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Durga Puja: 70 फीट ऊंचा भव्य पंडाल, शीशे और सीप की कलाकारी से सजेगा पंडाल, 60 CCTV कैमरे से निगरानी

दुर्गा पंडाल ( ETV BHARAT )

रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है. मां दुर्गा के स्वागत के लिए पूजा समितियां अपने-अपने पंडालों को भव्य रूप देने में जुटी हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच रामगढ़ जिले के नया नगर बरकाकाना का दुर्गा पूजा महोत्सव एक बार फिर खास आकर्षण बनने जा रहा है.

पंडाल को भव्य रूप देने की तैयारी