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दीपावली पर पंचकूला पुलिस अलर्ट, भीड़भाड़ वाले इलाकों में बढ़ाई गश्त, अवैध पटाखों की बिक्री पर रहेगी नजर

दीपावली पर पंचकूला पुलिस अलर्ट ( ETV Bharat )

पंचकूला: दीपावली को लेकर पंचकूला पुलिस ने बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ने वाली भीड़ के मद्देनजर जिलेभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर ड्यूटी करने और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.

पंचकूला-पिंजौर और कालका में अलर्ट पर: डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि, "पंचकूला के सभी सेक्टरों के साथ-साथ पिंजौर और कालका में भी विशेष निगरानी रखी जा रही है. सभी थाना और चौकी प्रभारियों की अगुवाई में पुलिस टीमें लगातार पैदल गश्त कर रही हैं. बाजारों, शॉपिंग क्षेत्रों, चौक-चौराहों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है. इसके अलावा अवैध पटाखों की बिक्री पर भी पुलिस द्वारा विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके."