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दिवाली बोनस में पंचकूला की महिला को मिली चमचमाती कार, एमके भाटिया ग्रुप के लकी ड्रॉ में चमकी किस्मत

Panchkula Savita Alto K10 car ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: दिवाली पर किसी को मिठाई मिलती है, किसी को बोनस और किसी को ऐसा तोहफा, जिसे वह लंबे समय तक याद रखता है. एमके भाटिया ग्रुप में आयोजित दिवाली धमाका लकी ड्रॉ पंचकूला की सविता के लिए ऐसा ही यादगार मौका बन गया. ड्रॉ में सविता के नाम ऑल्टो K10 कार निकली. विजेता के नाम की घोषणा होते ही कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल बन गया.

दिवाली बोनस पर सविता को मिली चमचमाती कार: इस लकी ड्रॉ में ग्रुप के 35 पात्र कर्मचारियों को शामिल किया गया था. गार्ड संजय से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक, हर किसी को उम्मीद थी कि इस बार इनाम उनके नाम निकल सकता है. कार्यक्रम के दौरान सभी की नजरें ड्रॉ के नतीजे पर टिकी थीं. आखिरकार जब सविता के नाम की घोषणा हुई, तो उनके लिए दिवाली की खुशी और बढ़ गई.

दिवाली बोनस में पंचकूला की महिला को मिली चमचमाती कार (ETV Bharat) लकी ड्रॉ में निकला सविता का नाम: ग्रुप की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों के साथ त्योहार की खुशियां साझा करना था. लकी ड्रॉ में कार के अलावा भी कई इनाम निकाले गए. इस पहल के जरिए कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर कुछ खास मिलने का अवसर दिया गया. कार जीतना सविता के लिए ना केवल एक बड़ा उपहार रहा, बल्कि इस दिवाली को यादगार बनाने वाला पल भी बन गया. दिवाली बोनस में कार मिलना, सपने जैसा- सविता: कार की चाबी मिलने के बाद सविता ने बेहद खुशी जाहिर करते हुए अपने बॉस एमके भाटिया और कंपनी के माहौल की तारीफ की. उन्होंने कहा कि दफ्तर में बिल्कुल परिवार जैसा महसूस होता है और इस उम्र में मुफ्त कार मिलना उनके लिए एक सपने जैसा है.