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Panchna Dam Dispute : जल निकासी पर रार जारी, बैठक रही बेनतीजा, जानें पूरा मामला...

करौली: राजस्थान के करौली से पांचना बांध से पानी खोलने को लेकर दो समाजों में बनी रार के बाद अब मामला गरमाता जा रहा है. इधर दोनों पक्षों में शांति स्थापित करने और पांचना बांध से पानी खोलने के मुद्दों को लेकर सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारियों ने पांचना बांध और कंमाड एरिया से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक ली, लेकिन बैठक में कोई हल नहीं निकला.

मंगलवार शाम में जयपुर से करौली पहुंचे सीनियर IAS कृष्ण कुणाल, ADG बीजू जॉर्ज जोसेफ, भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद विश्नोई ने सवाईमाधोपुर कलेक्टर कानाराम, करौली कलेक्टर अक्षय गोदारा, सवाईमाधोपुर एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी, करौली एसपी लोकेश सोनवाल सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहले बैठक ली और अबतक की कार्रवाई, कानून व्यवस्था आदी के बारे में समीक्षा की.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Karauli)

उसके बाद गंगापुर सिटी के खंडीप गांव में चल रहे कमांड एरिया के धरने के पदाधिकारियों और पांचना बांध संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ वन टू वन चर्चा की और पानी निकासी का हल निकालने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी मांगों पर अडिग रहे. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बताया कि शुक्रवार को भरतपुर में आयोजित हुई बैठक के अनुसार ही मंगलवार को दोबारा से दो पक्षों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की.