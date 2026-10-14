आदित्यपुर में दिखा सात समंदर पार का वैभव: एस टाइप मैदान में उतरा न्यू जर्सी का अक्षरधाम, उमड़ा आस्था का सैलाब
सरायकेला में शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर, आदित्यपुर का S-टाइप ग्राउंड इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर की वास्तुकला से जगमगा रहा है.
Published : October 14, 2026 at 2:20 PM IST
सरायकेला: सिंहभूम बॉयज क्रिकेट क्लब श्रद्धालुओं को अमेरिका में स्थित विश्व-प्रसिद्ध अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन का शानदार अनुभव करा रहा है. मंगलवार की संध्या आयोजित एक भव्य अनुष्ठान में फीता काटकर इस अप्रतिम पूजा पंडाल के द्वार आम भक्तों के लिए खोल दिए गए.
अतिथियों ने इलाके की खुशहाली के लिए प्रार्थना की
उद्घाटन समारोह में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह और आदित्यपुर नगर निगम के प्रथम नागरिक मेयर संजय सरदार ने S-टाइप ग्राउंड में संयुक्त रूप से पंडाल का शुभारंभ किया. इसके पश्चात अतिथियों ने देवी दुर्गा के चरणों में सिर झुकाया और पूरे इलाके की खुशहाली के लिए प्रार्थना की. क्लब के मुख्य संरक्षक मनोज सिंह एवं अध्यक्ष बबलू सिंह ने सभी अतिथियों का पारंपरिक वस्त्र ओढ़ाकर आत्मीय अभिनंदन किया.
आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग को भी चकित कर देती है
समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने आयोजन समिति के समर्पण की सराहना की. उन्होंने कहा कि सीमित साधनों, भारी आर्थिक दबावों और जटिलताओं के बावजूद हर वर्ष ऐसा ऐतिहासिक आयोजन साकार होना केवल और केवल भगवती की असीम अनुकंपा का ही परिणाम है. उन्होंने कारीगरों के हुनर को नमन करते हुए कहा कि बांस, रस्सियों और कपड़ों के सहारे वैश्विक धरोहरों को जीवंत कर देने वाली यह पारंपरिक कला आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग को भी चकित कर देती है. ऐसी सांस्कृतिक धरोहर और शिल्पकला को जीवित रखने के लिए शासन स्तर से भी ठोस प्रोत्साहन मिलना जरूरी है.
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी
इस गरिमामय उत्सव में पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक दीपक सिन्हा, विमल सिंह, उदय सिंह देव, नीरू सिंह और राकेश सिंह सहित शहर के कई जाने-माने लोग मौजूद थे. पट खुलते ही अमेरिका के स्वामीनारायण मंदिर के दिव्य प्रारूप को अपनी आंखों में समेटने और मां अंबे का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा. पंडाल की बारीक नक्काशी और आध्यात्मिक माहौल पहले दिन से ही पूरे कोल्हान इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
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