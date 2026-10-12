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Durga Puja Special: 50 हजार मिट्टी के घड़ों से सज रहा भव्य पंडाल, देसी कला और सोंधी खुशबू का अनूठा संगम

ग्राफिक्स इमेज ( ETV BHARAT )

जमशेदपुर: दुर्गा पूजा को लेकर शहर में एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं. इन पंडालों में शुमार है 'मिट्टी के घड़े बना पंडाल'. यह पंडाल पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है. इस उत्सव में आकर्षक पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना होती है.

जमशेदपुर में विभिन्न पूजा कमिटियों द्वारा आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं. इस बीच जमशेदपुर के काशीडीह दुर्गा पूजा मैदान क्षेत्र में मिट्टी के घड़े से बना पंडाल बनाया जा रहा है. पंडाल में 50 हजार घड़े का इस्तेमाल किया गया है.