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पंचकूला में "ऑपरेशन सेफ्टी" का हंटर, 110 दिनों में 5809 चालान काटे, बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों पर सख्ती

हरियाणा के पंचकूला में ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन सेफ्टी के तहत सख्ती दिखाते हुए 110 दिनों में 5809 चालान काटे हैं.

Panchkula traffic police issued 5809 challans in 110 days for two wheelers without helmets
पंचकूला में "ऑपरेशन सेफ्टी" का हंटर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 20, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
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पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस की सख्ती जारी है. पुलिस द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जारी "ऑपरेशन सेफ्टी" के तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पुलिस इस सख्ती से शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने और आमजन में यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी पैदा करने की कोशिश में है.

110 दिनों में 5809 चालान: पंचकूला पुलिस 1 जनवरी से 19 अप्रैल तक बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले कुल 5809 दोपहिया वाहन चालकों के चालान काट चुकी है. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई केवल पारंपरिक नाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए ऑनलाइन और मैनुअल, दोनों तरीकों से चालान प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है. शहर के विभिन्न चौकों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैद टीमों के जरिए उन लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं.

युवाओं से अपील: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने वाहन चालकों को सख्त चेतावनी दी और उनसे अपील में कहा कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना सीधा मौत को बुलावा देने जैसा है, क्योंकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सिर पर चोट लगना जान जाने का सबसे बड़ा कारण बनता है. उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सड़क पर निकलते समय होशियारी दिखाने से बचें, क्योंकि ना तो पुलिस की नजर से बच सकेंगे और ना ही अनहोनी से. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक टीमें 24 घंटे सतर्क हैं, वाहन चलाने वाला व्यक्ति हो या वाहन पर पीछे बैठा व्यक्ति, दोनों हेलमेट जरूर पहनें और अपनी जान की कीमत को समझें.

आगामी दिनों में बढ़ेगी सख्ती: डीसीपी ट्रैफिक ने कहा कि पुलिस की यह सख्ती आगामी दिनों में और अधिक बढ़ने वाली है. उन्होंने शहरवासियों को सलाह दी है कि वे केवल चालान के डर से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करें.

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