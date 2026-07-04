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पंचकूला में कृषि भवन ट्रैफिक लाइट से रैली चौक तक बंद रहेगी सड़क, वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील

पंचकूला: शहरवासियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस ने महत्वपूर्ण ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. सेक्टर-12 और सेक्टर-12/ए के बीच सीबीडी लाइन की मरम्मत के चलते संबंधित क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहेगा. ऐसे में आमजन से अपील की गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले निर्धारित ट्रैफिक व्यवस्था का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर पुलिस का सहयोग करें.

कृषि भवन ट्रैफिक लाइट से रैली चौक तक: ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कृषि भवन ट्रैफिक लाइट से रैली चौक तक जाने वाली सड़क 5 जुलाई 2026 तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी. मरम्मत कार्य के दौरान सड़क पर खुदाई और भारी मशीनरी की तैनाती के कारण यह फैसला लिया गया है, ताकि कार्य सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके और किसी भी प्रकार की दुर्घटना या यातायात बाधा से बचा जा सके.