कभी पंजाब के किसानों से गुलजार थी मंडी, अब पंचकूला सेक्टर-20 में पसरा सन्नाटा, सूने पड़े आढ़तियों के फड़, ठप पड़ा कारोबार
पंचकूला सेक्टर-20 अनाज मंडी में किसानों की कमी से कारोबार ठप है, जबकि पंजाब बॉर्डर नजदीक होने के बावजूद बाहरी फसल पर रोक है.
Published : October 1, 2026 at 8:54 AM IST
पंचकूला: जिला पंचकूला में तीन अनाज मंडियां हैं, जहां किसान अपनी फसलें बेच सकते हैं. लेकिन पंचकूला शहर के सेक्टर-20 की अनाज मंडी काम की न होकर केवल नाम की रह गई है. इसका कारण पंचकूला शहर के आसपास खेत-खलिहान न होना है. जिले में जिन क्षेत्रों में खेती की जाती है, वहां रायपुररानी और बरवाला की अनाज मंडी मौजूद हैं. नतीजतन आसपास के गांवों के किसान अपने-अपने पास की मंडियों में फसल बेचते हैं. जबकि पंचकूला शहर की अनाज मंडी हर साल वीरान दिखाई देती है. लेकिन आढ़तियों के अनुसार राज्य सरकार की अनदेखी से करोड़ों रुपये की जमीन से कोई फायदा नहीं हो रहा है.
वर्ष 1997-98 में पहली ऑक्शन: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान मंडी के आढ़ती हरभजन सिंह ने बताया कि, "पंचकूला सेक्टर-20 की अनाज मंडी में प्लॉट के लिए पहली निलामी वर्ष 1997-98 में हुई थी. लेकिन मंडी की अनदेखी के कारण कुल 73 प्लाॅटों में से आज भी केवल 35-56 की बिक सके हैं. यहां तक कि किसानों के फसल नहीं लाने के चलते कामकाज लगभग ठप होने से आढ़तियों की संख्या भी केवल पांच रह गई है. जिला पंचकूला के किसानों के मंडी में फसल बेचने नहीं आने और राज्य सरकार द्वारा दूसरे राज्यों के किसानों की फसल खरीद पर रोक लगाने के कारण कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है. वर्ष 2021-22 में हरियाणा सरकार ने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया था. तभी से मंडी में जो थोड़ा-बहुत काम था, अब उतना भी नहीं रहा है."
पंजाब की फसल खरीद पर रोक: हरभजन सिंह ने बताया कि, "पंचकूला सेक्टर-20 की अनाज मंडी हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर जीरकपुर के नजदीक है. इस मंडी के नजदीक जीरकपुर समेत बनूड़, डेराबस्सी और आसपास के पंजाब के अन्य गांव हैं. लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल की शुरूआत करने के बाद पंजाब व अन्य राज्यों की फसल खरीद पर रोक है. दूसरे राज्यों के किसानों का मंडी में फसल बेचने आना वर्जित है. नतीजतन इस मंडी के बॉर्डर पर होने का नुकसान आढ़तियों को हर साल उठाना पड़ रहा है. क्योंकि किसान दूर-दराज इस मंडी में फसल बेचने आते नहीं. वे केवल रायपुररानी और बरवाला की मंडियों के नजदीक होने पर अपनी फसलें वहीं बेचते हैं, ताकि अतिरिक्त खर्च नहीं पड़े. लेकिन राज्य सरकार इस मंडी के जीर्णाेद्धार के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही. न ही इस मंडी की करोड़ों रुपये की जमीन पर किसी अन्य कामकाज की शुरूआत करने की अनुमति देती है."
बीस एकड़ से अधिक में है मंडी: आढ़ती ने आगे कहा कि, "पंचकूला सेक्टर-20 की अनाज मंडी करीब बीस एकड़ में फैली है. लेकिन इसी अनाज मंडी की जमीन पर सेब मंडी के लिए बूथ बना दिए गए, जबकि हरियाणा सरकार द्वारा करोड़ों रुपये खर्च कर पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी बनाई गई है. नतीजतन पंचकूला सेक्टर-20 अनाज मंडी में बनाए गए दो मंजिला बूथ आज खंडहर में बदलते जा रहे हैं. इन बूथों में भी मंडी में आने वाले चंद किसानों की धान और अनाज की बोरियां रखी जाती हैं. हरियाणा सरकार को इन बूथों के खरीदार ही नहीं मिले और मंडी पिंजौर में विस्थापित होने से इनकी बिक्री की बची उम्मीद भी खत्म हो गई है."
नक्शे में सेब मंडी का जिक्र नहीं: इस दौरान ईटीवी भारत के हाथ मंडी बसाए जाने से पहले तैयार किया गया एक नक्शा भी लगा, जिसमें सेब मंडी का कोई जिक्र ही नहीं था. पंजाब के किसानों के सहारे मंडी में जो थोड़ा-बहुत काम होता था, वह भी मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल की शुरूआत के बाद से बंद हो गया. क्योंकि हरियाणा सरकार के इस पोर्टल पर पंजाब के किसानों का पंजीकरण नहीं हो सकता.
मंडी की लोकेशन पॉश लेकिन हालात दयनीय: दशकों से पंचकूला की अनाज मंडी के हालात दयनीय बने हुए हैं. जबकि यह मंडी पंचकूला-शिमला हाईवे के बेहद समीप सेक्टर-20 की मार्केट के पीछे पीर-मुच्छला को जाने वाले रोड पर है. यह जगह पॉश क्षेत्र में मानी जाती है. लेकिन मंडी से अनाज गायब होने और कोई अन्य कामकाज की शुरूआत नहीं कर पाने से आढ़तिए/कारोबारी सुबह से शाम तक खाली बैठे दिखाई देते हैं. कामकाज नहीं होने के चलते इस मंडी में दुकानें और शोरूम तक किराए पर नहीं चढ़ते और जो कुछ है, उनका किराया भी नाम मात्र है.
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