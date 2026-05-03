ETV Bharat / state

पंचकूला पुलिस ने बनाया 'ग्रीन कॉरिडोर', चंद मिनटों में तीन अलग-अलग शहर पहुंचे ब्रेन डेड मरीज के जीवन रक्षक अंग

एक साथ तीन अलग-अलग रूटों पर 'ग्रीन कॉरिडोर' बनाकर पंचकूला पुलिस ने ब्रेन डेड मरीज के दान किए गए अंगों को गंतव्य स्थलों तक पहुंचाया.

PANCHKULA POLICE GREEN CORRIDOR
PANCHKULA POLICE GREEN CORRIDOR (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2026 at 9:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: शनिवार को पंचकूला पुलिस ने एक ब्रेन डेड मरीज द्वारा दान किए गए अंगों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गंतव्य स्थलों तक पहुंचाया. एक साथ तीन अलग-अलग रूटों पर 'ग्रीन कॉरिडोर' स्थापित किया. चंडीमंदिर कमांड अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के बाद, अंगों को बेहद कम समय में चंडीगढ़, मोहाली और टेक्निकल एयरपोर्ट चंडीगढ़ तक पहुंचाया गया.

पंचकूला में बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर: समय की महत्ता को देखते हुए पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने एसएचओ वरिंदर कुमार के नेतृत्व में अपनी तत्परता दिखाते हुए सुनिश्चित किया कि एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के ट्रैफिक को पार कर सके. इस सफल ऑपरेशन के तहत पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, अपोलो अस्पताल दिल्ली (मोहाली एयरपोर्ट के रास्ते) और सेना के हवाई अड्डे के लिए अंगों की सुरक्षित रवानगी की गई.

पंचकूला पुलिस ने बनाया 'ग्रीन कॉरिडोर' (ETV Bharat)

ऐसे सफल बनाया गया मिशन: पुलिस विभाग द्वारा बताया गया कि इस मिशन की शुरुआत दोपहर 2:30 बजे हुई, जब अपोलो अस्पताल की टीम को हवाई अड्डे से कमांड अस्पताल पहुंचाया गया. इसके बाद शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ. ट्रैफिक पुलिस ने पीसीआर-9 के माध्यम से कमांड अस्पताल से मोहाली एयरपोर्ट (जीरकपुर बॉर्डर के रास्ते), पीसीआर-8 के माध्यम से टेक्निकल एयरपोर्ट चंडीगढ़ और पीसीआर-3 के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड चौक होते हुए पीजीआई चंडीगढ़ तक निर्बाध रास्ता प्रदान किया. इस दौरान सैकड़ों वाहनों को रोककर एम्बुलेंस के लिए 'ग्रीन सिग्नल' रखा गया, जिससे अंगों की 'इस्केमिक टाइम' (अंगों की कार्यक्षमता की अवधि) के भीतर पहुंचाना संभव हो सका.

डीसीपी ने संतोष जताया: डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने कहा कि "अंग दान एक महादान है और इसमें समय की एक-एक सेकंड की कीमत होती है. शनिवार को पंचकूला ट्रैफिक पुलिस के लिए एक साथ तीन अलग-अलग दिशाओं में ग्रीन कॉरिडोर का प्रबंधन करना एक चुनौतीपूर्ण, लेकिन संतोषजनक कार्य था. कमांड अस्पताल से मोहाली एयरपोर्ट, टेक्निकल एयरपोर्ट चंडीगढ़ और पीजीआई चंडीगढ़ तक एम्बुलेंस को बिना किसी रुकावट के पहुंचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने अपनी अथक कर्मठता का परिचय दिया. पुलिस का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि जीवन बचाने की इस जंग में एक सेतु की भूमिका निभाना भी है. पुलिस अंग दाता के परिवार के साहस को नमन करती है और गर्व महसूस करते हैं कि पंचकूला पुलिस इस नेक कार्य में अपनी भूमिका समयबद्ध तरीके से निभा सकी."

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

ORGAN DONATION IN PANCHKULA
PANCHKULA POLICE GREEN CORRIDOR
पंचकूला में अंगदान
पंचकूला पुलिस ग्रीन कॉरिडोर
PANCHKULA POLICE GREEN CORRIDOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.