पंचकूला के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त में मिले 3.54 करोड़ रुपये, 17,699 किसानों को मिला फायदा

पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी गई है. पंचकूला के किसानों को भी इसका फायदा मिला है.

PM Kisan Samman Nidhi
पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 19, 2025 at 10:08 PM IST

पंचकूला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के तहत देश के किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये की सम्मान राशि हस्तांतरित की. इस धनराशि से जिला पंचकूला के 17 हजार 699 लाभार्थी किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 3.54 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई. इस उपलक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र सेक्टर-21 में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया.

यह नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे: इस अवसर पर कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा, मेयर कुलभूषण गोयल, जिलाध्यक्ष अजय मित्तल, उपायुक्त सतपाल शर्मा और कृषि विज्ञान केंद्र पंचकूला की वरिष्ठ समन्वयक तल्लापरगडे विशेष रूप से उपस्थित रहे. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित उक्त नेताओं/पदाधिकारियों और किसानों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन देखा-सुना.

PM Kisan Samman Nidhi
पंचकूला में पीएम के कार्यक्रम को लाइव देखते भाजपा नेता (Etv Bharat)

किसानों को मिल रहा सम्मान: इस जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में 21वीं किस्त जारी करने का लाभ हरियाणा के साथ-साथ देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि ये कदम केवल किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उनके सम्मान की बात है. किसानों के बिना सभी का जीवन अधूरा है.

24 फसलों की खरीद एमएसपी पर: विधायक शक्ति रानी शर्मा ने हरियाणा सरकार को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के उत्थान और कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं. हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है. इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसल का मुआवजा भी बिना किसी बिचौलिए के पारदर्शी तरीके से सीधे किसानों को बैंक खातों में पहुंचता है."

तीन किस्तों में 6 हजार रुपये: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में तीन किस्तों में छह हजार रुपये उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं, ताकि वे खेती से जुड़े खर्च आसानी से कर सकें. इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है.

यह अधिकारी रहे मौजूद: इस अवसर पर कृषि उपनिदेशक डाॅ रविंद्र हुडा, मंडलीय भूमि संरक्षण अधिकारी डाॅ. विमल यादव, उपमंडल कृषि अधिकारी डाॅ. बलबीर भान, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी डाॅ. राहुल बारकोडिया, सीनियर साइंटिस्ट डाॅ. राजेश लाठर, एग्रानोमिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र डाॅ वंदना और जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे किसान उपस्थित रहे.

पीएम किसान सम्मान निधि
INSTALLMENT OF KISAN SAMMAN NIDHI
PM NARENDRA MODI
हरियाणा के किसानों को सम्मान निधि
PM KISAN SAMMAN NIDHI

