ETV Bharat / state

पंचकूला में बेटे का दोस्त बनकर घर में घुसा चोर, डिजाइन दिखाने के बहाने 10 लाख के गहने लेकर हुआ फरार, उत्तराखंड से आरोपी गिरफ्तार

पंचकूला: पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच-1 की टीम ने चोरी की एक वारदात को सुलझाते हुए दस लाख रुपये के गहने बरामद किए हैं. इस चोरी को अंजाम देने वाले एक आरोपी को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई छह सोने की चूड़ियों में से तीन चूड़ियां बरामद की, जबकि अन्य तीन चूड़ियों को गलाकर आरोपी ने सोने की डली बना ली थी, पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है. बरामद सोने की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी गई है. आरोपी की पहचान हरियाणा के जिला कैथल निवासी 40 वर्षीय राजेश कुमार उर्फ रिंकू के रूप में हुई है.

दोस्त बनकर आया घर: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक आईपीएस अमरिंदर सिंह ने बताया कि, "6 अगस्त 2026 को सेक्टर-4 पंचकूला निवासी महिला ने शिकायत दी कि एक अज्ञात व्यक्ति खुद को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उनके बेटे विकास का दोस्त बनकर घर आया. आरोपी ने बेटे की शादी का हवाला देकर सोने की चूड़ियों का डिजाइन देखने के बहाने महिला से छह चूड़ियां निकलवाई. लेकिन महिला के रसोई में जाने पर आरोपी अलमारी व स्टोर से सोने की चूड़ियां चोरी कर फरार हो गया था. शिकायत पर थाना सेक्टर-5 पुलिस ने बीती 6 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 305, 318(4) के तहत मामला दर्ज किया."

धोखाधड़ी और चोरी के मामले दर्ज: अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि, "जांच के दौरान क्राइम ब्रांच-1 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी राजेश कुमार उर्फ रिंकू को बीती 10 अगस्त को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल एक वेरना कार नंबर को भी कब्जे में लिया है. इसके बाद आरोपी को अदालत में पेश कर उसका रिमांड हासिल किया गया. रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी से चोरी की गई छह सोने की चूड़ियों में से तीन चूड़ियां और तीन चूड़ियों को गलाकर तैयार की गई सोने की डली बरामद की. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी एवं चोरी के मामले दर्ज हैं. आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया."