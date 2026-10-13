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ट्राइसिटी में टारगेट तलाश रहे थे 2 शूटर, पंचकूला में पुलिस से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में दोनों घायल

ट्राइसिटी में टारगेट तलाश रहे थे 2 कथित शूटर ( ETV Bharat )

पंचकूला: शहर पंचकूला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम के समीप गत देर रात गैंगस्टरों के दो गुर्गों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान बाइक सवार दो शूटरों ने पुलिसकर्मियों पर करीब पांच राउंड फायरिंग की, जिसमें दो पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट होने के चलते बाल-बाल बच गए. वहीं, फरार होने के प्रयास के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर टाँग में गोली लगने से घायल हो गए. इसके तुरंत बाद पुलिस पार्टी ने घेराबंदी कर दोनों हमलावर शूटरों को काबू कर लिया.

इन दो पुलिसकर्मियों की बची जान: दर्ज मामले के अनुसार हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग में एक गोली सब-इंस्पेक्टर (PSI) की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी और एक गोली असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) सुनील कुमार के कान के पास से गुजर गई. गनीमत रही कि इस घटना में इन दोनों समेत अन्य पुलिसकर्मी बच गए. वहीं, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चार राउंड फायर किए, जिसमें दोनों शूटर घायल हुए.