ETV Bharat / state

पंचकूला सोनू नोल्टा हत्याकांड: मास्टरमाइंड गोपाल गिरफ्तार, शूटरों को छिपाने और रेकी कराने का आरोप

पंचकूला पुलिस ने सोनू नोल्टा हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोपाल को गिरफ्तार कर अंबाला जेल भेजा गया.

Panchkula Sonu Nolta murder case
पंचकूला सोनू नोल्टा हत्याकांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 15, 2026 at 10:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: पंचकूला पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ टीम ने अमरावती क्षेत्र में हुए चर्चित सोनू नोल्टा हत्याकांड में फरार मुख्य आरोपियों में शामिल गोपाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी गोपाल गांव सुखोमाजरी, थाना पिंजौर, जिला पंचकूला का निवासी है.

12 मई को हुई थी गिरफ्तारी: इस बारे में एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी दी कि, "आरोपी गोपाल को 12 मई को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे 13 मई को अदालत में पेश कर उसका एक दिन का रिमांड हासिल किया गया. पुलिस ने आरोपी से गहन पूछताछ करते हुए उसके मोबाइल फोन सहित घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच की और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया. "

गोली मारकर हत्या की: एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि, "5 जून 2025 को पंचकूला के अमरावती क्षेत्र स्थित मॉल के बाहर हथियारबंद युवकों द्वारा सोनू नोल्टा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के बाद पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. यह मामला थाना पिंजौर में दर्ज है, जिसकी जांच लगातार जारी है."

मुख्य आरोपियों को छुपाने में मदद और रेकी: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गोपाल कुमार ने इस हत्याकांड में बेहद अहम भूमिका निभाई थी. आरोपी ने मुख्य शूटर पीयूष पिपलानी और अंकुश सोलंकी को छिपने में मदद करने के साथ-साथ वारदात से पहले रैकी करवाई थी. यहां तक कि आरोपियों को हथियार उपलब्ध करवाने, सोनू की लोकेशन बताने के साथ हत्या की पूरी योजना तैयार करने और साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में भी उसकी मुख्य भूमिका रही. पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है और राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल रहा है. आरोपी पूर्व में कालका विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है.

पहले से कई मुकदमे दर्ज: एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के अनुसार आरोपी गोपाल कुमार के खिलाफ वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2022 तक पंचकूला, हिमाचल प्रदेश और अंबाला क्षेत्र के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट, माइनिंग, एनडीपीएस एक्ट और जेल एक्ट सहित कई संगीन धाराओं के तहत 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. पूछताछ पूरी किए जाने के बाद आरोपी को आज न्यायिक हिरासत में भेजते हुए अंबाला जेल भेज दिया गया है. पंचकूला पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों और नेटवर्क की जांच की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें:अंबाला में की युवती की हत्या, हिमाचल में लाश को लगाई आग, लेकिन गुनाह का हो गया पर्दाफाश...

TAGGED:

PANCHKULA GOPAL KUMAR ARRESTED
FORMER ASSEMBLY CANDIDATE ARRESTED
SONU NOLTA MURDER CASE
SONU NOLTA SHOOTING CASE
PANCHKULA SONU NOLTA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.