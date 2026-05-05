ETV Bharat / state

400 सीसीटीवी फुटेज, 120 घंटे की मेहनत.. पंचकूला पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी ऐसे सुलझाई

पंचकूला के रायपुररानी ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. कांड से जुड़े 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Panchkula Blind Murder Case
पंचकूला हरिंदर सिंह हत्याकांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 5, 2026 at 3:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: पुलिस ने तकनीक और सीसीटीवी कैमरों की मदद से एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुल के नीचे मिला था शव: डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह ने इस संबंध में आज, मंगलवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि "रायपुररानी क्षेत्र में 28/29 अप्रैल 2026 की रात गांव खेतपराली पुल के नीचे एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था. शव के पास से कोई मोबाइल फोन या पहचान पत्र नहीं मिला था, जिससे मामला ब्लाइंड मर्डर जान पड़ा. पुलिस ने तत्काल मौके को सुरक्षित करते हुए सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित किए. शव की पहचान के लिए नागरिक अस्पताल सेक्टर-6 पंचकूला के शवगृह में रखवाने के बाद आसपास के क्षेत्रों, बस अड्डों और सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की पहचान के लिए व्यापक प्रयास किए गए."

120 घंटे ऑपरेशन के बाद ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी (ETV Bharat)

रैपिडो चालक के रूप में हुई पहचान: पुलिस जांच के दौरान मृतक की पहचान 32 वर्षीय हरिंदर सिंह, निवासी गांव तिड़ा, जिला मोहाली, पंजाब के रूप में हुई. पता लगा कि वह पहले रैपिडो चालक के रूप में काम करता था. मृतक की पहचान उसके भाई सतिंदर सिंह द्वारा की गई. शिकायतकर्ता के बयान पर थाना रायपुररानी में धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया. मामले की जांच के लिए एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज व क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 के इंचार्ज दलीप सिंह के नेतृत्व में 5 विशेष टीमों का गठन किया गया.

120 घंटे ऑपरेशन और 400 सीसीटीवी: डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह ने बताया कि "ब्लाइंड मर्डर होने के कारण जांच में कई चुनौतियां सामने आई. लेकिन पुलिस टीम ने अथक प्रयास करते हुए 120 घंटे चले ऑपरेशन में 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. साथ ही तकनीकी साक्ष्यों व गुप्त सूचना के आधार पर 3 मई 2026 को दो आरोपियों, 23 वर्षीय संगम कुमार और 35 वर्षीय विजय कुमार उर्फ दीनानाथ, निवासी मोहाली को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूली."

नशा मुक्ति केंद्र में बने दोस्त: पुलिस जांच में पता लगा कि मृतक और दोनों हत्या के आरोपी दोस्त थे. तीनों ही नशे के आदी थे. ये पहले बद्दी (हिमाचल प्रदेश) के एक नशा मुक्ति केंद्र में साथ रहे, जहां से 11 अप्रैल को छुट्टी मिलने के बाद फिर एक-दूसरे के संपर्क में आए और नशे का सेवन करने लगे. बताया गया कि 28 अप्रैल को नया गांव में तीनों ने मिलकर नशा किया, जिस दौरान उनकी आपसी कहासुनी हो गई. हरिंदर सिंह को ओवरडोज देने के कारण वह बेसुध हो गया, जिसके बाद हत्यारोपियों ने उसके निजी अंगों पर भी चोट पहुंचाई. इसके बाद आरोपी उसे स्विफ्ट डिजायर कार में डालकर खेतपराली पुल के पास ले गए और करीब 120 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया, ताकि उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो सके.

निशानदेही पर कार और अन्य साक्ष्य जुटाए: पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की, जिसमें खून के निशान पाए गए. इसके अलावा खून से सने कपड़े, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. साथ ही उस जगह का पता भी लगाया गया, जहां आरोपियों ने मृतक की पगड़ी और जूते फेंके थे. आरोपियों को 4 मई को अदालत में पेश कर उनका एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया, जिस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण खुलासे किया. दोनों हत्यारोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.

400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का किया गया विश्लेषण: पंचकूला पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने कहा कि मामला पूरी तरह ब्लाइंड था. लेकिन पुलिस टीमों ने पेशेवर तरीके से काम करते हुए सीमित सुरागों को मजबूत साक्ष्यों में बदला. साथ ही 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण, तकनीकी इनपुट से इस केस को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई. कहा कि पंचकूला पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने लोगों से नशे जैसी बुराई से दूर रहने की अपील भी की.

ये भी पढ़ें-पंचकूला पुलिस की कार्रवाई से करनाल में बड़ी वारदात टली, मुठभेड़ के बाद नोनी राणा गैंग के दो बदमाश हथियारों के साथ गिरफ्तार

TAGGED:

पंचकूला में हत्या
PANCHKULA BLIND MURDER CASE
पंचकूला हरिंदर सिंह हत्याकांड
रायपुररानी ब्लाइंड मर्डर केस
HARINDER SINGH MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.