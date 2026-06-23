Panchna Dam Dispute : जल निकासी पर रार जारी, बैठक रही बेनतीजा, जानें पूरा मामला...
पांचना बांध से पानी खोलने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक में मंगलवार को कोई हल नहीं निकला. अब बुधवार को अहम चर्चा...
Published : June 23, 2026 at 10:29 PM IST
करौली: राजस्थान के करौली से पांचना बांध से पानी खोलने को लेकर दो समाजों में बनी रार के बाद अब मामला गरमाता जा रहा है. इधर दोनों पक्षों में शांति स्थापित करने और पांचना बांध से पानी खोलने के मुद्दों को लेकर सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारियों ने पांचना बांध और कंमाड एरिया से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक ली, लेकिन बैठक में कोई हल नहीं निकला.
मंगलवार शाम में जयपुर से करौली पहुंचे सीनियर IAS कृष्ण कुणाल, ADG बीजू जॉर्ज जोसेफ, भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद विश्नोई ने सवाईमाधोपुर कलेक्टर कानाराम, करौली कलेक्टर अक्षय गोदारा, सवाईमाधोपुर एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी, करौली एसपी लोकेश सोनवाल सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहले बैठक ली और अबतक की कार्रवाई, कानून व्यवस्था आदी के बारे में समीक्षा की.
उसके बाद गंगापुर सिटी के खंडीप गांव में चल रहे कमांड एरिया के धरने के पदाधिकारियों और पांचना बांध संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ वन टू वन चर्चा की और पानी निकासी का हल निकालने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी मांगों पर अडिग रहे. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बताया कि शुक्रवार को भरतपुर में आयोजित हुई बैठक के अनुसार ही मंगलवार को दोबारा से दो पक्षों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की.
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बैठक सकारात्मक रही, लेकिन कुछ मुद्दों पर राय नहीं बन सकी. बुधवार शाम को दोनों पक्षों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी. पांचना संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई ने बताया कि बैठक सकारात्मक रही. फिलहाल, पांचना बांध से जल निकासी नहीं कि जायेगी. उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से बांध के लिफ्ट के अधूरे पड़े काम को लेकर चर्चा हुई है. 15 सितंबर तक अधिकारियों ने धरातल पर काम को लाने का अश्वासन दिया है. दोनो पक्षों मे सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई, फिर बुधवार को बैठक होगी.
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कमांड एरिया के पदाधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि हमारी मुख्य मांग राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अविलंब कंमाड एरिया की नहरों में पानी छोड़ा जाए. अधिकारियों के साथ बैठक सकारात्मक हुई है. बुधवार को वापस से बैठक होगी. उन्होंने बताया कि धरनास्थल पर पदाधिकारियों, समिती और लोगों से बैठक को लेकर चर्चा करेंगे.