dharma Wapsi
भावना बोहरा के प्रयासों से अब तक कुल 265 लोगों की धर्मवापसी कराई जा चुकी है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत

धर्मवापसी करने वाले आदिवासी परिवारों का पूरे विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ स्वागत किया गया. कार्यक्रम में विधायक भावना बोहरा ने खुद लोगों के पैर पखारकर सम्मान किया और उन्हें उपहार भी भेंट किए.

Pandaria Dharma Wapsi
विधायक भावना बोहरा ने धर्मवापसी कर रहे लोगों के पैर धोए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों किया था पहले धर्म परिवर्तन

धर्मवापसी करने वाले लोगों ने बताया कि बीमारी, आर्थिक परेशानी, कठिन हालात की वजह से वे पहले दूसरे धर्म से जुड़े थे. अब सही जानकारी मिलने और स्थानीय प्रयासों के कारण वे अपने मूल सनातन धर्म में लौटे हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति और संतोष मिला है.

Pandaria Dharma Wapsi
आयोजकों ने साफ कहा कि धर्मवापसी पूरी तरह स्वेच्छा से हुई है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मिशनरी गतिविधियों को लेकर आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कमी का फायदा उठाकर लंबे समय से धर्मांतरण हो रहा है. बीमारी ठीक करने और आर्थिक मदद जैसे वादों से लोगों को बहकाया जाता रहा है.

आदिवासी समाज की आस्था और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा जरूरी है, धर्मवापसी किसी के खिलाफ नहीं है. भ्रम या लालच में धर्म बदलने वालों को सही जानकारी देकर उनके मूल विश्वास से जोड़ा जा रहा है- भावना बोहरा, विधायक

स्वास्थ्य सेवाओं की पहल

विधायक ने कहा कि सरकार और समाज को मिलकर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसर बढ़ाने होंगे. इसी दिशा में दुर्गम इलाकों के लिए जहां एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती, वहां दो बाइक एंबुलेंस का उद्घाटन भी किया गया.

फिलहाल पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में धर्मांतरण और धर्मवापसी को लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा तेज बनी हुई है.

कुणाल पुरकर हत्याकांड को लेकर पंडरिया में प्रदर्शन, सतनामी समाज ने पुलिस पर लगाए कार्रवाई नहीं करने के आरोप
पंडरिया विधानसभा में 16.09 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों का भूमिपूजन, कई गांवों को मिलेगी सुविधा
पंडरिया विधानसभा में करीब 20 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन, उप मुख्यमंत्री साव ने किए कई ऐलान

TAGGED:

BHAVNA BOHRA INITIATIVE
RELIGIOUS CONVERSION
धर्म वापसी पंडरिया
धर्मांतरण
PANDARIA DHARMA WAPSI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.