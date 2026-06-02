फिजिक्स-केमिस्ट्री से लगा भयानक डर, फिर JEE ADVANCED 2026 में लाए 21वीं रैंक, यजत सिंघल ने सुनाई कामयाबी की कहानी
जेईई एडवांस्ड 2026 के रिजल्ट में ऑल इंडिया 21वीं रैंक लाने वाले पंचकूला के यजत सिंघल ने कामयाबी की कहानी बताई है.
Published : June 2, 2026 at 5:50 PM IST
चंडीगढ़ : देश की सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस्ड 2026 के परिणाम में चंडीगढ़ के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम रोशन किया है. पंचकूला के यजत सिंघल ने जेईई एडवांस्ड 2026 के रिजल्ट में ऑल इंडिया 21वीं रैंक हासिल की है.
यजत सिंघल ने हासिल की ऑल इंडिया 21वीं रैंक : पंचकूला के भवन विद्यालय के छात्र यजत सिंघल के पिता सुलभ सिंघल आरएसडब्ल्यूएम इंडस्ट्री और मां राधा सिंघल आईईएलटी प्रशिक्षक है. प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उनकी पढ़ाई औसत दर्जे की रही. लेकिन बड़े होने के साथ-साथ गणित में उनकी रुचि विकसित हुई. स्कूल के दिनों में जब दूसरे बच्चे खेलते रहते थे, तब यजत सिंघल गणित के मुश्किल सवालों को सुलझाने में लगे रहते थे. उनका फोकस किसी सब्जेक्ट को रटने के बजाय उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर रहा. उन्होंने इसके लिए रोजाना 8 घंटे की पढ़ाई की. उनका शौक पहेलियां सुलझाना, रूबिक क्यूब को सॉल्व करना और जटिल गणित के सवालों को हल करना है.
पहले लगा डर, फिर हुआ प्यार : यजत सिंघल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि उन्हें मैथ्स से खासा प्यार है. उन्हें मैथ्स के सवालों में मजा आता है, इसलिए वे हायर क्लासों के मैथ्स के सवाल भी खुद से सॉल्व करने में लगे रहते हैं. मैथ्स में तो वे अच्छे थे लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री में वे कमजोर थे. उन्हें लगा कि शायद ही वे फिजिक्स, केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे लेकिन टीचर्स को उन पर भरोसा था. शुरुआत में उन्हें बोरिंग लगा, लेकिन पढ़ने के साथ-साथ उन्हें सब्जेक्ट से प्यार होने लगा. फिर उनके अच्छे मार्क्स आने लगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा. एक साल पूरा उन्होंने तैयारी पर लगाया. जो गलती उन्होंने की, उसे उन्होंने दोहराया नहीं. जेईई एडवांस्ड के लिए डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ सतही जानकारी काम नहीं आती है. वे अपने दोस्तों के साथ जहां सवालों पर मंथन करते थे, वहीं मस्ती भी करते थे. पेपर में कभी कम मार्क्स आते थे तो बुरा लगता था लेकिन वे फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे की तैयारी में लग जाते थे. उन्होंने कहा कि मैं कभी हार नहीं मानता हूं.
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