ETV Bharat / state

पंचकूला पुलिस ने 2.02 करोड़ के ड्रग्स हाई-टेम्परेचर भट्टी में जलाए, 75 केसों का हुआ क्लोजर

पंचकूला पुलिस ने 2022-24 में जब्त 75 मामलों की 2.02 करोड़ कीमत की विभिन्न नशीली सामग्री सुरक्षित रूप से नष्ट किया.

Panchkula police drugs destruction
2.02 करोड़ के ड्रग्स हाई-टेम्परेचर भट्टी में जलाए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 16, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: पंचकूला पुलिस कमिश्नर (एडीजीपी) शिवास कविराज की निगरानी में गुरुवार को लगभग 2,02,83,511 की कीमत के नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया. सभी नशीले पदार्थ एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष 2022 से 2024 के बीच दर्ज 75 विभिन्न मामलों में जब्त किए गए थे, जिनका आज कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए सुरक्षित निपटान किया गया.

ये सब किए गए नष्ट: नष्ट किए गए पदार्थों में 800 ग्राम हेरोइन, 10.3 किलोग्राम गांजा, 1.5 किलोग्राम चरस, 76.6 किलोग्राम चूरा पोस्त, 24.5 किलोग्राम अफीम के पौधे, 2.6 किलोग्राम अफीम और 1342 नशीली गोलियां व कैप्सूल शामिल हैं, जिनका कुल मिलाकर अनुमानित बाजार मूल्य 2,02,83,511 आंका गया है.

Panchkula police drugs destruction
ड्रग्स हाई-टेम्परेचर भट्टी में जलाए (ETV Bharat)

बागवाला फैक्ट्री की भट्टी में किया गया नष्ट: इस प्रक्रिया को सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए बागवाला स्थित हाईजीन फैक्ट्री में उच्च तापमान वाली विशेष भट्टी में पूरा किया गया, ताकि नशीले पदार्थों का पूरी तरह नष्ट होना सुनिश्चित किया जा सके. साथ ही इनके पुनः उपयोग की कोई संभावना न रहे. इस दौरान डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता, डीसीपी स्टेट क्राइम रजनीश, एसीपी अजीत सिंह, एमएमजे ई/एएसआई टेकचंद, मौली चौकी सब-इंस्पेक्टर रामकरण सिंह सहित पुलिस के अन्य अधिकारी, कर्मचारी व गांव के व्यक्ति मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर पारदर्शिता सुनिश्चित की.

पंचकूला पुलिस ने 2.02 करोड़ के ड्रग्स हाई-टेम्परेचर भट्टी में जलाए (ETV Bharat)

नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी: इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ यह कार्रवाई एक सशक्त कदम है और पंचकूला पुलिस भविष्य में भी इसी तरह सख्ती और निरंतरता के साथ नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी.

डीसीपी की अपील: वहीं, डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि, "यदि कहीं भी नशा तस्करी, अवैध बिक्री या पेडलर नेटवर्क की जानकारी मिले तो तुरंत मानस हेल्पलाइन 1933 या ड्रग इंफो हेल्पलाइन नंबर 7087081100 व 7087081047 पर सूचना दें. सूचना देने वाली की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. यदि कोई व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा है तो परिवार उसे छिपाने के बजाय आगे आकर मदद लें, क्योंकि पंचकूला पुलिस “नशा एवं हिंसा मुक्त: मेरा गांव, मेरी शान” अभियान के तहत उपचार, परामर्श व पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है. यह कार्रवाई न केवल कानून के सख्त पालन का उदाहरण है, बल्कि समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी देती है."

ये भी पढ़ें:कुरुक्षेत्र के लाडवा में कॉलेज संचालक के घर पर फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने किए ताबड़तोड़ 18 राउंड फायर

TAGGED:

PANCHKULA DRUG SEIZURE
PANCHKULA NARCOTICS DISPOSAL
POLICE ACTION DRUG TRAFFICKING
DRUG CRACKDOWN PANCHKULA
PANCHKULA POLICE DRUGS DESTRUCTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.