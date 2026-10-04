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पंचकूला पुलिस ने कैथल और लुधियाना के दो ड्रग तस्कर दबोचे, 6 लाख की हेरोइन बरामद

पंचकूला: एंटी नारकोटिक सेल ने हेरोइन तस्करी मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम ने बीती 1 अक्टूबर को पहले सेक्टर-26 स्थित हर्बल पार्क के पास से 31 ग्राम हेरोइन के साथ संदीप कुमार उर्फ सैंडी निवासी गांव मटौर, जिला कैथल को काबू किया. बरामद हेरोइन की कीमत छह लाख रुपये से अधिक बताई गई है.

पंचकूला में नशा तस्कर गिरफ्तार: आरोपी से पूछताछ में सामने आए सप्लायर बलविन्द्र सिंह उर्फ विक्की निवासी जिला लुधियाना को भी पुलिस ने पंजाब के ढकौली से गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ पंचकूला के चंडीमंदिर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. फिर आरोपियों को अदालत में पेश कर उनका चार दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई: एसीपी क्राइम अमन कुमार ने बताया कि एंटी नारकोटिक सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि संदीप कुमार उर्फ सैंडी पंचकूला और आसपास के क्षेत्र में हेरोइन की सप्लाई करता है. सूचना मिली कि वह सेक्टर-26 हर्बल पार्क के पास किसी ग्राहक को नशीला पदार्थ देने आने वाला है. इस पर इंचार्ज सौरव रावत की अगुवाई में टीम ने मौके पर पहुंचकर निगरानी शुरू की. इसके बाद पार्किंग में खड़े युवक की पहचान संदीप कुमार के रूप में होने पर उसे काबू कर लिया गया और तलाशी के दौरान आरोपी से 31 ग्राम हेरोइन का नशा बरामद हुआ.

एनडीपीएस के चार मामले दर्ज: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक आईपीएस अमरिंदर सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि संदीप कुमार के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट से संबंधित चार मामले दर्ज हैं. पुलिस टीम रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर नशे की सप्लाई चेन से जुड़े अन्य आरोपियों और ठिकानों की जानकारी जुटाने के साथ-साथ संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है.