Durga Puja Special: 50 हजार मिट्टी के घड़ों से सज रहा भव्य पंडाल, देसी कला और सोंधी खुशबू का अनूठा संगम

Durga Puja Special: 50 हजार मिट्टी के घड़ों से सज रहा भव्य पंडाल, देसी कला और सोंधी खुशबू का अनूठा संगम
जमशेदपुर में मिट्टी के घड़े से पंडाल बनाया जा रहा है. पंडाल में 50 हजार घड़े का इस्तेमाल किया गया है. जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 3:47 PM IST
जमशेदपुर: दुर्गा पूजा को लेकर शहर में एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं. इन पंडालों में शुमार है 'मिट्टी के घड़े बना पंडाल'. यह पंडाल पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है. इस उत्सव में आकर्षक पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना होती है.
जमशेदपुर में विभिन्न पूजा कमिटियों द्वारा आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं. इस बीच जमशेदपुर के काशीडीह दुर्गा पूजा मैदान क्षेत्र में मिट्टी के घड़े से बना पंडाल बनाया जा रहा है. पंडाल में 50 हजार घड़े का इस्तेमाल किया गया है.
तीन अलग-अलग साइज के घड़े से बन रहा पंडाल
काशीडीह मैदान में 1960 से ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है. क्लब द्वारा प्रतिवर्ष किसी थीम पर आकर्षक पंडाल में मां दुर्गा को स्थापित कर पूजा की जाती है. इस साल शारदीय नवरात्रि में मिट्टी के घड़े से पंडाल बनाया जा रहा है. पंडाल में तीन अलग-अलग साइज के मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है. पंडाल के मुख्य प्रवेश द्वार और ऊपरी हिस्से पर लगे मिट्टी के घड़े शिल्पकारों की कलाकारी को दर्शा रहे हैं.
बंगाल के कारीगर तैयार कर रहे पंडाल
क्लब के संरक्षक अभय सिंह ने बताया कि यह पंडाल पूरी तरह से इको-फ्रेंडली है. इस अनोखी थीम को बंगाल के कोंटाई के कारीगरों ने साकार किया है. पहले मिट्टी से बनी चीजों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल काफी कम हो गया है. मिट्टी के घड़े से बने पंडाल को देखकर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं.
अभय सिंह कहते हैं कि मिट्टी हमारी पहचान, संस्कार और विचार है. मिट्टी के घड़े के इस्तेमाल करने से शारीरिक फायदे के साथ शुद्धता भी मिलती है, जो आज लुप्त होता जा रहा है. आज के मॉडर्न डिजिटल दौर में, इस पंडाल का डिजाइन AI से नहीं बल्कि एक इंसानी हुनर का नतीजा है.
पंडाल बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के कोंटाई से करीब 25 की संख्या में शिल्पकार जमेशदपुर आए हैं, जहां वे बारीकी से घड़ों को सजाकर पंडाल का रूप देने में जुटे हैं. मिट्टी से बने घड़े को बड़ी सावधानी से एक-दूसरे के साथ जोड़कर सजाया जा रहा है, ताकि घड़े टूटे नहीं. इस पंडाल में घड़े के साथ बांस की सूखी कामाची का भी इस्तेमाल किया गया है. पंडाल की लागत तीस लाख के लगभग है.
बंगाल से मंगाया गया घड़ा
मुख्य शिल्पकार तपन बताते हैं कि इस पूजा पंडाल बनाने के लिए पचास हजार से ज्यादा घड़ों का इस्तेमाल किया गया है. सभी घड़े पश्चिम बंगाल के कोंटाई से लाए गए हैं. वहां की मिट्टी अलग है, जिससे घड़े मजबूत बनते हैं और हमें काम करने में सुविधा मिलती है.
उनका कहना है कि बंगाल की तुलना में झारखंड में काम करने से ज़्यादा फायदा मिलता है. यहां हमें काम करने से सम्मान मिलता है. शिल्पा का कहना है कि जमशेदपुर में हर साल आकर्षक पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन काशीडीह का पूजा पंडाल इस बार सबसे अलग और खास है. इस पंडाल की कलाकारी सचमुच अद्भुत है.
बदलते दौर में मिट्टी के घड़े से बना यह पंडाल, जो मिट्टी की पहचान और उपयोगिता को दर्शाता है, सिर्फ आकर्षण का केंद्र ही नहीं है, यह 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को भी साकार करता है. साथ ही मिट्टी की सोंधी खुशबू का अहसास भी कराता है. मिट्टी के घड़े से बने पंडाल की खास रखवाली भी होगी, ताकि किसी की गलती से घड़ा टूटे नहीं.
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