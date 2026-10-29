कालका में दिवाली की सफाई के बहाने 20 लाख के गहने चोरी, मोबाइल बंद कर यूपी भागा आरोपी, क्राइम ब्रांच ने दबोचा
पंचकूला के कालका में दिवाली की सफाई के दौरान 20 लाख के गहने चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया. पुलिस ने गहने बरामद किए.
Published : October 29, 2026 at 9:37 AM IST
पंचकूला: पंचकूला के थाना कालका क्षेत्र की खुराना कॉलोनी में दिवाली की सफाई के दौरान घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने चोरी करने के मामले में क्राइम ब्रांच-3 की टीम ने आरोपी को तकनीकी मदद से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी गहने चोरी कर मोबाइल फोन बंद करने के बाद उत्तर प्रदेश भाग गया था, जहां बतौर किराएदार रह रहा था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर उसके कब्जे से करीब 20 लाख रुपये की कीमत के गहने बरामद किए हैं. जबकि शेष गहनों की बरामदगी और अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है.
18 को हाथ साफ, 22 को पर्दाफाश: इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच-3 प्रभारी राजेश ने बताया कि, "कालका निवासी एक व्यक्ति ने थाना कालका में शिकायत दर्ज करवाई कि 18 अक्टूबर 2026 को उन्होंने घर पर दिवाली की सफाई के लिए अंकुल सिंह उर्फ अंकुश को बुलाया था. शिकायतकर्ता के अनुसार 22 अक्टूबर को उनकी पत्नी ने अपने गहनों के बॉक्स की जांच की तो उसमें से सभी गहने गायब मिले. घर में सफाई के दौरान किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के नहीं आने के कारण उन्हें सफाई के लिए आए व्यक्ति पर शक हुआ. शिकायत के आधार पर थाना कालका में 24 अक्टूबर 2026 को मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु की गई."
तकनीकी मदद से किया गिरफ्तार: पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की तो पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में किराये के कमरे में रह रहा था. पुलिस टीम ने 25 अक्टूबर को औरैया पहुंचकर आरोपी की तलाश की लेकिन वह वहां नहीं मिला. इसके बाद पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए जांच जारी रखी. पुलिस का दावा है कि कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपी अपना शेष सामान लेने और आगे किसी अन्य जगह फरार होने की तैयारी से पंचकूला पहुंचा, जहां क्राइम ब्रांच-3 इन्चार्ज राजेश की अगुवाई में टीम ने उसे काबू कर लिया.
20 लाख के गहने बरामद: वही, मामले में डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक आईपीएस अमरिंदर सिंह ने बताया कि, "आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 20 लाख के डायमंड, सोना-चांदी के गहने बरामद किए है. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि चोरी की एक सोने की चेन और सोने की एक जोड़ी बालियां उसने अपनी पत्नी को दी थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में अपने मायके में रह रही है. पुलिस शेष गहनों की बरामदगी के लिए कार्रवाई कर रही है. मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के साथ धारा 331(3) और 317(2) भी जोड़ी गई है. आरोपी से आगामी पूछताछ और चोरी के शेष गहनों की बरामदगी के लिए उसका तीन दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है. पुलिस आरोपी से चोरी की अन्य वारदातों में संलिप्तता के संबंध में भी गहनता से पूछताछ कर रही है."
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