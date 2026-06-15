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पंचकूला का टाउन पार्क बना "योग पार्क", योग मैराथन में दिखा युवाओं का जोश, मेयर बोले-"योग से बनेगा स्वस्थ समाज"

पंचकूला: पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित टाउन पार्क में आयुष विभाग, हरियाणा योग आयोग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आज 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग मैराथन आयोजित की गई. इस दौरान मेयर शाम लाल बंसल ने पंचकूला के टाउन पार्क का उल्लेख करते हुए कहा कि, "यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग योगाभ्यास करते हैं, जिससे इसकी पहचान ‘योग पार्क’ के रूप में बनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के फलस्वरूप न केवल भारत, बल्कि विश्वभर ने योग को अपनाया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा योग को घर-घर तक पहुंचाया जा रहा है. "

मैराथन को हरी झंडी दिखा किया रवाना: मेयर ने युवाओं व बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मैराथन में प्रतिभागियों ने योग को घर-घर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ दौड़ लगाई. टाउन पार्क से शुरू हुई मैराथन सेक्टर-5 स्थित परेड ग्राउंड में संपन्न हुई. इस दौरान मेयर बंसल ने कहा कि, "योग का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, इससे व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है. हजारों वर्ष पूर्व ऋषि-मुनियों द्वारा दी गई योग विद्या का आज पूरा विश्व अनुसरण कर रहा है. जब लोग स्वस्थ होंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा और समाज की प्रगति से ही देश तरक्की करेगा."

योग मैराथन में दिखा युवाओं का जोश (ETV Bharat)

पंचकूला के लोग करते हैं योगाभ्यास: मेयर शाम लाल बंसल ने कहा कि, "पंचकूला के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और रोजाना सुबह पार्कों में बड़ी संख्या में योगाभ्यास करते हैं. उन्होंने विशेष रूप से टाउन पार्क के बारे में कहा कि इस पार्क को ‘योग पार्क’ के रूप में पहचान मिली है. उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और स्वस्थ रहकर देश-प्रदेश के नव-निर्माण में अपना योगदान दें.