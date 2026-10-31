पंचकूला के स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना, 8 साल के बच्चे पर 6 साल की सहपाठी को पीटने का आरोप, बच्ची PGI में भर्ती
Panchkula school violence: पंचकूला के सरकारी स्कूल में आठ वर्षीय बच्चे पर छह वर्षीय सहपाठी को पीटने का आरोप है.
Published : October 31, 2026 at 8:44 AM IST
पंचकूला: पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में आठ वर्षीय बच्चे पर अपनी छह वर्षीय सहपाठी को निर्दयता से पीटने का आरोप लगा है. दरअसल, यह घटना 28 अक्टूबर दोपहर की है. शिकायत के अनुसार आरोप है कि आठ साल के बच्चे ने बहाने से बच्ची को पहली मंजिल पर बने खाली क्लासरूम में ले जाकर पहले उसका सिर बेंच पर पटक दिया. फिर उसे लातों से पीटा और ईंट से सिर व चेहरे पर कई वार किए.
चंडीगढ़ पीजीआई में उपचाराधीन बच्ची:आरोप हैं कि बच्ची के बेहोश होने पर भी उस पर डस्टबिन से हमला किया गया. घटना का पता लगने पर बच्ची को गंभीर हालत में चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया. स्कूल में शिक्षकों की कमी होने के चलते दोनों बच्चे एक ही कक्षा में बैठते थे. हालांकि, बच्चों में किसी बात पर कहासुनी के बाद यह घटना हुई. छुट्टी के बाद जब ऑटो चालक को बच्ची नहीं मिली तो उसने पिता को सूचना दी. पिता के स्कूल पहुंचने पर आरोपी बच्चे ने ही बताया कि बच्ची पहली मंजिल के कमरे में घायल पड़ी है, फिर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे.
पुलिस और स्कूल प्रबंधन की जांच जारी: इस घटना से स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षकों की उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि घटना के करीब दो दिन बाद घायल बच्ची ने परिजनों से बातचीत की.
बयान दर्ज लेकिन जांच जारी: पुलिस ने बच्ची के पिता के बयान दर्ज किए हैं और दूसरे बच्चे व उसके परिजनों से भी पूछताछ कर जानकारी जुटाई है. एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि, "बच्ची उपचाराधीन है. पीजीआई में बच्चे की मानसिक की जांच कराई जाएगी और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई हो सकेगी."
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