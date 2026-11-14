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चंडीगढ़ की तर्ज पर पंचकूला होगा झुग्गी मुक्त! 7 हजार परिवारों को फ्लैट देने की तैयारी, लोग बोले- "प्लॉट दो या यहीं रहने दो"

चंडीगढ़ की तर्ज पर पंचकूला होगा झुग्गी मुक्त ( ETV Bharat )

पंचकूला: स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ की तरह अब पंचकूला को भी जल्द ही कच्ची कॉलोनियों (झुग्गी-झोपड़ियों) से मुक्त किया जाएगा. हरियाणा सरकार ने पंचकूला नगर निगम को साथ इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है. शहर की सभी बड़ी कॉलोनियों जैसे- राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, खड़क मंगोली और मद्रासी कॉलोनी में अस्थायी रूप से रह रहे परिवारों को पंचायती जमीन पर फ्लैट देकर विस्थापित करने की योजना है. इस दिशा में सबसे पहले मां मनसा देवी क्षेत्र में मातू राम कॉलोनी के फ्लैट बनाए जाएंगे. इसके बाद अन्य कॉलोनियों के बाशिंदों को अलग-अलग पंचायती जमीन पर फ्लैटों में विस्थापित किया जाएगा. लेकिन कॉलोनियों के लोगों ने इस योजना को उनके खिलाफ बताया है. लोगों ने कहा कि सरकार या तो उन्हें प्लॉट दे या मौजूदा कॉलोनियों में ही बसा रहने दे.

सात हजार परिवार होंगे विस्थापित: हरियाणा सरकार की अवैध कॉलोनियों का पुनर्वास और फ्लैट योजना के बारे में पंचकूला के मेयर शाम लाल बंसल ने ईटीवी भारत को बताया कि, "विभिन्न कच्ची कॉलोनियों में अस्थायी रूप से रहने वाले करीब सात हजार परिवारों को पंचायती जमीन पर फ्लैट का मालिक बनाकर विस्थापित किया जाएगा. सबसे पहले माता मनसा देवी क्षेत्र की मातू राम कॉलोनी में करीब चार सौ परिवारों को बसाया जाएगा. जबकि अन्य कॉलोनियों के और 6500 परिवार हैं."

पंचकूला की कच्ची कॉलोनियां (ETV Bharat) तीन वर्ष में विस्थापन और फ्लैट निर्माण कार्य: मेयर शाम लाल बंसल ने बताया कि, "किसी परिवार को पंचकूला से बाहर नहीं भेजा जाएगा. सभी परिवारों को पंचकूला में मौजूद पंचायती जमीन पर बनने वाले फ्लैटों में ही विस्थापित किया जाएगा. गांव खड़क मंगोली क्षेत्र में जो जगह हैं, वहां फ्लैट बनाए जाएंगे और इसके अलावा भी अन्य जगहों पर मौजूद जमीन पर फ्लैटों का निर्माण कार्य किया जाएगा. विस्थापन और फ्लैटों के निर्माण का कामकाज करीब तीन वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा." पंचकूला की कच्ची कॉलोनी (ETV Bharat) मामूली किस्त में बेहतरीन सुविधाएं: मेयर शाम लाल बंसल ने आगे कहा कि, "कच्ची कॉलोनियों के परिवारों को जो फ्लैट दिए जाएंगे, उनकी किस्त मामूली होंगी. करीब दो हजार रुपये प्रति माह किस्त रखी जाएगी. जबकि इन फ्लैटों में रहने वाले लोगों को शहरी क्षेत्रों/सेक्टरों में रहने वाले लोगों की तरह सभी बेहतरीन सुख-सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. इस दौरान मेयर ने नगर निगम चुनाव के दौरान कॉलोनी वासियों से किए अपने उस वादे को भी दोहराया, जिसमें उन्होंने कॉलोनियों के परिवारों को शहरी क्षेत्र के आम लोगों की तरह बसाए जाने की बता कही थी. सभी सुविधाओं के मिलने पर कॉलोनी वासी स्वयं को सेक्टरों के आम लोगों की तरह समझ सकेंगे. नतीजतन, 2047 के विकसित भारत के निर्माण में योगदान देंगे." एचएसवीपी को सौंपी जिम्मेदारी: मेयर शाम लाल बंसल ने बताया कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कच्ची कॉलोनियों के परिवारों को फ्लैट में विस्थापित करने के लिए रूप-रेखा तैयार की गई है. इसके साथ ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी है. लोग फ्लैट के मालिकाना हक के साथ इन पर ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे. जबकि अवैध कॉलोनियों में निर्माण ही नहीं किया जा सकता. लेकिन फ्लैटों में सभ सुख-सुविधाएं मिलने पर कोई परेशानी नहीं होगी." 7 हजार परिवारों को फ्लैट देने की तैयारी (ETV Bharat)