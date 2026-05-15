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पंचकूला सोनू नोल्टा हत्याकांड: मास्टरमाइंड गोपाल गिरफ्तार, शूटरों को छिपाने और रेकी कराने का आरोप

पंचकूला सोनू नोल्टा हत्याकांड ( ETV Bharat )

पंचकूला: पंचकूला पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ टीम ने अमरावती क्षेत्र में हुए चर्चित सोनू नोल्टा हत्याकांड में फरार मुख्य आरोपियों में शामिल गोपाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी गोपाल गांव सुखोमाजरी, थाना पिंजौर, जिला पंचकूला का निवासी है. 12 मई को हुई थी गिरफ्तारी: इस बारे में एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी दी कि, "आरोपी गोपाल को 12 मई को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे 13 मई को अदालत में पेश कर उसका एक दिन का रिमांड हासिल किया गया. पुलिस ने आरोपी से गहन पूछताछ करते हुए उसके मोबाइल फोन सहित घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच की और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया. " गोली मारकर हत्या की: एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि, "5 जून 2025 को पंचकूला के अमरावती क्षेत्र स्थित मॉल के बाहर हथियारबंद युवकों द्वारा सोनू नोल्टा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के बाद पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. यह मामला थाना पिंजौर में दर्ज है, जिसकी जांच लगातार जारी है."