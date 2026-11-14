चंडीगढ़ की तर्ज पर पंचकूला होगा झुग्गी मुक्त! 7 हजार परिवारों को फ्लैट देने की तैयारी, लोग बोले- "प्लॉट दो या यहीं रहने दो"
Panchkula Slum Rehabilitation: पंचकूला की कच्ची कॉलोनियों के सात हजार परिवारों को फ्लैट देकर बसाने की योजना है. अविनाश शर्मा की रिपोर्ट.
Published : November 14, 2026 at 10:24 AM IST
पंचकूला: स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ की तरह अब पंचकूला को भी जल्द ही कच्ची कॉलोनियों (झुग्गी-झोपड़ियों) से मुक्त किया जाएगा. हरियाणा सरकार ने पंचकूला नगर निगम को साथ इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है. शहर की सभी बड़ी कॉलोनियों जैसे- राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, खड़क मंगोली और मद्रासी कॉलोनी में अस्थायी रूप से रह रहे परिवारों को पंचायती जमीन पर फ्लैट देकर विस्थापित करने की योजना है. इस दिशा में सबसे पहले मां मनसा देवी क्षेत्र में मातू राम कॉलोनी के फ्लैट बनाए जाएंगे. इसके बाद अन्य कॉलोनियों के बाशिंदों को अलग-अलग पंचायती जमीन पर फ्लैटों में विस्थापित किया जाएगा. लेकिन कॉलोनियों के लोगों ने इस योजना को उनके खिलाफ बताया है. लोगों ने कहा कि सरकार या तो उन्हें प्लॉट दे या मौजूदा कॉलोनियों में ही बसा रहने दे.
सात हजार परिवार होंगे विस्थापित: हरियाणा सरकार की अवैध कॉलोनियों का पुनर्वास और फ्लैट योजना के बारे में पंचकूला के मेयर शाम लाल बंसल ने ईटीवी भारत को बताया कि, "विभिन्न कच्ची कॉलोनियों में अस्थायी रूप से रहने वाले करीब सात हजार परिवारों को पंचायती जमीन पर फ्लैट का मालिक बनाकर विस्थापित किया जाएगा. सबसे पहले माता मनसा देवी क्षेत्र की मातू राम कॉलोनी में करीब चार सौ परिवारों को बसाया जाएगा. जबकि अन्य कॉलोनियों के और 6500 परिवार हैं."
तीन वर्ष में विस्थापन और फ्लैट निर्माण कार्य: मेयर शाम लाल बंसल ने बताया कि, "किसी परिवार को पंचकूला से बाहर नहीं भेजा जाएगा. सभी परिवारों को पंचकूला में मौजूद पंचायती जमीन पर बनने वाले फ्लैटों में ही विस्थापित किया जाएगा. गांव खड़क मंगोली क्षेत्र में जो जगह हैं, वहां फ्लैट बनाए जाएंगे और इसके अलावा भी अन्य जगहों पर मौजूद जमीन पर फ्लैटों का निर्माण कार्य किया जाएगा. विस्थापन और फ्लैटों के निर्माण का कामकाज करीब तीन वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा."
मामूली किस्त में बेहतरीन सुविधाएं: मेयर शाम लाल बंसल ने आगे कहा कि, "कच्ची कॉलोनियों के परिवारों को जो फ्लैट दिए जाएंगे, उनकी किस्त मामूली होंगी. करीब दो हजार रुपये प्रति माह किस्त रखी जाएगी. जबकि इन फ्लैटों में रहने वाले लोगों को शहरी क्षेत्रों/सेक्टरों में रहने वाले लोगों की तरह सभी बेहतरीन सुख-सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. इस दौरान मेयर ने नगर निगम चुनाव के दौरान कॉलोनी वासियों से किए अपने उस वादे को भी दोहराया, जिसमें उन्होंने कॉलोनियों के परिवारों को शहरी क्षेत्र के आम लोगों की तरह बसाए जाने की बता कही थी. सभी सुविधाओं के मिलने पर कॉलोनी वासी स्वयं को सेक्टरों के आम लोगों की तरह समझ सकेंगे. नतीजतन, 2047 के विकसित भारत के निर्माण में योगदान देंगे."
एचएसवीपी को सौंपी जिम्मेदारी: मेयर शाम लाल बंसल ने बताया कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कच्ची कॉलोनियों के परिवारों को फ्लैट में विस्थापित करने के लिए रूप-रेखा तैयार की गई है. इसके साथ ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी है. लोग फ्लैट के मालिकाना हक के साथ इन पर ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे. जबकि अवैध कॉलोनियों में निर्माण ही नहीं किया जा सकता. लेकिन फ्लैटों में सभ सुख-सुविधाएं मिलने पर कोई परेशानी नहीं होगी."
पंचकूला का बाशिंदा होना जरूरी: मेयर ने बताया कि, "फ्लैट के लिए केवल वही परिवार पात्र होंगे, जो वर्षों से पंचकूला में रह रहे होंगे. उनके लिए पंचकूला का आधार कार्ड होना जरूरी है, जिसके आधार पर फ्लैट मिल सकेगा. माता मनसा देवी मंदिर क्षेत्र की झुग्गी-झोपड़ियों के परिवारों को करीब एक वर्ष में मातू राम कॉलोनी के फ्लैट बनाकर बसाए जाने की उम्मीद है. इसके बाद इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, खड़क मंगोली, गांव महेशपुर की मद्रासी कॉलोनी समेत अन्य छोटी कॉलोनियों के परिवारों को फ्लैटों में विस्थापित करने का प्रयास है."
क्या कहते हैं कॉलोनी के लोग:
- पंचकूला की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले दिलशाद अहमद ने कहा कि, "करीब दो महीने पहले सभी कॉलोनी वासियों को सेक्टर-17 के कम्यूनिटी सेंटर में इक्ट्ठा किया गया था. लोगों ने फ्लैट के बजाय प्लॉट देने की मांग की थी. हरियाणा में स्व. चौ. भजन लाल की सरकार के समय भी कॉलोनी वासियों को प्लॉट देने का भरोसा दिया गया था. लोगों से हस्ताक्षर कराए गए थे, जो हस्ताक्षर प्लॉट लेने के लिए किए गए थे. हमने फ्लैट लेने से इनकार कर दिया. हम करीब 35 वर्षों से रह रहे हैं. सभी दस्तावेज भी मौजूद हैं और बिजली के मीटर भी लगे हैं."
- वहीं, इंदिरा कॉलोनी निवासी अब्दूला ने कहा कि, "सरकार फ्लैट और प्लॉट भी न दे लेकिन उन्हें मौजूदा जगह से न हटाया जाए. फ्लैट से बेहतर प्लॉट है लेकिन यदि नगर निगम और हरियाणा सरकार परिवारों को मौजूदा जगह से न हटाए तो यह बेहद अच्छा होगा."
- कॉलोनी वासी मो. नासिर ने कहा कि, "सरकार फ्लैट देने की बात कहती है, जबकि वर्ष 1995 से वह प्लॉट के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं. स्व. चौ. भजन लाल की सरकार के समय कॉलोनी वासियों के लिए एक-एक मरले के प्लॉट काटे गए थे. इन प्लॉटों पर करीब पांच सौ लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर तक भी मौजूद हैं. करीब एक करोड़ 23 लाख रुपये सरकार के पास जमा भी है. लेकिन इसके बाद हरियाणा सरकार ने फ्लैट देने की योजना बनाई. जबकि सभी लोगों की मांग है कि उन्हें प्लॉट दिया जाना था, वही दिया जाए. क्योंकि परिवार बड़े हो गए हैं और प्लॉट दिया जाए तो उस पर तीन मंजिल बनाकर परिवारों को अडजस्ट किया जा सकता है. सरकार फ्लैट की भी कीमत लेगी और यदि प्लॉट देती है तो परिवार किस्तों में उसकी कीमत देने को भी तैयार है."
- इंदिरा कॉलोनी निवासी मजहबी ने कहा कि, "हमारी मांग प्लॉट देने की है और पैसे भी जमा कराए गए हैं. फ्लैट में जगह कम होगी लेकिन परिवार बड़े हो गए हैं. ऐसे में परिवारों का कैसे एडजस्ट कर सकेंगे. इससे बेहतर है कि मौजूदा जगहों पर ही स्थायी तौर पर रहने की मंजूरी दे दी जाए."
- वहीं, इंदिरा कॉलोनी निवासी रीता देवी ने कहा कि, "दशकों से परिवार कॉलोनियों में रह रहे हैं. बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई. सभी नेता वोट मांगने आ जाते हैं लेकिन उनकी मजबूरियां और समस्याओं का कोई हल नहीं किया जाता. परिवारों का फ्लैट में गुजारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि परिवार बढ़ रहे हैं. सरकार को कॉलोनी के परिवारों को प्लॉट देने पर विचार करना चाहिए. हर तरह की पड़ताल कर लोगों को प्लॉट दिया जाए, तभी राहत मिल सकेगी."
- इंदिरा कॉलोनी निवासी परमिला ने कहा कि, "सरकार सालों से भरोसा देती आ रही है. लेकिन अब फ्लैट देने की बात कह रही है, जबकि परिवार बड़े होने के कारण फ्लैट में गुजारा नहीं हो सकता. सरकार को प्लॉट देने चाहिएं और यदि पंचकूला में जगह नहीं है तो उन्हें कॉलोनियों की मौजूदा जगहों पर ही बसा रहने दिया जाए. किसी भी परिवार को फ्लैट नहीं प्लॉट चाहिए. यदि सरकार को ऐसा ही करना था तो सालों से कॉलोनी के परिवारों को गुमराह क्यों करके रखा गया."
वर्षों पुराने दस्तावेज दिखाए: इंदिरा कॉलोनी वासी महेश राम ने वर्षों पुराने प्लॉट के लिए जमा कराए पैसों संबंधी कागज दिखाए. कहा कि न तो वह खुद और न ही अन्य कोई परिवार फ्लैटों में रहना चाहता है. वर्षों से कॉलोनियों में रहने वाले परिवार बड़े होने के कारण छोटे फ्लैटों में एडजस्ट नहीं हो सकेंगे. उन्होंने भी नगर निगम पंचकूला और हरियाणा सरकार से प्लॉट दिए जाने की मांग की. कहा कि यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो मौजूदा कॉलोनियों को बसा रहने दिया जाए.
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