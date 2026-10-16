Durga Puja Special: रांची में हवा महल जैसा पंडाल, तेजप्रताप और तेजस्वी यादव से लेकर लालू-राबड़ी तक की प्रतिमाएं
रांची में दुर्गा पूजा पंडाल में लालू यादव परिवार की प्रतिमाएं भी हैं. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 6:49 PM IST
रांची: राजधानी रांची में शारदीय नवरात्र के दौरान एक से एक आकर्षक पंडाल सज रहे हैं. कई जगह मां भगवती की प्रतिमा के साथ अन्य प्रतिमाएं भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं. ऐसी ही एक खास पूजा पंडाल नामकुम रेलवे स्टेशन के पास जय माता दी नवयुवक दुर्गा पूजा समिति द्वारा तैयार किया गया है. यहां समाज को माता-पिता की सेवा के संस्कार और भाइयों के बीच प्रेम-सद्भाव का संदेश देने वाली कई प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं.
माता-पिता की प्रतिमा से मिल रहा सेवा का संदेश
आयोजक विनोद सिंह का कहना है कि हर वर्ष उनकी समिति दुर्गा पूजा के दौरान समाज को कोई न कोई सकारात्मक संदेश देती है. उन्होंने बताया कि मां भगवती की प्रतिमा के साथ माता-पिता की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और उनकी भी पूजा हो रही है. बच्चे के लालन-पालन में माता-पिता का त्याग और तपस्या सर्वोपरि होता है. ये प्रतिमाएं हर बच्चे को यह समझाती हैं कि माता-पिता ही उन्हें पोषित, पल्लवित और सफल बनाते हैं.
तेज-तेजस्वी की प्रतिमा से भाईचारे का पाठ
पंडाल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार में आए बिखराव और तेजप्रताप-तेजस्वी यादव के बीच मतभेद को भी दर्शाया गया है. इसके जरिए भाई-भाई में मिलकर रहने का संदेश दिया जा रहा है. तेज-तेजस्वी की प्रतिमा के साथ लिखा है श्रीराम और उनके भाई साथ थे इसलिए जीत हुई, रावण के साथ उसका भाई (विभीषण) नहीं था इसलिए वह हार गया. संदेश साफ है आपसी प्रेम से जीत, मतभेद से पराजय.
लालू-राबड़ी करते दिख रहे नवरात्र
पंडाल में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को नौ दिनों का नवरात्र करते हुए भी दिखाया गया है. इसके बाद वे अपने विरोधियों का संहार करेंगे ऐसा संदेश प्रतिमाओं के माध्यम से दिया जा रहा है. विनोद सिंह कहते हैं कि राजनीति को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश की सारी व्यवस्थाएं राजनीतिक नेतृत्व पर ही आधारित हैं.
झारखंड के युवा आइकॉन देवेंद्रनाथ महतो की भी प्रतिमा
हर वर्ष बिहार-झारखंड के उन लोगों की प्रतिमा बनाई जाती है जिन्होंने अच्छा काम किया हो. इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के युवा नेता देवेंद्रनाथ महतो को युवा आइकॉन के रूप में जगह दी गई है. विनोद सिंह के अनुसार, महतो झारखंड के उभरते नेता हैं. उन्होंने जेपीएससी-जेएसएससी में गड़बड़ी और घपले-घोटाले के खिलाफ लंबे दिनों तक अनशन कर युवाओं और छात्र-छात्राओं के भविष्य के प्रति अपनी चिंता जताई थी.
जयपुर के हवा महल जैसा भव्य पंडाल, खर्च 35-40 लाख
नामकुम का यह पंडाल जयपुर के हवा महल के प्रारूप पर आधारित है. इसकी ऊंचाई करीब 57 फीट और चौड़ाई 72 फीट है. सिर्फ पंडाल बनाने में करीब 30 लाख रुपये खर्च हुए हैं. कुल खर्च 35 से 40 लाख रुपये तक होने का अनुमान है.
ये भी पढ़ें:
लखनऊ के रजवाड़ा पैलेस के मॉडल पर लातेहार में पूजा पंडाल, बर्फ के पहाड़ पर माता की मूर्ति आकर्षण का केंद्र
Durga Puja: रांची में श्रीकृष्ण की नगरी का एहसास, द्वारिका के समुद्र में डुबकी लगाती पीएम मोदी की तस्वीरें बनी आकर्षण