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कभी पंजाब के किसानों से गुलजार थी मंडी, अब पंचकूला सेक्टर-20 में पसरा सन्नाटा, सूने पड़े आढ़तियों के फड़, ठप पड़ा कारोबार

कभी पंजाब के किसानों से गुलजार थी मंडी ( ETV Bharat )

पंचकूला: जिला पंचकूला में तीन अनाज मंडियां हैं, जहां किसान अपनी फसलें बेच सकते हैं. लेकिन पंचकूला शहर के सेक्टर-20 की अनाज मंडी काम की न होकर केवल नाम की रह गई है. इसका कारण पंचकूला शहर के आसपास खेत-खलिहान न होना है. जिले में जिन क्षेत्रों में खेती की जाती है, वहां रायपुररानी और बरवाला की अनाज मंडी मौजूद हैं. नतीजतन आसपास के गांवों के किसान अपने-अपने पास की मंडियों में फसल बेचते हैं. जबकि पंचकूला शहर की अनाज मंडी हर साल वीरान दिखाई देती है. लेकिन आढ़तियों के अनुसार राज्य सरकार की अनदेखी से करोड़ों रुपये की जमीन से कोई फायदा नहीं हो रहा है.

वर्ष 1997-98 में पहली ऑक्शन: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान मंडी के आढ़ती हरभजन सिंह ने बताया कि, "पंचकूला सेक्टर-20 की अनाज मंडी में प्लॉट के लिए पहली निलामी वर्ष 1997-98 में हुई थी. लेकिन मंडी की अनदेखी के कारण कुल 73 प्लाॅटों में से आज भी केवल 35-56 की बिक सके हैं. यहां तक कि किसानों के फसल नहीं लाने के चलते कामकाज लगभग ठप होने से आढ़तियों की संख्या भी केवल पांच रह गई है. जिला पंचकूला के किसानों के मंडी में फसल बेचने नहीं आने और राज्य सरकार द्वारा दूसरे राज्यों के किसानों की फसल खरीद पर रोक लगाने के कारण कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है. वर्ष 2021-22 में हरियाणा सरकार ने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया था. तभी से मंडी में जो थोड़ा-बहुत काम था, अब उतना भी नहीं रहा है." अब पंचकूला सेक्टर-20 में पसरा सन्नाटा (ETV Bharat) पंजाब की फसल खरीद पर रोक: हरभजन सिंह ने बताया कि, "पंचकूला सेक्टर-20 की अनाज मंडी हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर जीरकपुर के नजदीक है. इस मंडी के नजदीक जीरकपुर समेत बनूड़, डेराबस्सी और आसपास के पंजाब के अन्य गांव हैं. लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल की शुरूआत करने के बाद पंजाब व अन्य राज्यों की फसल खरीद पर रोक है. दूसरे राज्यों के किसानों का मंडी में फसल बेचने आना वर्जित है. नतीजतन इस मंडी के बॉर्डर पर होने का नुकसान आढ़तियों को हर साल उठाना पड़ रहा है. क्योंकि किसान दूर-दराज इस मंडी में फसल बेचने आते नहीं. वे केवल रायपुररानी और बरवाला की मंडियों के नजदीक होने पर अपनी फसलें वहीं बेचते हैं, ताकि अतिरिक्त खर्च नहीं पड़े. लेकिन राज्य सरकार इस मंडी के जीर्णाेद्धार के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही. न ही इस मंडी की करोड़ों रुपये की जमीन पर किसी अन्य कामकाज की शुरूआत करने की अनुमति देती है."