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Durga Puja Special: रांची में हवा महल जैसा पंडाल, तेजप्रताप और तेजस्वी यादव से लेकर लालू-राबड़ी तक की प्रतिमाएं

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में शारदीय नवरात्र के दौरान एक से एक आकर्षक पंडाल सज रहे हैं. कई जगह मां भगवती की प्रतिमा के साथ अन्य प्रतिमाएं भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं. ऐसी ही एक खास पूजा पंडाल नामकुम रेलवे स्टेशन के पास जय माता दी नवयुवक दुर्गा पूजा समिति द्वारा तैयार किया गया है. यहां समाज को माता-पिता की सेवा के संस्कार और भाइयों के बीच प्रेम-सद्भाव का संदेश देने वाली कई प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं.

माता-पिता की प्रतिमा से मिल रहा सेवा का संदेश