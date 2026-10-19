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दूधिया रोशनी से सराबोर हुआ हजारीबाग, आकर्षक पंडाल लोगों को कर रहे हैं मंत्रमुग्ध

दुर्गा पूजा पंडाल ( ETV BHARAT )

हजारीबाग: शारदीय नवरात्र को लेकर हजारीबाग शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. भक्त माता के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए माता से आशीर्वाद मांग रहे हैं. हजारीबाग के विभिन्न पूजा समितियां के द्वारा इस वर्ष आकर्षक पंडाल बनाया गया है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. मां विशाल पंडाल में विराजमान है. जहां विधिवत पूजा अर्चना हो रही है.

इस वर्ष हजारीबाग में दो दर्जन से अधिक पंडाल बनाए गए हैं. इन पंडाल के आसपास विद्युत साज बेहद आकर्षक है. कहा जाए तो हजारीबाग शहर दूधिया रोशनी से सराबोर हो रहा है. भक्त दूधिया रोशनी को मोबाइल में कैद कर रहे हैं. देर शाम से ही शहर के सभी पंडाल में जनसैलाब देखने को मिल रहा है. भक्त अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं.