दीपावली पर पंचकूला पुलिस अलर्ट, भीड़भाड़ वाले इलाकों में बढ़ाई गश्त, अवैध पटाखों की बिक्री पर रहेगी नजर
Panchkula Police Security: दीपावली पर पंचकूला पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है. बाजारों में गश्त बढ़ाई गई. अवैध पटाखों की बिक्री पर निगरानी रखी जा रही.
Published : November 6, 2026 at 9:27 AM IST
पंचकूला: दीपावली को लेकर पंचकूला पुलिस ने बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ने वाली भीड़ के मद्देनजर जिलेभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर ड्यूटी करने और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.
पंचकूला-पिंजौर और कालका में अलर्ट पर: डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि, "पंचकूला के सभी सेक्टरों के साथ-साथ पिंजौर और कालका में भी विशेष निगरानी रखी जा रही है. सभी थाना और चौकी प्रभारियों की अगुवाई में पुलिस टीमें लगातार पैदल गश्त कर रही हैं. बाजारों, शॉपिंग क्षेत्रों, चौक-चौराहों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है. इसके अलावा अवैध पटाखों की बिक्री पर भी पुलिस द्वारा विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके."
नाकाबंदी और वाहनों की जांच: पुलिस शहर के विभिन्न स्थानों पर औचक नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच कर रही है. पुलिसकर्मी फील्ड में लोगों से बातचीत कर उन्हें सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाने के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें.
संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें: पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने जिलावासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि, "पंचकूला पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए तत्पर है. मेरी लोगों से अपील है कि वे दीपावली अच्छे से मनाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें. साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि त्यौहार को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाया जा सके."
बच्चों का विशेष ध्यान रखें: पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बाजारों में खरीदारी करते समय अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें और उन्हें अकेला न छोड़ें. किसी भी लावारिस या संदिग्ध वस्तु को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें. वाहन चलाते समय नशे का सेवन बिल्कुल न करें और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से बचें. अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी स्थिति में वाहन चलाने की अनुमति न दें.
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