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Panchna Dam Dispute : निकला समाधान, मंत्री किरोड़ी और बेढम की समझाइश के बाद किसानों ने किया धरना समाप्त

करौली: राजस्थान में करौली के पांचना बांध से कमांड एरिया में पानी छोड़ने को लेकर दो समाजों मे बनी रार बुधवार शाम को कृषि मंत्री और गृहराज्यमंत्री की समझाइश के बाद समाप्त हो गई. दोनो मंत्रियों ने अलग-अलग जगहों पर बैठे दोनों समाजों के लोगों और पदाधिकारियों के बीच जलसंसाधन मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कराकर शीघ्र समस्या समाधान कराने का भरोसा दिया. जिसके बाद दोनों पक्षों के किसानों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की.

गंगापुर सिटी के खंडीप गांव मे 20 दिन से चल रहे धरने मे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे और उन्होंने किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पांचना बांध की नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने के संबंध में पिछले लगभग 20 वर्षों से गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी. इस विषय में न्यायालय द्वारा समय-समय पर नहरों में पानी छोड़ने के आदेश भी दिए गए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर सकीं. जिसके कारण यह विवाद लगातार बना रहा.

पांचना बांध से पानी निकासी को लेकर निकला समाधान, सुनिए... (ETV Bharat Karauli)

हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुनः पांचना बांध की नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने का आदेश दिया. न्यायालय के इस निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की मांग को लेकर खण्डीप गांव में पिछले 20 दिनों से किसान महापड़ाव आयोजित किया जा रहा था. आज खण्डीप में चल रहे इस किसान महापड़ाव में शामिल होकर किसानों से संवाद किया तथा लंबे समय से चले आ रहे इस गतिरोध को समाप्त करने और क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में आवश्यक पहल की.