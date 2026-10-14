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आदित्यपुर में दिखा सात समंदर पार का वैभव: एस टाइप मैदान में उतरा न्यू जर्सी का अक्षरधाम, उमड़ा आस्था का सैलाब

आदित्यपुर में बनाया गया भव्य पंडाल ( Etv Bharat )

सरायकेला: सिंहभूम बॉयज क्रिकेट क्लब श्रद्धालुओं को अमेरिका में स्थित विश्व-प्रसिद्ध अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन का शानदार अनुभव करा रहा है. मंगलवार की संध्या आयोजित एक भव्य अनुष्ठान में फीता काटकर इस अप्रतिम पूजा पंडाल के द्वार आम भक्तों के लिए खोल दिए गए.

अतिथियों ने इलाके की खुशहाली के लिए प्रार्थना की