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पंचकूला की सड़कों पर स्टंटबाजों की अब खैर नहीं, डीसीपी क्राइम ने खुद दबोचे स्टंटबाज, BMW और Swift जब्त, 54,500 रुपए का जुर्माना

स्टंटबाजों को सिखाया सबक: डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह अपने सरकारी वाहन से सुबह करीब 11 बजे कमांड अस्पताल के सामने से गुजर रहे थे. उसी दौरान उनकी नज़र एक बीएमडब्ल्यू और एक स्विफ्ट कार पर पड़ी. इन दोनों कारों के चालक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंटबाजी और हुड़दंगबाजी कर रहे थे. डीसीपी क्राइम ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने गाड़ियां रोकने के बजाय भागने का प्रयास किया. इस पर डीसीपी ने अपने चालक के साथ मिलकर दोनों गाड़ियों का पीछा किया और रास्ता ब्लॉक कर आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया.

पंचकूला: पंचकूला पुलिस का शहर की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया लगातार जारी है. इस दिशा में सोमवार को डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए खतरनाक ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया.

भारी जुर्माना लगा वाहन जब्त किए: डीसीपी क्राइम ने सिटी ट्रैफिक एसएचओ वरिन्द्र कुमार और सेक्टर-7 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार को मौके पर बुलाया. पुलिस टीम ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने पर सख्त रुख अपनाते हुए दोनों गाड़ियों के भारी-भरकम चालान काटे. बीएमडब्ल्यू और स्विफ्ट कार पर 27,000 और 27,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा दोनों वाहनों को तुरंत इंपाउंड कर सेक्टर-7 थाने में खड़ा करवा दिया गया.

कार्रवाई को तैयार रहें: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने युवाओं और आमजन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि, "सड़कों पर तेज रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग कोई बहादुरी का काम नहीं है. वर्तमान में युवा वर्ग तेज रफ्तार और स्टंटबाजी को एक ट्रेंड के रूप में अपना रहा है. वे जोश में आकर यह भूल जाते हैं कि उनकी एक छोटी सी लापरवाही किसी परिवार का चिराग बुझा सकती है. यदि सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें. "

डीसीपी क्राइम की अपील: डीसीपी क्राइम ने आगे कहा कि, "माता-पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें और वाहन की चाबी देते समय सुरक्षित ड्राइविंग के संस्कार भी दें. सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है. सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग को अपनी आदत बनाएं."

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