Panchna Dam Dispute : निकला समाधान, मंत्री किरोड़ी और बेढम की समझाइश के बाद किसानों ने किया धरना समाप्त
पांचना बांध से कमांड एरिया में पानी छोड़ने को लेकर बनी रार कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा और गृहराज्यमंत्री की समझाइश के बाद समाप्त हो गई.
Published : June 24, 2026 at 10:12 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 10:59 PM IST
करौली: राजस्थान में करौली के पांचना बांध से कमांड एरिया में पानी छोड़ने को लेकर दो समाजों मे बनी रार बुधवार शाम को कृषि मंत्री और गृहराज्यमंत्री की समझाइश के बाद समाप्त हो गई. दोनो मंत्रियों ने अलग-अलग जगहों पर बैठे दोनों समाजों के लोगों और पदाधिकारियों के बीच जलसंसाधन मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कराकर शीघ्र समस्या समाधान कराने का भरोसा दिया. जिसके बाद दोनों पक्षों के किसानों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की.
गंगापुर सिटी के खंडीप गांव मे 20 दिन से चल रहे धरने मे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे और उन्होंने किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पांचना बांध की नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने के संबंध में पिछले लगभग 20 वर्षों से गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी. इस विषय में न्यायालय द्वारा समय-समय पर नहरों में पानी छोड़ने के आदेश भी दिए गए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर सकीं. जिसके कारण यह विवाद लगातार बना रहा.
हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुनः पांचना बांध की नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने का आदेश दिया. न्यायालय के इस निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की मांग को लेकर खण्डीप गांव में पिछले 20 दिनों से किसान महापड़ाव आयोजित किया जा रहा था. आज खण्डीप में चल रहे इस किसान महापड़ाव में शामिल होकर किसानों से संवाद किया तथा लंबे समय से चले आ रहे इस गतिरोध को समाप्त करने और क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में आवश्यक पहल की.
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इस अवसर पर आंदोलनरत किसानों के समक्ष एक सप्ताह के भीतर कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़े जाने का संकल्प व्यक्त किया. किरोड़ी ने बताया कि पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है. न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना हम सभी का संवैधानिक एवं नागरिक दायित्व है. प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. सरकार का सतत प्रयास है कि प्रदेश का किसान समृद्ध और आत्मनिर्भर बने तथा क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द, आपसी भाइचारा और सद्भाव का वातावरण निरंतर सुदृढ़ बना रहे.
हमारा लक्ष्य है कि किसान समृद्ध, आत्मनिर्भर और खुशहाल बने तथा विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे।— Dr. Kirodi Lal Meena (@DrKirodilalBJP) June 24, 2026
किसान हित सर्वोपरि — न्याय, विकास और सौहार्द के साथ आगे बढ़ेगा क्षेत्र।5/5
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इधर पांचना बांध पर पहुंचे मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि तीन दिन से लगातार किसानों से समझाइश की जा रही थी. अधिकारियों द्वारा भी दोनों पक्षों को बैठाकर मैराथन बैठक आयोजित की गई. किसानों के बीच पहुंच कर उनको भरोसा दिया कि जो भी पांचना बांध और लिफ्ट को लेकर समस्या है, उसको जलसंसाधन मंत्री के समक्ष रखकर पूरा कराया जाएगा. जिसके बाद किसानों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की. इस दौरान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, एसपी लोकेश सोनवाल सहित अन्य अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.