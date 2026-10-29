दिवाली बोनस में पंचकूला की महिला को मिली चमचमाती कार, एमके भाटिया ग्रुप के लकी ड्रॉ में चमकी किस्मत
पंचकूला की सविता को दिवाली गिफ्ट में एक चमचमाती मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 कार मिली. एमके भाटिया ग्रुप के लकी ड्रॉ में चमकी किस्मत.
Published : October 29, 2026 at 1:28 PM IST
चंडीगढ़: दिवाली पर किसी को मिठाई मिलती है, किसी को बोनस और किसी को ऐसा तोहफा, जिसे वह लंबे समय तक याद रखता है. एमके भाटिया ग्रुप में आयोजित दिवाली धमाका लकी ड्रॉ पंचकूला की सविता के लिए ऐसा ही यादगार मौका बन गया. ड्रॉ में सविता के नाम ऑल्टो K10 कार निकली. विजेता के नाम की घोषणा होते ही कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल बन गया.
दिवाली बोनस पर सविता को मिली चमचमाती कार: इस लकी ड्रॉ में ग्रुप के 35 पात्र कर्मचारियों को शामिल किया गया था. गार्ड संजय से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक, हर किसी को उम्मीद थी कि इस बार इनाम उनके नाम निकल सकता है. कार्यक्रम के दौरान सभी की नजरें ड्रॉ के नतीजे पर टिकी थीं. आखिरकार जब सविता के नाम की घोषणा हुई, तो उनके लिए दिवाली की खुशी और बढ़ गई.
लकी ड्रॉ में निकला सविता का नाम: ग्रुप की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों के साथ त्योहार की खुशियां साझा करना था. लकी ड्रॉ में कार के अलावा भी कई इनाम निकाले गए. इस पहल के जरिए कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर कुछ खास मिलने का अवसर दिया गया. कार जीतना सविता के लिए ना केवल एक बड़ा उपहार रहा, बल्कि इस दिवाली को यादगार बनाने वाला पल भी बन गया.
दिवाली बोनस में कार मिलना, सपने जैसा- सविता: कार की चाबी मिलने के बाद सविता ने बेहद खुशी जाहिर करते हुए अपने बॉस एमके भाटिया और कंपनी के माहौल की तारीफ की. उन्होंने कहा कि दफ्तर में बिल्कुल परिवार जैसा महसूस होता है और इस उम्र में मुफ्त कार मिलना उनके लिए एक सपने जैसा है.
एमके भाटिया ग्रुप ने दिया गिफ्ट: एमके भाटिया ग्रुप में दिवाली पर कर्मचारियों को उपहार देने की परंपरा रही है. इसी कड़ी में पिछले दिन भी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के तौर पर चार कारें दी गई थीं. इस बार आयोजित दिवाली धमाका ड्रॉ में 35 कर्मचारियों की भागीदारी रही और सविता के नाम ऑल्टो K10 निकलने से आयोजन चर्चा में रहा.
ऑल्टो K10 की खूबियां: मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10 (Alto K10) भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपने किफायती दाम, बेहतरीन माइलेज और कम मेंटेनेंस के लिए एक बेहद लोकप्रिय हैचबैक कार है. मिडिल क्लास परिवारों और पहली बार कार खरीदने वालों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प मानी जाती है.
- शानदार माइलेज: ऑल्टो K10 अपनी कैटगरी में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में से एक है. इसका पेट्रोल वेरिएंट लगभग 24.39 किमी/लीटर और सीएनजी (CNG) वेरिएंट लगभग 33.85 किमी/किग्रा तक का जबरदस्त माइलेज देता है, जिससे रोजाना का सफर काफी किफायती हो जाता है.
- दमदार K-सीरीज इंजन: इसमें 1.0-लीटर का K10C पेट्रोल इंजन मिलता है. यह छोटा इंजन होने के बावजूद शहर के ट्रैफिक और हाईवे पर बेहतरीन परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है.
- ऑटोमेटिक गियरबॉक्स (AGS) का विकल्प: ग्राहकों की सुविधा के लिए यह कार मैनुअल के साथ-साथ ऑटोमेटिक (Auto Gear Shift - AGS) ट्रांसमिशन के विकल्प में भी आती है, जिससे भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाना बेहद आसान हो जाता है.
- आधुनिक फीचर्स: बजट कार होने के बाद भी इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) और एंड्रॉयड ऑटो (Android Auto) को सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए गए हैं.
- सुरक्षा (Safety): सुरक्षा के लिहाज से नई ऑल्टो K10 में डुअल फ्रंट एयरबैग, एब्बीएस (ABS) के साथ ईबीडी (EBD), रिवर्स पार्किंग सेंसर और स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं.
कॉम्पैक्ट डिजाइन और आसान पार्किंग: इसके कॉम्पैक्ट साइज की वजह से इसे शहर की तंग गलियों में मोड़ना और छोटी जगहों पर पार्क करना बेहद आसान है. मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है, जिससे इसकी सर्विसिंग काफी सस्ती होती है. साथ ही, मार्केट में इस कार की रीसेल वैल्यू (दोबारा बेचने पर मिलने वाली कीमत) भी काफी अच्छी रहती है.
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