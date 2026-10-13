ट्राइसिटी में टारगेट तलाश रहे थे 2 शूटर, पंचकूला में पुलिस से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में दोनों घायल
पंचकूला में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गैंग से जुड़े दो शूटर घायल हुए. इस दौरान दो अवैध हथियार बरामद किए गए.
Published : October 13, 2026 at 8:58 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 10:46 AM IST
पंचकूला: शहर पंचकूला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम के समीप गत देर रात गैंगस्टरों के दो गुर्गों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान बाइक सवार दो शूटरों ने पुलिसकर्मियों पर करीब पांच राउंड फायरिंग की, जिसमें दो पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट होने के चलते बाल-बाल बच गए. वहीं, फरार होने के प्रयास के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर टाँग में गोली लगने से घायल हो गए. इसके तुरंत बाद पुलिस पार्टी ने घेराबंदी कर दोनों हमलावर शूटरों को काबू कर लिया.
इन दो पुलिसकर्मियों की बची जान: दर्ज मामले के अनुसार हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग में एक गोली सब-इंस्पेक्टर (PSI) की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी और एक गोली असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) सुनील कुमार के कान के पास से गुजर गई. गनीमत रही कि इस घटना में इन दोनों समेत अन्य पुलिसकर्मी बच गए. वहीं, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चार राउंड फायर किए, जिसमें दोनों शूटर घायल हुए.
शूटरों से दो पिस्टल और कारतूस बरामद:डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच सेक्टर 2 टीम की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए दोनों शूटरों की पहचान अमृतसर के रहने वाले जगराज और अर्शदीप के रूप में हुई है. पुलिस टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच कर आरोपियों की तलाशी ली. इस दौरान पुलिस को मौके से दो पिस्टल और कारतूस बरामद हुए. पुलिस के अनुसार यह घटना सेक्टर-20 थाना क्षेत्र में ताऊ देवी लाल स्टेडियम के पीछे सेक्टर-3 की सड़क पर हुई.
ट्राईसिटी में करनी थी वारदात:पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार काबू किए गए दोनों आरोपी ट्राईसिटी (मोहाली-पंचकूला-चंडीगढ़) में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. पुलिस को आशंका है कि दोनों हमलावर किसी कुख्यात गैंग से जुड़े हैं, जिसके बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है. आरोपियों के अन्य साथियों और समूचे नेटवर्क का पता लगाने समेत पुलिस यह पता लगाने के प्रयास में जुटी है कि गिरफ्तारी से पहले आरोपी किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.
आरोपियों के ट्रैक रिकार्ड की जांच: पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड, हथियारों के स्रोत, गैंग से कथित संबंधों और ट्राईसिटी में उनकी गतिविधियों की जांच कर रही है. जांच टीम आरोपियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि समेत यह पता लगाने के प्रयास में है कि उनके खिलाफ इससे पहले पहले भी कभी पंजाब या हरियाणा के किसी जिले में कोई केस दर्ज है या नहीं.
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