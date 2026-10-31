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पंचकूला के स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना, 8 साल के बच्चे पर 6 साल की सहपाठी को पीटने का आरोप, बच्ची PGI में भर्ती

पंचकूला के स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना ( ETV Bharat )

पंचकूला: पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में आठ वर्षीय बच्चे पर अपनी छह वर्षीय सहपाठी को निर्दयता से पीटने का आरोप लगा है. दरअसल, यह घटना 28 अक्टूबर दोपहर की है. शिकायत के अनुसार आरोप है कि आठ साल के बच्चे ने बहाने से बच्ची को पहली मंजिल पर बने खाली क्लासरूम में ले जाकर पहले उसका सिर बेंच पर पटक दिया. फिर उसे लातों से पीटा और ईंट से सिर व चेहरे पर कई वार किए.

चंडीगढ़ पीजीआई में उपचाराधीन बच्ची:आरोप हैं कि बच्ची के बेहोश होने पर भी उस पर डस्टबिन से हमला किया गया. घटना का पता लगने पर बच्ची को गंभीर हालत में चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया. स्कूल में शिक्षकों की कमी होने के चलते दोनों बच्चे एक ही कक्षा में बैठते थे. हालांकि, बच्चों में किसी बात पर कहासुनी के बाद यह घटना हुई. छुट्टी के बाद जब ऑटो चालक को बच्ची नहीं मिली तो उसने पिता को सूचना दी. पिता के स्कूल पहुंचने पर आरोपी बच्चे ने ही बताया कि बच्ची पहली मंजिल के कमरे में घायल पड़ी है, फिर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे.