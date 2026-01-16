ETV Bharat / state

याद रखेगा जमाना...IOC से रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी ने PGI को दान किए अंग, सुरेंद्र सूद ने मरने के बाद भी समाज सेवा में दिया सराहनीय योगदान

पंचकूला: समाज ने अधिकांश नौकरीपेशा लोग रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी बिताने और तीर्थ यात्रा करने की सोच रखते हैं. लेकिन पंचकूला सेक्टर 6 निवासी एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) से डिपो सिलेक्शन बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए सुरेंद्र सूद ने समाज हित में अपनी निस्वार्थ सेवाओं को जारी रखा. उन्होंने हर उम्र वर्ग के साथ जुड़कर और उन्हें अपने साथ जोड़कर समाज को सशक्त बनाने का प्रयास अंतिम सांस तक जारी रखा. यहां तक कि सुरेंद्र सूद पीजीआई को अपनी देह और अंग भी दान तक कर गए, जिससे कई अंधेरी जिंदगियों में उजाला और उम्मीद जाग सकी.

सात जनवरी को शरीर छोड़ा: बीती 7 जनवरी को शरीर छोड़ने से पहले सुरेंद्र सूद कई लोगों की अंधेरी जिंदगी में उजाला कर गए. अपनी वसीयत के अनुसार उन्होंने अपनी देह और अंग दान कर दिया. सुरेंद्र सूद की धर्मपत्नी सरोज सूद ने बताया कि "सेवा का यह जज्बा पति को विरासत में मिला. क्योंकि उनके ससुर भी वैद्य थे, जो निस्वार्थ भाव से लोगों का इलाज करते और लोगों को काफी फायदा होता था".

बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी: सरोज सूद ने बताया कि "रिटायरमेंट के बाद गरीब बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से सुरेंद्र सूद ने करीब बीस अलग-अलग जगहों पर पाठशालाएं शुरू की. वह स्लम एरिया के बच्चों को बिस्कुट व खाने का लालच देकर बुलाते, ताकि वे कम से कम दो घंटे पढ़ाई कर सकें. यहां तक कि वह स्वयं स्कूलों में जाकर पानी की टंकियां तक साफ करते, ताकि बच्चे स्वस्थ रह सकें".