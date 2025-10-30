ETV Bharat / state

पंचकूला में सरदार पटेल जयंती पर ‘रन फॉर यूनिटी’, मंत्री आरती सिंह राव करेंगी शुभारंभ, जिला उपायुक्त ने लिया तैयारियों का जायजा

स्वास्थ्य मंत्री दिखाएंगी हरी झंडी: जिला उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, जो प्रतिभागियों को परेड ग्राउंड, सेक्टर-5 से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलवाएंगी.

पंचकूला: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर कल 31 अक्तूबर शुक्रवार को पंचकूला में जिला स्तरीय “रन फॉर यूनिटी” का आयोजन किया जा रहा है. इससे पहले उपायुक्त सतपाल शर्मा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और डीसीपी सृष्टि गुप्ता द्वारा आयोजन संबंधी तैयारियों का जायजा लिया गया. इन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

छात्रों की बड़ी संख्या और रूट: जिला उपयुक्त ने आगे कहा कि देश की एकता और अखंडता को समर्पित दौड़ में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी. इस अवसर पर स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्र-छात्राएं, खिलाड़ी, महिलाएं और आम नागरिक उत्साहपूर्वक भाग लेंगे. रन फॉर यूनिटी सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड से शुरू होकर राजहंस सिनेमा, नाइट फूड स्ट्रीट, बैला विस्टा और हैफेड के पीछे से होते हुए पुनः परेड ग्राउंड में समाप्त होगी. दौड़ के समापन पर प्रतिभागियों को रिफ्रेशमेंट दी जाएगी.

एकता-अखंडता और भाईचारे का संदेश: उपायुक्त ने जानकारी दी कि 31 अक्तूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाई जाती है. इससे पूर्व के वर्षों की तरह इस वर्ष भी पंचकूला में लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ यह आयोजन एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश देगा. यह दौड़ राष्ट्रीय एकता और समर्पण का प्रतीक है. प्रतिभागी हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश देते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

इन पदाधिकारियों ने की समीक्षा: जिला उपायुक्त के साथ रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की सभी तैयारियों की समीक्षा पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता, नगराधीश जागृति, जिला खेल अधिकारी नील कमल सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने की.

