Durga Puja: 70 फीट ऊंचा भव्य पंडाल, शीशे और सीप की कलाकारी से सजेगा पंडाल, 60 CCTV कैमरे से निगरानी
रामगढ़ के बरकाना में शीशे और सीप से पंडाल तैयार किया जा रहा है. यह पंडाल 70 फीट ऊंचा होगा.
Published : October 15, 2026 at 10:29 AM IST
रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है. मां दुर्गा के स्वागत के लिए पूजा समितियां अपने-अपने पंडालों को भव्य रूप देने में जुटी हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच रामगढ़ जिले के नया नगर बरकाकाना का दुर्गा पूजा महोत्सव एक बार फिर खास आकर्षण बनने जा रहा है.
पंडाल को भव्य रूप देने की तैयारी
78 वर्षों से अपनी भव्य पूजा और विशाल मेले के लिए पहचान रखने वाला यह आयोजन हर साल जिले के अलग-अलग इलाकों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है. इस बार पंडाल को कोलकाता में बने एक पंडाल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है. करीब 70 फीट ऊंचे इस पंडाल के निर्माण पर 13 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं. बंगाल से आए कारीगर पंडाल को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.
हालांकि इस पूजा पंडाल में मूर्ति, लाईटिंग, साउंड समेत अन्य खर्च लगभग 30 लाख रुपये होने हैं. पंडाल शीशे और सीप की आकर्षक कलाकारी, थ्रीडी पेंटिंग और आठ लाख रुपये की विद्युत सज्जा के साथ पूरा परिसर जगमगाएगा. वहीं, रांची के मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं, जिन पर करीब एक लाख 91 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं.
श्रद्धालुओं से अपील
श्रद्धालुओं को विधिवत पूजा-अर्चना कराने के लिए पांच पुजारियों की व्यवस्था भी की गई है. पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि इस बार पंडाल, लाइटिंग और मां की प्रतिमा को पहले से बेहतर और आकर्षक रूप देने का प्रयास किया गया है. लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना समिति की प्राथमिकता है. सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि वे परिवार के साथ आए और मां दुर्गा का दर्शन करें. अभिभावक बच्चों की जेब में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर रखें, ताकि भीड़ में बच्चा बिछड़ने पर परिवार से संपर्क करने में आसानी हो. साथ ही सभी श्रद्धालु पूजा स्थल की गरिमा बनाए रखें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.
तीसरे मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम
विद्युत सज्जा पर करीब आठ लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं. दूधिया रोशनी के साथ पौराणिक कथाओं और प्राचीन मंदिरों की झलक दिखाने वाले लाइट बोर्ड लगाए जाएंगे. शाम होते ही रोशनी से सजा पूरा परिसर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा. वहीं, मेले में मनोरंजन के लिए टावर, ब्रेक डांस, नाव और ड्रैगन जैसे झूलों के साथ कई अन्य आकर्षण तैयार किए जा रहे हैं. जलपरी, भूलभुलैया और जम्मू की प्रसिद्ध शिवखोड़ी गुफा की तर्ज पर तैयार आकर्षण भी लोगों को लुभाएंगे.
मीना बाजार, दुकानों और विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच तीन अलग-अलग मैदानों में पूजा और मेले की गतिविधियां संचालित की जाएंगी. एक मैदान में मीना बाजार, दूसरे में झूले और मनोरंजन की व्यवस्था रहेगी, जबकि तीसरे मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
60 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी
मेले में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा दो ड्रोन कैमरों और दो हेड काउंटिंग कैमरों से भी निगरानी की व्यवस्था की जा रही है. पूरे परिसर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कमांड सेंटर तैयार किया जा रहा है. महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारों, सुरक्षित आवागमन, आपातकालीन निकास और अग्निशमन उपकरणों जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया जा रहा है. पुलिस, प्रशासन, सीसीएल सुरक्षा कर्मियों और पूजा समिति के स्वयंसेवकों के बीच समन्वय स्थापित कर भीड़ को नियंत्रित करने की योजना है.
नया नगर बरकाकाना की दुर्गा पूजा
नया नगर बरकाकाना की दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की वर्षों पुरानी परंपरा और सामूहिक सहभागिता का भी प्रतीक है. समय के साथ पूजा पंडाल और मेले का विस्तार हुआ है और श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में समिति के सामने भव्य आयोजन के साथ व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती भी है.
समिति का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षा, स्वच्छता, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. समिति को उम्मीद है कि सभी के सहयोग से दुर्गा पूजा महोत्सव भक्तिमय और व्यवस्थित माहौल में संपन्न होगा.
जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए समिति, सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवकों के सहयोग से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मां दुर्गा का दर्शन कर सकें और मेले का आनंद उठा सकें. अब सबकी निगाहें इस भव्य आयोजन पर हैं, जहां आस्था के साथ मनोरंजन और सुरक्षा व्यवस्था की भी बड़ी परीक्षा होगी.
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