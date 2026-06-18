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पांचना बांध विवाद: 360 गांवों की महापंचायत में पहुंचे मंत्री बेढम, बोले, 'किसानों को मिलेगा न्याय'

गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति ने बताया कि सरकार को मांगों के समाधान के लिए 15 दिन का समय दिया गया है.

Minister Bedham accepting a memorandum
ज्ञापन लेते मंत्री बेढम (ETV Bharat Karauli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 9:26 PM IST

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करौली: जिले की गंभीर नदी के सूखने और आसपास के गांवों में जल संकट गहराने के बीच पांचना बांध से नदी में पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग को लेकर गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले गुरुवार को हिण्डौन के देवलेन मोड़ पर सर्वसमाज की महापंचायत का आयोजन हुआ. प्रभारी मंत्री एव गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने महापंचायत का ज्ञापन लिया और लोगों को आश्वस्त किया कि किसानों के साथ न्याय होगा. गुरुवार देर शाम तक आयोजित इस महापंचायत में स्थानीय किसान, ग्रामीण और विभिन्न संगठन के लोग शामिल रहे. इस महापंचायत को लेकर प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर रहा.

सरकार-प्रशासन पर दबाव बनाने का फैसला: 360 गांवों के प्रमुख पंच–पटेलों ने महापंचायत स्थल पहुंचकर लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि गंभीर नदी सूखी पड़ी है, जिससे आसपास के गांवों में सिंचाई, पशुपालन और पीने के पानी को लेकर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है. लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद को लेकर अब ग्रामीणों ने महापंचायत के माध्यम से सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाने का फैसला किया है. उन्होंने पहले चंबल का पानी पांचना बांध में लाने और फिर सभी किसानों को पानी देने की बात कही. सभा के दौरान किसान नेताओं और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन लेने के लिए आधे घंटे का समय दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई सक्षम अधिकारी या जनप्रतिनिधि ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा, तो हजारों लोग पांचना बांध की ओर कूच करेंगे. इसके चलते प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह सतर्क रहा.

मंत्री बेढम ने किसानों को दिया ये आश्वासन, देखें वीडियो (ETV Bharat Karauli)

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मंत्री को सौंपा ज्ञापन: पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में हिंडौन, टोडाभीम और करौली पुलिस के साथ आरएसी की दो कंपनियां तथा करीब 250 जवान तैनात किए गए. अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने के बाद ज्ञापन नहीं लिए जाने से महापंचायत में मौजूद लोगों में नाराजगी बढ़ गई और कूच की तैयारियां शुरू हो गईं. इसी दौरान सूचना मिली कि जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम और करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर महापंचायत स्थल पर पहुंचकर ज्ञापन प्राप्त करेंगे. इसके बाद स्थिति शांत हुई और आंदोलनकारियों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया.

Minister Bedham addressing the Mahapanchayat
महापंचायत को संबोधित करते मंत्री बेढम (ETV Bharat Karauli)

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यह रखी मांग: मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में गंभीर नदी को पुनर्जीवन योजना में शामिल करने, पांचना बांध जल वितरण समिति में गंभीर नदी जल समिति को प्रतिनिधित्व देने, नदी में नियमित जल प्रवाह सुनिश्चित करने तथा करौली से भरतपुर तक गंभीर नदी क्षेत्र को कमांड एरिया घोषित करने सहित कई मांगें रखी गईं. संघर्ष समिति के पदाधिकारी सुमरन पीलबाड़ ने बताया कि सरकार को मांगों के समाधान के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. निर्धारित अवधि में सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा.

किसानों को मिलेगा न्याय: जवाहर सिंह बेढम ने ज्ञापन लिया और महापंचायत में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पांचना बांध के 39 गांव हों या फिर कमांड एरिया के इलाके हों या फिर 360 गांव के पानी की समस्या की समाधान की बात हो, इसको लेकर सरकार संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि किसानों के साथ न्याय होगा. उन्होंने महापंचायत को भरोसा देते हुए कहा कि आप 5-7 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बना लो. जिससे भी मिलने की बात कहोगे, मैं उनसे मिलवाऊंगा और अपनी तरफ से भी किसानों की समस्या को लेकर बात रखूंगा.

Farmers present at the Mahapanchayat
महापंचायत में मौजूद किसान (ETV Bharat Karauli)

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'धरने को दे रहे राजनीतिक रूप': मंत्री ने कहा कि आज भरतपुर में भी किसानों की पानी की समस्या समाधान को लेकर सभागीय आयुक्त के नेतृत्व में सवाईमाधोपुर, करौली जिला कलेक्टर, अधिकारियों और प्रतिनिधियों की बैठक हो रही है. मंत्री ने कहा कि गंगापुर के खडीप में पानी की समस्या को लेकर चल रहे धरने को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है. किसानों को जातियों में बांटा जा रहा है. स्थानीय नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं. मैं उसकी निंदा करता हूं. किसानों को बांटकर राजनीतिक रोटियां सेकना गलत है.

यह है पांचना पर रार: साल 1972 में आई बाढ़ के कारण गंभीर नदी और आसपास के इलाके के गांवों में त्रासदी हुई थी. खेत चौपट हो गए और बाढ़ का असर भरतपुर जिले तक पहुंचा. उसके बाद पांचना बांध का निर्माण हुआ. इधर पांचना बांध सघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई और हाकिम सिंह बैंसला का कहना है कि पहले 39 गांवों के किसानों की जमीन पर बांध का निर्माण हुआ. पांचना बांध से जब तक बांध के इलाके के किसानों को पानी नहीं मिलेगा, तब तक बांध के गेट नहीं खोलने दिए जाएंगे. इसके लिए पांचना बांध इलाके के गांवों के लोग रोस्टर के अनुसार बांध की रखवाली कर रहे हैं.

किसान कर रहे पानी की पहरेदारी: दूसरी ओर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कमांड एरिया के किसान भी पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं. वहीं कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने के विरोध पांचना के आसपास के किसान पानी की पहरेदारी कर रहे हैं. महापंचायत में गुर्जर आरक्षण समीति के अध्यक्ष विजय बैंसला, करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, हिण्डौन विधायक अनीता जाटव, पांचना संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई, हाकिम बैंसला सहित स्थानीय नेता, गुर्जर नेता, सर्वसमाज के लोग और हजारों की संख्या मे लोग मौजूद रहे.

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