पंचकूला नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची, वार्डबंदी के दौरान नियमों को अनदेखा करने के आरोप
कांग्रेस ने प्रशासन पर वार्डों का सीमांकन करते समय निकाय अधिनियम 1994 के नियमों को अनदेखा करने के आरोप लगाए हैं.
Published : January 21, 2026 at 3:32 PM IST
पंचकूला : नगर निगम के चुनावों से पहले प्रशासन द्वारा की गई नई वार्डबंदी का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है. कांग्रेस ने प्रशासन की एडहॉक समिति द्वारा तय वार्डों पर आपत्तियां जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. कांग्रेस ने प्रशासन पर वार्डों का सीमांकन करते समय निकाय अधिनियम 1994 के नियमों को अनदेखा करने के आरोप लगाए हैं.
नए क्षेत्र दूसरे वार्डों में समाहित किए: कांग्रेस ने दायर याचिका में ये भी कहा है कि "नगर निगम के अधीन बीस वार्डों में कभी भी बदलाव नहीं किया गया है. इनमें कोई नया क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है. लेकिन अब सीमांकन कर नए क्षेत्र बनाकर इन्हें गलत ढंग से दूसरे वार्डों में समाहित कर दिया गया है. इस मामले में एडहॉक समिति के समक्ष सभी आपत्तियों को उठाया गया. लेकिन समिति ने आपत्तियों को अनसुना कर दिया, जो निकाय नियम के विरुद्ध है. नियमों के अनुसार वार्डबंदी में स्थानीय भौगोलिक, जनसंख्या और जनहित के लिए सार्वजनिक सुविधाओं के मद्देनजर सीमांकन किया जाता है. लेकिन नई वार्डबंदी के अनुसार सीमांकन में समाहित क्षेत्र दूर-दूर हैं. ऐसे में वार्डबंदी पर आपत्ति होना स्वाभाविक है, क्योंकि नियमानुसार क्षेत्र समीपवर्ती होने के साथ लोगों को एक समान सुविधा मिलने का ध्यान रखा जाता है".
11 वार्डों पर आपत्तियां जताई: कांग्रेस को पंचकूला के कुल 11 वार्डों पर आपत्ति है. कहा कि "वार्ड नंबर-2 एमडीसी सेक्टर-5 और सेक्टर-1/2 के मध्य सेना का कमांड अस्पताल है, जो प्रस्ताव नियम 7(ए) का उल्लंघन है. वार्ड नंबर-9 सेक्टर-19 को रेलवे लाइन से फेस-2 में मिलाया गया, जबकि लाइन दोनों क्षेत्रों को अलग करती है. यही कारण है कि यह भी नियम का उल्लंघन है. वार्ड नंबर-10 में गांव अभयपुर, सेक्टर-14 और इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 को मिलाया गया है. वहीं, वार्ड नंबर-11 में भौगोलिक दृष्टि से ध्यान नहीं रखा गया. गांव रेला-रैली, सेक्टर-12 और 12ए को मिला दिया गया. जबकि वार्ड नंबर-12 में सेक्टर-11 के हिस्से को सेक्टर-4 के हिस्से और गांव हरिपुर के साथ मिला दिया गया. इसके अलावा, वार्ड नंबर-13 में जीरकपुर-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग से अलग किए गए क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-4 के हिस्से को गांव देवी नगर और सेक्टर-21 के हिस्से के साथ मिला देना भी नियम के विरूद्ध है".
इन वार्डों में भी उल्लंघन बताए: "वार्ड नंबर 14 के तहत सेक्टर-21, 20 के हिस्सों को गांवों के अंतर्गत लिया गया. जिसके चलते गांव महेशपुर, मद्रासी कॉलोनी और गांव फतेहपुर में दोनों सेक्टरों को बांटे जाने के चलते भौगोलिक दृष्टि से गलत बताया गया है. जबकि वार्ड नंबर- 15 में ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को पुनर्वास कॉलोनियों और गांवों के साथ मिलाया गया है. वार्ड नंबर 16 के अधीन आते आर्मी क्षेत्र के दोनों ओर गांव चंडी कोटला और बीड़ घग्गर को खड़क मंगोली के साथ मिलाया गया है".
कहा गया कि "वार्ड नंबर 17 में घग्गर नदी इन क्षेत्रों को भौतिक रूप से अलग करती है. लेकिन खड़क मंगोली के हिस्से को गांव चौकी, नाडा, नग्गल मोगीनंद और सेक्टर 23, 24 व 25 के साथ मिलाया गया है. वार्ड नंबर 19 व 20 वार्ड में शामिल क्षेत्र को भौगोलिक रूप से गलत तरीके को शामिल किया गया".
किस वार्ड में सेक्टर-गांव-कॉलोनी: वार्ड 1 में सकेतड़ी, भैंसा टिब्बा, एमडीसी-6 व 4, वार्ड 2 एमडीसी सेक्टर 5, सेक्टर 2 व 6, वार्ड 3 में सेक्टर 7 व 8, वार्ड 4 में सेक्टर 9, वार्ड नंबर 5 में सेक्टर 15, वार्ड 6 में सेक्टर 16, 17 व 18, वार्ड 7 राजीव कॉलोनी, वार्ड 8 इंदिरा कॉलोनी, बुड्ढनपुर, वार्ड 9 सेक्टर 19, इंडस्ट्रियल एरिया फेस-2, वार्ड 10 अभयपुर, सेक्टर 14, इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1, वार्ड 11 में सेक्टर 12, 12/ए रैली, रैला गांव, वार्ड 12 में सेक्टर 11, हरिपुर, सेक्टर 4 का कुछ हिस्सा, वार्ड 14 में सेक्टर 21 का कुछ हिस्सा, महेशपुर, मद्रासी कॉलोनी, सेक्टर 20 में फतेहपुर गांव के नजदीक सोसाइटियां, वार्ड 15 सेक्टर 20, गांव कुंडी, वार्ड नंबर 16 में चंडी कोटला, बीड़ घग्गर, खडग मंगोली, वार्ड 17 खडग मंगोली का कुछ हिस्सा, गांव चौकी, सेक्टर 23, 24, 25, नग्गल मोगीनंद, नाडा, वार्ड 18 बाणा, मदनपुर, सेक्टर 26, 27, 28, वार्ड नंबर 19 रामगढ़, बिल्ला, जसवंतगढ़, दबकौरी, माणक्या, भानू बूथ 9 और वार्ड 20 में कोट, खंगेसरा, टोका, अलीपुर, सुखदर्शनपुर, नग्गल, जलौली और खटौली हैं.
