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Panchna Dam Dispute : सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले रडार पर, पुलिस ने की ये बड़ी कार्रवाई

चार मामले दर्ज कर 146 एकाउंट को किया बंद. धरपकड़ के लिए पुलिस टीम का किया गठन.

Panchna Dam Dispute
बैठक के दौरान करौली पुलिस एसपी लोकेश सोनवाल (ETV Bharat Karauli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 4:13 PM IST

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करौली: जिले में पांचना बांध के पानी को लेकर दो पक्षों में हुए मनमुटाव को शांत कराने के बाद अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर अभ्रद टिप्पणी करने वाले 24 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ चार प्रकरण दर्ज कर उनको चिन्हित करने के साथ धरपकड़ शुरू कर दी है. साथ ही 146 सोशल मीडिया एकाउंट को बंद किया गया है.

पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने प्रेसवार्ता कर बताया कि बीते दिनों पांचना बांध पानी विवाद में दो पक्षों के लोगों में आपसी मनमुटाव हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों द्वारा एक दूसरे पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी की जा रही थी. दोनों पक्षों में आगे बात नहीं बढ़ें, इसके लिए जिलेभर में 24 घंटे के लिए नेटबंदी भी की गई. साथ ही एडीजी बीजू जार्ज और आईजी कैलाशचन्द्र विश्नोई ने शांति एवं कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

करौली एसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Karauli)

इसी के साथ दोनों पक्षों की तरफ से एक-एक मामला और एक पुलिस की तरफ से और एक मामला पूर्व मंत्री के समर्थक द्वारा कुल चार मामले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का दर्ज कराया गया. जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि अभद्र और भड़काऊ पोस्ट करने वाले 146 सोशल मीडिया एकाउंट को बंद किया गया है.

पढ़ें : पांचना बांध विवाद के बाद प्रशासन सख्त, करौली में इंटरनेट बंद, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जारी की वीडियो अपील

राजस्थान के अन्य जिलों के लोगों के सोशल मीडिया एकाउंट खंगाले जा रहे हैं. उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि भड़काऊ पोस्ट करने वाले 24 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करने के साथ अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है.

एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए साइबर थाने के थानाधिकारी संतराम के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया है जो 48 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करेगी. सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों का अनुसंधान अधिकारी करौली डीएसपी अनुज शुभम को बनाया गया है. एसपी ने अपील की है कि लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट नहीं डालें, नहीं तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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पांचना बांध विवाद
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