ETV Bharat / state

हिमाचल में मनरेगा के तहत बना ₹80 लाख का पंचवटी पार्क अवैध घोषित, अब कोर्ट ने दिए ये आदेश

मंडलायुक्त न्यायालय ने पार्क को अवैध घोषित कर दिया. पंचवटी पार्क सहित सभी निर्माण कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किए गए हैं.

80 लाख रुपये तैयार पंचवटी पार्क अवैध घोषित
80 लाख रुपये तैयार पंचवटी पार्क अवैध घोषित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 3:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: जिला की चच्योट तहसील के अंतर्गत शाला पंचायत में मनरेगा योजना के तहत पंचवटी पार्क बनाया गया था. अब मंडलायुक्त न्यायालय ने इस पार्क को अवैध घोषित कर दिया है. न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पंचवटी पार्क सहित इस भूमि पर किए गए सभी निर्माण कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किए गए हैं, जो कि कानूनन गलत हैं. ऐसे में संबंधित भूमि और उस पर बने ढांचों को जैसा है जहां है कि स्थिति में वन विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि खसरा नंबर 264/1 की छह बीघा पांच बिस्वा भूमि पर पंचवटी पार्क का निर्माण किया गया. इसी लागत लगभग 80 लाख रुपये आई, अब सामने आया कि ये सरकारी वन भूमि (डीपीएफ जवाहर) है. जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि निर्माण से पहले न तो भूमि हस्तांतरण की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और न ही वन विभाग या सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति ली गई.

वन विभाग को सौंपी जाएगी भूमि और उस पर हुआ निर्माण

न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि पंचवटी पार्क के अतिरिक्त साइक्लोन शेल्टर, रेन शेल्टर, ट्री हाउस और अन्य कई स्थायी संरचनाएं भी इसी वन भूमि पर बनाई गई हैं, जिनका निर्माण मनरेगा सहित सरकारी धन से किया गया. यदि इन संरचनाओं को हटाया जाता है, तो राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि भूमि और उस पर बने सभी निर्माण वर्तमान स्थिति में वन विभाग को सौंपे जाएं, ताकि विभाग इनका उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सके.

दोषी अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई?

मंडलायुक्त न्यायालय ने प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश देते हुए डीएफओ नाचन को आदेश दिए हैं कि वो उन वन अधिकारियों की भूमिका की जांच करें, जिन्होंने समय रहते अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट नहीं की या उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए. इसके साथ ही उपायुक्त मंडी को भी निर्देश दिए गए हैं कि पंचवटी पार्क के निर्माण से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की विस्तृत जांच करवाई जाए और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति वन भूमि पर किया गया कोई भी निर्माण कानून का उल्लंघन है और भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ये फैसला प्रशासन और पंचायतों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि विकास कार्यों के नाम पर नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती.

गंभीरता से की जा रही मामले की जांच

मामले को लेकर डीएफओ नाचन सुरेन्द्र कुमार कश्यप ने बताया कि 'पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है, जिस समय यह पार्क निर्मित किया गया था, उस अवधि में तैनात रहे संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए तथ्य जुटाए जा रहे हैं. उस समय पदस्थ अधिकारियों की भूमिका को लेकर सरकार से पत्राचार किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. विभाग पारदर्शिता के साथ जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है.'

ये भी पढ़ें: पिता करते हैं मेहनत-मजदूरी, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन बेटी ने परिवार का नाम किया रोशन

TAGGED:

PANCHVATI PARK MANDI
PANCHVATI PARK MGNREGA
PANCHVATI PARK FOREST LAND
पंचवटी पार्क मंडी
PANCHVATI PARK NACHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.