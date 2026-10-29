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कालका में दिवाली की सफाई के बहाने 20 लाख के गहने चोरी, मोबाइल बंद कर यूपी भागा आरोपी, क्राइम ब्रांच ने दबोचा

कालका में दिवाली की सफाई के बहाने 20 लाख के गहने चोरी ( ETV Bharat )

पंचकूला: पंचकूला के थाना कालका क्षेत्र की खुराना कॉलोनी में दिवाली की सफाई के दौरान घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने चोरी करने के मामले में क्राइम ब्रांच-3 की टीम ने आरोपी को तकनीकी मदद से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी गहने चोरी कर मोबाइल फोन बंद करने के बाद उत्तर प्रदेश भाग गया था, जहां बतौर किराएदार रह रहा था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर उसके कब्जे से करीब 20 लाख रुपये की कीमत के गहने बरामद किए हैं. जबकि शेष गहनों की बरामदगी और अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है.

18 को हाथ साफ, 22 को पर्दाफाश: इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच-3 प्रभारी राजेश ने बताया कि, "कालका निवासी एक व्यक्ति ने थाना कालका में शिकायत दर्ज करवाई कि 18 अक्टूबर 2026 को उन्होंने घर पर दिवाली की सफाई के लिए अंकुल सिंह उर्फ अंकुश को बुलाया था. शिकायतकर्ता के अनुसार 22 अक्टूबर को उनकी पत्नी ने अपने गहनों के बॉक्स की जांच की तो उसमें से सभी गहने गायब मिले. घर में सफाई के दौरान किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के नहीं आने के कारण उन्हें सफाई के लिए आए व्यक्ति पर शक हुआ. शिकायत के आधार पर थाना कालका में 24 अक्टूबर 2026 को मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु की गई."