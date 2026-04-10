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पंचकूला वार्डबंदी मामला: हाईकोर्ट ने सरकार का फैसला किया रद्द, कांग्रेस नेताओं ने मनाया जश्न

पंचकूला वार्डबंदी मामला ( Etv Bharat )

पंचकूला: पंचकूला नगर निगम में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सीटों को चार से घटाकर तीन करने के हरियाणा सरकार के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद कर दिया है. इस फैसले को पंचकूला कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जीत बताया. लेकिन कांग्रेसी नेता जिला पंचकूला में अलग-अलग धड़ों में बंटे दिखाई दिए. कांग्रेस नेताओं ने की प्रेसवार्ता: एक ओर पंचकूला से कांग्रेसी विधायक चंद्रमोहन ने गुरूवार को अपने आवास पर नई वार्डबंदी पर आए फैसले को पार्टी की जीत बताते हुए प्रेस वार्ता की. वहीं, करीब एक घंटे बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविन्द्र रावल ने भी अलग प्रेस वार्ता कर इसे जिला अध्यक्ष समेत वरूण मुलाना और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के मार्गदर्शन में मिली जीत बताया. कांग्रेस में इन दो धड़ में बंटे नेताओं ने मामले में आए फैसले की जीत का श्रेय लिया. विधायक चंद्रमोहन ने मुंह मीठा कराया: पंचकूला में जिला प्रशासन द्वारा नई वार्डबंदी को गलत ठहराते हुए कांग्रेसी नेताओं ने जनवरी 2026 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को जिला पंचकूला में चार एससी सीटों में से एक सीट घटाने का फैसला रद कर दिया. इस पर कांग्रेसी विधायक चंद्रमोहन ने अपने आवास पर वरिष्ठ पार्टी नेताओं व पार्षदों समेत मामले के दो याचिकाकर्ताओं ऊषा रानी और सलीम डबकोरी को साथ लेकर प्रेस वार्ता की. इस दौरान चंद्रमोहन ने फैसले को एतिहासिक बताते हुए सभी नेताओं का मुंह मीठा कराया. इसके बाद चंद्रमोहन ने कहा कि, "भाजपा शुरूआत से ही दलित विरोधी रही है. भले ही हाल ही में हुए राज्यसभा का चुनाव हो या फिर जिला पंचकूला में वार्डबंदी का मामला. पंचकूला के चार एससी वार्ड घटा कर तीन किए गए. ये भाजपा की घबराहट है. भाजपा ने सबकुछ अतिरिक्त समय लेने के लिए किया. क्योंकि भाजपा जानती थी कि ऐसा करने पर कांग्रेस कोर्ट में जाएगी और उन्हें समय मिल जाएगा. लेकिन कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने भाजपा का भ्रम निकाल दिया है." हाईकोर्ट ने सरकार का फैसला किया रद्द (Etv Bharat) निगम के 160 करोड़ का घोटाला उठाया: विधायक चंद्रमोहन ने कहा कि, "जनता मन बना चुकी है, नतीजतन पंचकूला नगर निगम चुनाव में भाजपा का सफाया होना तय है. यदि भाजपा के पास नाम हैं तो उन्हें उजागर किया जाना चाहिए. उनकी नजर में भी तीन-चार नाम आए हैं, पूर्व के एक विधायक और करीब तीन-चार पार्षदों की संलिप्तता की ओर भी इशारा किया. लेकिन बिना सबूतों के स्पष्ट जानकारी देने या नाम नहीं लेने से गुरेज किया. अगले चंद दिनों में उनके पास रिकॉर्ड आ जाएगा, जिसके बाद जानकारी देंगे."