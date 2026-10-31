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पंचकूला आने-जाने वाले ध्यान दें! मैराथन और अमित शाह के दौरे पर इन रास्तों से बचें, पुलिस की एडवाइजरी जारी, देखें वैकल्पिक मार्ग

पंचकूला ट्रैफिक एडवाइजरी ( ETV Bharat )

पंचकूला: राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में पंचकूला में आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन और आगामी कल, 1 नवंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे के मद्देनजर पंचकूला पुलिस द्वारा सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर कई प्रबंध किए गए हैं. वीवीआईपी कार्यक्रमों और मैराथन के दौरान आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यातायात सुचारू बना रहे, इसके लिए पंचकूला ट्रैफिक पुलिस द्वारा दो अलग-अलग ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई हैं.

पहली ट्रैफिक एडवाइजरी: आज, 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी मैराथन आयोजित की गई है, जिस कारण सुबह 5 से 9 बजे तक यातायात प्रभावित हुआ. वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं. दरअसल, राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज शिवालिक कंट्री क्लब, एमडीसी पंचकूला से माता मनसा देवी मंदिर के वीआईपी गेट तक रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजित की गई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के मद्देनजर सुबह 5 बजे से 9 बजे तक सकेतड़ी से पंचकूला एवं चंडीगढ़ की ओर आने वाला मार्ग बीजेपी कार्यालय पंचकमल से पहले टी-प्वाइंट से शिवालिक कंट्री क्लब होते हुए माता मनसा देवी मंदिर के वीवीआईपी गेट तक यातायात के लिए बंद रखा गया.