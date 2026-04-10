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पंचकूला वार्डबंदी मामला: हाईकोर्ट ने सरकार का फैसला किया रद्द, कांग्रेस नेताओं ने मनाया जश्न

हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला वार्डबंदी में एससी सीट घटाने का फैसला रद्द किया. फैसले को कांग्रेस नेताओं ने इसे अपनी राजनीतिक जीत करार दिया.

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पंचकूला वार्डबंदी मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 10, 2026 at 12:26 PM IST

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पंचकूला: पंचकूला नगर निगम में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सीटों को चार से घटाकर तीन करने के हरियाणा सरकार के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद कर दिया है. इस फैसले को पंचकूला कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जीत बताया. लेकिन कांग्रेसी नेता जिला पंचकूला में अलग-अलग धड़ों में बंटे दिखाई दिए.

कांग्रेस नेताओं ने की प्रेसवार्ता: एक ओर पंचकूला से कांग्रेसी विधायक चंद्रमोहन ने गुरूवार को अपने आवास पर नई वार्डबंदी पर आए फैसले को पार्टी की जीत बताते हुए प्रेस वार्ता की. वहीं, करीब एक घंटे बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविन्द्र रावल ने भी अलग प्रेस वार्ता कर इसे जिला अध्यक्ष समेत वरूण मुलाना और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के मार्गदर्शन में मिली जीत बताया. कांग्रेस में इन दो धड़ में बंटे नेताओं ने मामले में आए फैसले की जीत का श्रेय लिया.

विधायक चंद्रमोहन ने मुंह मीठा कराया: पंचकूला में जिला प्रशासन द्वारा नई वार्डबंदी को गलत ठहराते हुए कांग्रेसी नेताओं ने जनवरी 2026 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को जिला पंचकूला में चार एससी सीटों में से एक सीट घटाने का फैसला रद कर दिया. इस पर कांग्रेसी विधायक चंद्रमोहन ने अपने आवास पर वरिष्ठ पार्टी नेताओं व पार्षदों समेत मामले के दो याचिकाकर्ताओं ऊषा रानी और सलीम डबकोरी को साथ लेकर प्रेस वार्ता की. इस दौरान चंद्रमोहन ने फैसले को एतिहासिक बताते हुए सभी नेताओं का मुंह मीठा कराया. इसके बाद चंद्रमोहन ने कहा कि, "भाजपा शुरूआत से ही दलित विरोधी रही है. भले ही हाल ही में हुए राज्यसभा का चुनाव हो या फिर जिला पंचकूला में वार्डबंदी का मामला. पंचकूला के चार एससी वार्ड घटा कर तीन किए गए. ये भाजपा की घबराहट है. भाजपा ने सबकुछ अतिरिक्त समय लेने के लिए किया. क्योंकि भाजपा जानती थी कि ऐसा करने पर कांग्रेस कोर्ट में जाएगी और उन्हें समय मिल जाएगा. लेकिन कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने भाजपा का भ्रम निकाल दिया है."

हाईकोर्ट ने सरकार का फैसला किया रद्द (Etv Bharat)

निगम के 160 करोड़ का घोटाला उठाया: विधायक चंद्रमोहन ने कहा कि, "जनता मन बना चुकी है, नतीजतन पंचकूला नगर निगम चुनाव में भाजपा का सफाया होना तय है. यदि भाजपा के पास नाम हैं तो उन्हें उजागर किया जाना चाहिए. उनकी नजर में भी तीन-चार नाम आए हैं, पूर्व के एक विधायक और करीब तीन-चार पार्षदों की संलिप्तता की ओर भी इशारा किया. लेकिन बिना सबूतों के स्पष्ट जानकारी देने या नाम नहीं लेने से गुरेज किया. अगले चंद दिनों में उनके पास रिकॉर्ड आ जाएगा, जिसके बाद जानकारी देंगे."

पुरानी वार्डबंदी के अनुसार चुनाव कराए भाजपा:चंद्रमोहन ने कहा कि, "कांग्रेस पार्टी निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. साथ ही कहा कि यदि भाजपा में हिम्मत है तो पुरानी वार्डबंदी के अनुसार चुनाव कराए, इसमें घबराने की जरूरत क्या है. उन्होंने तुरंत प्रभाव से चुनाव कराए जाने की बात कही. उन्होंने भाजपा पर लोगों को तंग करने के आरोप भी लगाए." विधायक चंद्रमोहन ने विशेष तौर पर अग्रोहा धाम का नाम श्री अग्रोहा धाम करने की बात कही. उन्होंने कहा कि, "इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है."

हरियाणा सरकार आंकड़ों में उलझी:कांग्रेस नेता ने कहा कि, "हरियाणा सरकार ने कोर्ट के समक्ष अनुसूचित जाति संबंधी जो आंकड़े रखे, वह उनमें स्वयं ही उलझ गई. सरकार ने एससी की चार सीटों को तीन करने संबंधी कोर्ट में 2011 की जनगणना का जो आंकड़ा रखा, इसमें 41 हजार जनसंख्या बताई. दूसरे आंकड़े में पिछली बार एससी की जनसंख्या 70 हजार बताई गई और तीसरा एफआईडीआर के आंकड़े के अनुसार 61 हजार जनसंख्या बताई गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जनसंख्या संबंधी तीन आंकड़े देखने पर कहा कि दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते. कोर्ट ने 40 हजार, एफआईडीआर के अनुसार 61 हजार और वर्ष 2020 में चुनाव के दौरान 70 हजार जनसंख्या बताए जाने को गलत ठहराया. नतीजतन हरियाणा सरकार के एससी सीटें घटाने के फैसले को रद किया गया."

कांग्रेसी नेता रविंदर रावल की जिलाध्यक्ष समेत कॉन्फ्रेंस: इसके अलावा कांग्रेस नेता एवं पूर्व में नगर परिषद के चेयरमैन रहे रविंदर रावल ने भी अलग से प्रेस वार्ता की. रावल ने भी कोर्ट से नई वार्डबंदी के फैसले के रद होने को जिला कांग्रेस की जीत बताते हुए नेताओं का मुंह मीठा कराया. उन्होंने कहा कि, "पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के मार्गदर्शन और विधायक वरूण चौधरी समेत अन्य नेताओं के नेतृत्व में मामले में जीत मिली है." इस दौरान उनसे विधायक चंद्रमोहन और उनके द्वारा अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने संबंधी सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया. रविंदर रावल से पूछा गया कि यदि वह मेयर पद का चुनाव लड़ें तो क्या विधायक चंद्रमोहन का साथ मांगेंगे, तो उन्होंने हां में जवाब दिया.

अनुशासन समिति को भेजा जवाब: रविंदर रावल से कांग्रेस की अनुशासन समिति द्वारा उन्हें भेजे गए नोटिस बारे सवाल किया गया. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह समिति को जवाब भेज चुके हैं और इससे अधिक इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहते. विधायक चंद्रमोहन ने आरोप लगाए हैं कि पिछले निगम चुनाव के दौरान उन्होंने व अन्य तीन कांग्रेसी नेताओं ने उनके खिलाफ काम किया, जिसके चलते उन पर कार्रवाई की मांग की गई है. लेकिन रविंदर रावल ने इस मामले में कुछ भी अतिरिक्त कहने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि वह अनुशासन समिति को जवाब भेज चुके हैं.

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