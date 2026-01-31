ETV Bharat / state

हिमाचल में मनरेगा के तहत बना ₹80 लाख का पंचवटी पार्क अवैध घोषित, अब कोर्ट ने दिए ये आदेश

80 लाख रुपये तैयार पंचवटी पार्क अवैध घोषित ( ETV Bharat )

मंडी: जिला की चच्योट तहसील के अंतर्गत शाला पंचायत में मनरेगा योजना के तहत पंचवटी पार्क बनाया गया था. अब मंडलायुक्त न्यायालय ने इस पार्क को अवैध घोषित कर दिया है. न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पंचवटी पार्क सहित इस भूमि पर किए गए सभी निर्माण कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किए गए हैं, जो कि कानूनन गलत हैं. ऐसे में संबंधित भूमि और उस पर बने ढांचों को जैसा है जहां है कि स्थिति में वन विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि खसरा नंबर 264/1 की छह बीघा पांच बिस्वा भूमि पर पंचवटी पार्क का निर्माण किया गया. इसी लागत लगभग 80 लाख रुपये आई, अब सामने आया कि ये सरकारी वन भूमि (डीपीएफ जवाहर) है. जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि निर्माण से पहले न तो भूमि हस्तांतरण की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और न ही वन विभाग या सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति ली गई. वन विभाग को सौंपी जाएगी भूमि और उस पर हुआ निर्माण न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि पंचवटी पार्क के अतिरिक्त साइक्लोन शेल्टर, रेन शेल्टर, ट्री हाउस और अन्य कई स्थायी संरचनाएं भी इसी वन भूमि पर बनाई गई हैं, जिनका निर्माण मनरेगा सहित सरकारी धन से किया गया. यदि इन संरचनाओं को हटाया जाता है, तो राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि भूमि और उस पर बने सभी निर्माण वर्तमान स्थिति में वन विभाग को सौंपे जाएं, ताकि विभाग इनका उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सके. दोषी अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई?