पांचना बांध और प्रसूता प्रकरण पर सियासत तेज, राठौड़ बोले- गहलोत खुद अपराधी हैं

पांचना बांध और प्रसूता प्रकरण पर सियासत तेज, राठौड़ बोले- गहलोत खुद अपराधी हैं
पांचना बांध और प्रसूता प्रकरण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किया पलटवार. कही ये बड़ी बात...
Published : June 22, 2026 at 4:17 PM IST
जयपुर: पांचना बांध और प्रसूता की तबीयत बिगड़ने के मामले पर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस ने स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं. पूर्व सीएम अशोक गहलोत के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया.
सोमवार को मीडिया से बात करते हुए मदन राठौड़ ने प्रसूता तबियत मामले को गंभीर बताते हुए जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. इसी बीच पांचना बांध विवाद पर राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लिया और कहा कि इस विवाद के वो स्वंय अपराधी हैं.
दुर्भाग्यपूर्ण, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : मदन राठौड़ ने जोधपुर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह मामला गंभीर और चिंता का विषय है, तथा इसकी जांच जारी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले को संवेदनशीलता के साथ देख रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मदन राठौड़ ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर यदि लापरवाही सामने आती है तो उसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आमजन को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. वहीं, इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. राठौड़ ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत, जवाबदेह और चाक-चौबंद बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम हो रहा है. राठौड़ ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
सत्ता में रहते नहीं निकाला समाधान : पांचना बांध विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जो लोग आज इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस लंबे समय से लंबित विवाद के समाधान के लिए क्या कदम उठाए. राठौड़ ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के समय इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया. गहलोत इसके अपराधी हैं. अब वर्तमान राज्य सरकार इस दिशा में सक्रियता से काम कर रही है.
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उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय समाधान केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में लंबित रहे मामलों पर आज सवाल उठाना उचित नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार पांचना बांध से जुड़े विवाद का स्थायी समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है. संबंधित पक्षों से संवाद, सहमति और प्रशासनिक स्तर पर समन्वय के जरिए आगे का रास्ता तैयार किया जा रहा है.