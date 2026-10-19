दूधिया रोशनी से सराबोर हुआ हजारीबाग, आकर्षक पंडाल लोगों को कर रहे हैं मंत्रमुग्ध
हजारीबाग में दो दर्जन से अधिक पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें शिक्षा पर आधारित पंडाल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है.
Published : October 19, 2026 at 5:38 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 5:44 PM IST
हजारीबाग: शारदीय नवरात्र को लेकर हजारीबाग शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. भक्त माता के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए माता से आशीर्वाद मांग रहे हैं. हजारीबाग के विभिन्न पूजा समितियां के द्वारा इस वर्ष आकर्षक पंडाल बनाया गया है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. मां विशाल पंडाल में विराजमान है. जहां विधिवत पूजा अर्चना हो रही है.
इस वर्ष हजारीबाग में दो दर्जन से अधिक पंडाल बनाए गए हैं. इन पंडाल के आसपास विद्युत साज बेहद आकर्षक है. कहा जाए तो हजारीबाग शहर दूधिया रोशनी से सराबोर हो रहा है. भक्त दूधिया रोशनी को मोबाइल में कैद कर रहे हैं. देर शाम से ही शहर के सभी पंडाल में जनसैलाब देखने को मिल रहा है. भक्त अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं.
हजारीबाग में इस वर्ष अनूठी थीम और कलाकृतियों पर आधारित भव्य पंडालों का निर्माण किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. कालीबाड़ी दुर्गा पूजा समिति शिक्षा और शिक्षा के बदलते स्वरूप बच्चों में अवसाद के कारण को लेकर पंडाल बनाया है. यहां की प्रतिमा भी बेहद खास है.
शहर के सार्वजनिक दुर्गापूजा महासमिति लाखे नूतननगर में इस बार राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत 75 फीट ऊंचा तिरंगा थीम पर आधारित भव्य पंडाल तैयार किया गया है. इस आकर्षक निर्माण पर करीब 16 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है.
गांधी मैदान स्थित पूजा समिति द्वारा ललिता पैलेस की तर्ज पर मनमोहक पंडाल का रूप दिया गया है, जो अपनी नक्काशी के लिए चर्चा में है. जबकि नगवा ज्योति क्लब हवाई अड्डा रोड स्थित पुजा पंडाल को लगभग 50 फीट की ऊंचाई और भव्य कलश व मंदिरनुमा शैली में ढाला गया है.
ग्रामीण इलाकों में भी कला का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. वनांचल क्लब चुरचू में 70 फीट ऊंचा भव्य पंडाल और सिंदूर न्यू आजाद क्लब में 60 फीट ऊंचा पंडाल तैयार किया गया है, जो पारंपरिक धार्मिक वास्तुकला की झलक पेश करते हैं.
सभी प्रमुख पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस, और स्वयंसेवकों की तैनाती के साथ-साथ कई जगहों पर धनबाद और कोलकाता से बुलाई गई प्रसिद्ध ढाक टीम, महाआरती, डांडिया नाइट और भंडारे का विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिससे पूरा जिला भक्तिमय हो गया है.
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