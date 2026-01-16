याद रखेगा जमाना...IOC से रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी ने PGI को दान किए अंग, सुरेंद्र सूद ने मरने के बाद भी समाज सेवा में दिया सराहनीय योगदान
पंचकूला निवासी सुरेंद्र सूद ने समाज हित में अपनी निस्वार्थ सेवाओं को जारी रखा. जीवन के आखिरी पड़ाव तक समाज सेवा में अपना योगदान दिया.
Published : January 16, 2026 at 11:38 AM IST|
Updated : January 16, 2026 at 12:04 PM IST
पंचकूला: समाज ने अधिकांश नौकरीपेशा लोग रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी बिताने और तीर्थ यात्रा करने की सोच रखते हैं. लेकिन पंचकूला सेक्टर 6 निवासी एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) से डिपो सिलेक्शन बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए सुरेंद्र सूद ने समाज हित में अपनी निस्वार्थ सेवाओं को जारी रखा. उन्होंने हर उम्र वर्ग के साथ जुड़कर और उन्हें अपने साथ जोड़कर समाज को सशक्त बनाने का प्रयास अंतिम सांस तक जारी रखा. यहां तक कि सुरेंद्र सूद पीजीआई को अपनी देह और अंग भी दान तक कर गए, जिससे कई अंधेरी जिंदगियों में उजाला और उम्मीद जाग सकी.
सात जनवरी को शरीर छोड़ा: बीती 7 जनवरी को शरीर छोड़ने से पहले सुरेंद्र सूद कई लोगों की अंधेरी जिंदगी में उजाला कर गए. अपनी वसीयत के अनुसार उन्होंने अपनी देह और अंग दान कर दिया. सुरेंद्र सूद की धर्मपत्नी सरोज सूद ने बताया कि "सेवा का यह जज्बा पति को विरासत में मिला. क्योंकि उनके ससुर भी वैद्य थे, जो निस्वार्थ भाव से लोगों का इलाज करते और लोगों को काफी फायदा होता था".
बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी: सरोज सूद ने बताया कि "रिटायरमेंट के बाद गरीब बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से सुरेंद्र सूद ने करीब बीस अलग-अलग जगहों पर पाठशालाएं शुरू की. वह स्लम एरिया के बच्चों को बिस्कुट व खाने का लालच देकर बुलाते, ताकि वे कम से कम दो घंटे पढ़ाई कर सकें. यहां तक कि वह स्वयं स्कूलों में जाकर पानी की टंकियां तक साफ करते, ताकि बच्चे स्वस्थ रह सकें".
पर्यावरण और बुजुर्गों के मददगार: सरोज सूद ने बताया कि "पति सुरेंद्र सूद ने अपने जीवनकाल में शहर की विभिन्न जगहों पर 1500 से अधिक पेड़ लगाए और साथ ही उनकी देखभाल भी की. साथ ही 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के बाद वह अपने मोहल्ले में अकेले रहने वाले बुजुर्ग दंपतियों के पास जाकर उनके बिजली बिल भरना, दवाइयां लाना और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना जैसे कल्याणकारी कार्य करते रहे. इसके अलावा, उन्होंने कुछ गरीब बच्चों की शादियां कराई और पानी-बिजली बचाने का संदेश भी देते रहे"
अंगदान कार्ड दोबारा बनवाया: सरोज सूद ने बताया कि "उनके पति वर्षों से अंगदान करने की बात कह रहे थे. बीती 2 जनवरी 2026 को ही सुरेंद्र सूद ने उनके साथ भारत हितैषी फाउंडेशन से अपने अंगदान का नया कार्ड दोबारा बनवाया और पांच दिन बाद ही, 7 जनवरी 2026 को उन्होंने शरीर छोड़ दिया. सब कुछ ऐसे हुआ, जैसे मानों सुरेंद्र सूद को पहले से आभास था कि अब उनके पास समय नहीं बचा हो".
